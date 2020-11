Mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez egy klasszikus “régen minden jobb volt” írás lesz, szögezzük le: a közösségi média jó dolog, ha az ember ésszel és mértékkel használja. És az sem lenne igaz, ha azt állítanánk, hogy régen ne lett volna közléskényszere az embereknek, hiszen volt: nyaralás után hazaérkezve mindenki áthívta a családi barátokat egy közös képnézegetős délutánra, amikor nemcsak a diavetítő került elő, hanem a söröspohárba öntött ropi is (enyhén megcsavarva, hogy azért mégiscsak legyen valami exkluzivitás a tálalásban). De nincs is ezzel baj, hiszen ezek a dolgok összekötnek minket, kapcsolódási pontot jelentenek - a baj inkább azzal van, hogy a Facebookonnemcsak azok látják a megosztott tartalmainkat, akikhez szeretnénk kapcsolódni...

Ezért inkább azt mondjuk, a személyes fotók kerüljenek intimebb helyre, mint az online tér! Hiszen ezeknek a képeknek a célja ma is ugyanaz, mint régen: hogy a készítőjének és azoknak okozzon örömet, akiknek tényleg jelent valamit a megörökített pillanat.

Fotókönyv

A fotókönyv tulajdonképpen a modern fényképalbum: szebb, egyedibb, és sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint az elődjét. Nem kell előhívatni vagy kinyomtatni és aztán ragasztgatni a képeket, hiszen online összeállítható az egész.

A benne lévő képek nem kerülhetnek illetéktelen kezekbe: csak az láthatja a tartalmát, akinek megmutatjuk. Az pedig, hogy az oldalak száma véges, bármilyen ijesztően is hangzik, valójában áldás: jó, ha az embernek szelektálnia és súlyoznia kell a képeit.

Fényképtartó doboz

Szintén a klasszikus fotóalbumokat idézi, hiszen limitált számú fotó kerülhet a dobozba, viszont így is válogatva és rendszerezve lesznek a képeink. Közös családi nosztalgiázáshoz talán ez a legpraktikusabb, mivel a képek kézről-kézre járhatnak nagyobb társaságban is.

Vászonfotó

Húsz évvel ezelőtt a fotóinkat maximum celuxszal rögzítve vagy bekeretezve rakhattuk ki a falra. Ma már sokkal elegánsabb megoldások is léteznek, ilyen például a vászonfotó, aminek az a különlegessége, hogy általa a személyes fotóink a lakberendezés központi elemévé válhatnak. Rengeteg féle méretben rendelhetőek, és a lakás megfelelő pontján elhelyezve több örömet fog okozni a kép, mint a lájkok, amik a Facebookon érkeztek volna rá...

Hexxas falidekoráció

A hatszögletű falikép legnagyobb előnye, hogy tetszés szerint bármikor bővíthető egy-egy új fotóval. Elég, ha megvan előre a helye, és az évek során folyamatosan bővülhet tetszőleges alakban.

Fényképes üdvözlőkártya

Nyilvános Facebook bejegyzések és életesemények helyett még mindig a fényképes üdvözlőkártya az, amivel azt üzenhetjük a címzettünknek: ezt nemcsak azért szeretném, hogy tudd, mert megtörtént, hanem mert fontos vagy nekem.

Ez csak öt gondolatébresztő ötlet volt, de tudunk még jópárat: látogass el a CEWE weboldalára, ahol számtalan fényképes termék közt válogathatsz és ahol további ötletekkel, inspirációkkal várnak.

