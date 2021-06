vélemény

2021.06.25. 11:00 6 perc

Eszenyi Enikő is, Gothár Péter is újra rendezhet, hiszen itt az ideje a bocsánatnak és a második esélynek – szól a keresztényi hitvallás. Akármilyen jól is hangzik ez, akad itt pár nagyon súlyos probléma. Vélemény.