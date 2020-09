Olvasóink valójában egy demokratikus értékeket valló klub elkötelezett tagjai – Jakus Ibolya a hvg360 első évéről

belpolitika

2020.08.28. 04:30 5 perc

Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta a közpénzt az általa kiválasztott egyházaknak. Jutott az állami milliárdokból újabb templomfelújításokra és a lelkészek jövedelemkiegészítésére, valamint számos ingatlan tulajdonjogát is megkaphatták a járvány alatti törvénykezésnek köszönhetően.