Nemzetközi felmérések bizonyítják, hogy az egészségprogramokat előtérbe helyező vállalatok munkavállalói kétszer jobban teljesítenek, 91%-a érzi magát motiváltnak a munkájában és nem utolsó sorban 1,8 nappal kevesebb a hiányzás is!

A komplex egészségprogram stratégiai szintre való emelése számos lehetőséget kínál a HR vezetőknek, kezdve az egészségtudatos étkeztetéstől a különböző pihenést és rekreációt elősegítő aktivitásokon keresztül a zöld-flotta bevezetéséig.

Mindezek közül a sportoltatás a legnépszerűbb, és legegyszerűbben megvalósítható megoldás.

Miért is oly népszerű a sport támogatása?

Az irodai munkát végzők között egyre gyakrabban és egyre fiatalabb életkorban tapasztalhatók az ülőmunkából fakadó mozgásszervi problémák. Az ergonomikus bútorokkal segíthetjük a megelőzést, de fontos tudnunk, hogy gerincünk alapvetően nem alkalmas arra, hogy a nap jelentős részét ülő helyzetben töltsük monitorunk előtt. 1 óra mérsékelten intenzív sporttal azonban kiküszöbölhetjük a 8 óra ülőmunkából fakadó káros egészségügyi hatásokat.

Emellett számtalan kutatás támasztja alá, hogy a rendszeres sport fejleszti a memóriát, növeli a koncentráció képességet, tökéletes stresszlevezető, ráadásul jó hatással van a hangulatra is. A munkavállalók mentális kiegyensúlyozottsága hatékonyabb munkavégzéshez, ezáltal növekvő vállalati produktivitáshoz vezet.

Mindezekből kitűnik, hogy munkáltatóként igen jövedelmező befektetés a vállalati sportoltatás támogatása.

De milyen sport, hiszen az egyik munkavállaló táncolni akar, a másik úszna, a harmadik meg jógázna?

Mindezt a város különböző pontjain tennék, ezért sem célravezető 1-2 közeli teremmel leszerződni, mert biztosan lesz majd valaki, aki máshova (is) járna.

A megfelelő megoldás kézenfekvőbb, mint gondolnánk, hiszen az idén 20 éves All You Can Move SportPass-szal országszerte 850 helyszínen, 450 mozgásforma közül válogathatnak a kollégák, az év 365 napján. Nem véletlen, hogy már több mint 1300 vállalat biztosítja a munkavállalói számára.



Nincs budget, van AYCM

Ha nincs sportolásra elkülönített keret, választhatjuk a munkavállalói finanszírozást, ami a munkáltató oldalán sem anyagi, sem adminisztrációs terhet nem jár. Amint AYCM Partnercéggé válunk, a munkatársaink egyszerűen, online igényelhetnek Klubtagságot. Sőt már a kártyára sem kell várni, mert a telefonjukra tölthető e-Pass segítségével bérletüket azonnal használhatják.

Toborzás, megtartás és csapatépítés eszköze is lehet a sportbérlet

Abban az esetben viszont, ha még hatékonyabb motiváló eszközként vetnénk be a sportolást, és az álláshirdetésekben is hívogató extra juttatásként adni, érdemes anyagilag is támogatni a sportbérletek árát, legalább részben.



Ha megosztjuk a költségeket a kollégákkal, biztosak lehetünk benne, hogy csak az fogja igényelni a szolgáltatást, aki valóban szeretne rendszeresen és változatosan, ráadásul visszautasíthatatlan áron sportolni, és ezért hajlandó havonta egy minimális összeget saját részként befizetni. Nincs tehát „Dunába kidobott pénz” azokra, akik semmiképp nem bírhatók mozgásra.

Az AYCM előnyei közül még fontos kiemelni, hogy akár wellness-re, strandra, gokartozásra, baltadobásra, bowlingra és még számtalan tevékenységre használható, ami csapatépítésként is simán megállja a helyét.