Az elutasítás kezelése szinte mindig fontos része az álláskeresésnek, különösen akkor, ha egyben karriert is váltunk. Ha más iparágban fogunk dolgozni, vagy olyan szerepet szeretnénk betölteni, amely nem felel meg a korábbi tapasztalatainknak, akkor fel kell készülnünk néhány ilyen kellemetlen helyzetre.

Guy Winch pszichológus szerint „a visszautasítás megtapasztalásánál az agy ugyanazon területei aktiválódnak, mint amikor fizikai fájdalmat tapasztalunk”. És a válaszaink is annyira hasonlóak, hogy ellenőrzött kísérletek során bebizonyosodott, egyes fájdalomcsillapítók hatásosan enyhítették az visszautasítottság érzését. A paracetamol természetesen nem megoldás, mert ha szeretnék legyőzni a visszautasítástól való félelmünket, akkor a gondolkodásmódunkra kell összpontosítanunk. Ez a néhány értékes tanács talán segíthet ebben:

#1. Kérj visszajelzést, és fordítsd az előnyödre

Előfordulhat, hogy egy alkalmazás automatikusan elutasító e-mailt fog küldeni, amire nem lehet válaszolni. Ezekben az esetekben nincs mit tenni, nem úgy, mint akkor, ha ténylegesen lehetőségünk van személyesen beszélgetni a másikkal. Ezt az alkalmat használjuk arra, hogy őszinte visszajelzést kérjünk, és legyünk nyitottak elfogadni a választ. Ha valós tudásunk van arról, mi a sikertelenség oka, akkor ezt az információt arra használjuk, hogy az eset többé ne forduljon elő. Függetlenül attól, hogy a hiba egy rossz önéletrajzban, a tapasztalat hiányában vagy egy rosszul megválaszolt interjúkérdésben van, szinte minden probléma, amelyet a toborzó vagy a HR-es megemlít, segíthet a jövőbeni sikereinkben, mindaddig, amíg nem vagyunk ellenségesek.

#2. Várj, mielőtt válaszolnál egy elutasító e-mailre

Az idő megadja azt a távolságot és a perspektívát, amelyre szükségünk lehet egy olyan válasz megírásához, amely később is pozitív fényben tüntet fel minket, ha újra ehhez a céghez jelentkezünk. Vagyis ha negatív visszajelzést kapunk, várjunk 1-2 napot a válasszal, gondoljuk át a dolgot, hogy stratégiai szempontból megfelelő választ tudjunk küldeni.

#3. Vedd észre az álruhába bújt áldást

Vannak, akiknek külön érzékük van, hogy minden helyzetben megtalálják a jót. Ha teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a karrierváltás iránt, akkor el fog jönni a megfelelő lehetőség hozzánk, még akkor is, ha félúton irányt kell váltanunk, vagy hibát követünk el egy interjún. Akármennyi visszautasító levéllel, elutasítással fogunk találkozni is az út során, mindegyiket tekinthetjük áldásnak, amelyből tanulhatunk valamit.

#4. Vigyázz a magánéletedben jelenlévő „mikro-visszautasításokkal”

Néha a legnagyobb ellenállás, amit karrierváltás közben elszenvedünk, nem a toborzóktól vagy a munkáltatóktól származik, hanem azoktól az emberektől, akiknek a támogatása a legtöbbet számít. Például egy közeli barátunk veszélyeztetve érezheti magát attól, hogy felmondunk, ezért teljes mértékben kerülheti ezt a témát. Egy családtag elutasítóan felcsattanhat, amikor elmeséljük neki, hogy visszaülünk az iskolapadba, hogy megszerezzük álmaink diplomáját. Még a jóindulatúnak tűnő mikor-elutasítások is károsíthatják elhatározásunkat idővel. Ha van olyan ember az életünkben, aki hajlamos az ilyen viselkedésre, akkor jó esetben már tudjuk is, ki az. Ezért érdemes újraértékelnünk, milyen információkat osztunk meg velük. Emellett fontos, hogy energiánkat az önéletrajzunknak, az álláskeresésnek, az interjúkra való felkészülésnek szenteljük, így nem lesz időnk azokra, akik nem hajlandóak támogatni minket. Ha nem kapjuk meg azt a bátorítást, amire szükségünk volna, ne ijedjünk meg: a siker titka a kitartás mások meggyőződésének vagy támogatásának hiánya ellenére is. Ha valóban elköteleztük magukat a karrierváltás mellett, akkor legyünk elég magabiztosak ahhoz, hogy ignoráljuk azokat a hangokat, amelyek hátráltatnak minket.

A Recruiter cikke