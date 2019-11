„Azért váltottam, hogy szabadabb legyek a gyerekek mellett.”

„Olyasvalamit akartam csinálni, amit igazán szeretek!”

„Multis vezetőként és kiemelt high potential munkavállalóként sem tudtam visszamenni a cégemhez gyes után.”

A Női váltó online magazin nyáron kérdezte meg az olvasóit saját karrierváltásuk okairól. A „Karrierváltás. Te miért vágtál bele?” című mini kutatásból kiderült, hogy a válaszadók negyede otthonról, kisgyermek mellől indított vállalkozást. És bár többségük egyelőre nem tud megélni az új vállalkozásából (60%), arra a kérdése, hogy megbánták-e a váltást, határozott nemmel feleltek.

Az anyák kétharmada vált

A karrierváltás kérdése természetesen nem kizárólag a kisgyermekes anyákat érinti, egy nő életében mégis ez az egyik legtipikusabb időszaka az újrakezdésnek. A gyermekvállalást követően ugyanis csupán az anyák egyharmada tér vissza a korábbi munkahelyére. Az újrakezdés pedig akkor sem könnyű, ha nem kényszerhelyzetről van szó.

„Délutánonként játszótérre jártam, vasaltam, főztem, takarítottam és a főnököm e-mailjeire válaszoltam, aki valamiért képtelen volt megérteni, hogy már nem tudok azonnal ugrani, ha szüksége van rám. Még táppénzről is képes volt behívni. Jobbnak láttam kiszállni” – osztja meg velünk döntése okait név nélkül egy ötéves kislányt nevelő anya.

A legtöbb váltás mögött hétköznapi ok húzódik

Jogászból lett szabadúszó szövegíró, HR-esből stílustanácsadó, tévés szerkesztőből dietetikus, sztársminkesből lovasterápia-oktató – csak néhány példa a noivalto.hu-n eddig bemutatott karrierváltó sorsok közül. Hogy miért váltottak a nők? A kérdőívet kitöltők 40%-a azért, mert már egyszerűen nem érdekelte a régi munkája, és szerette volna kipróbálni magát egy új területen. Ezenkívül a legjellemzőbb ok a rugalmas keretek hiánya (13,6%), és az volt, hogy a gyerekek ellátását napi 8-10 óra munka mellett egyszerűen nem látták megoldhatónak (24%).

Békéssy Olga, a Női váltó magazin alapító főszerkesztője maga is karrierváltó. Ő a fiai születése után a kereskedelmi tévés karrierjét hagyta a háta mögött. Az ezután alapított PR- és filmes cége ugyan gyorsan sikeres lett, ám a kíváncsisága nem csökkent. „Gyerekek mellől dolgozni, vállalkozni, egy új karriert felépíteni nagyon nehéz. Mindenkitől azt kérdeztem, hogy te hogyan csinálod. És a nők mesélni kezdtek. Változásokról, belső vívódásokról, váltásokról” – meséli.

A rugalmasság itthon csak szép ígéret

A nőkre háruló láthatatlan munka mértéke még ma is hatalmas, a gyereknevelés– háztartás–munka–magánélet négyszögében pedig gyorsan ki lehet égni. Elméletben segíthetnének ezen a rugalmas foglalkoztatási lehetőségek, de a Jobsgarden toborzócég friss felmérése szerint a valóságban korántsem olyan rugalmasak a munkaadók, mint amilyennek mondják magukat.

Egy dolgozó anyának pedig éppen megértésre, segítségre és bizalomra volna szüksége. A kutatás szerint azonban ez utóbbi a munkavállalókkal szemben általánosságban is hiányzik, így a részmunkaidő és a home office bevezetése már önmagában véve kihívást jelent.

Nehezen szakadunk el a tévhitektől

A rendszer nagyon lassan változik. Még ma is erősen tartják magukat az anyákat érintő tévhitek, amelyek szerint a kisgyerekes nők folyton táppénzen vannak, nem túlóráznak, terhet jelentenek a munkáltató számára. Ezek olyan sztereotípiák, amelyek még mindig befolyásolják a nők munkaerőpiaci helyzetét.

Pedig ahol megkapják a bizalmat, ott az édesanyákból válhatnak a legjobb kollégák, hiszen képesek önállóan elvégezni a feladataikat, pontosak és hűségesek. Ezeket a tulajdonságokat azonban – nem véletlenül – egyre többen szeretnék inkább a saját vállalkozásukban kamatoztatni. Egy, a Női váltónak nyilatkozó HR-vezető ismertette egy amerikai közvélemény-kutató cég felmérését, miszerint a váltási kedv világszerte nagy: ötből kettő ember karrierváltásban van, kettő pedig éppen előkészíti azt.

Hús-vér nők valós történetei

Faludi Nóra, az InstantPlace, Molnár Judit, az It’s YOUR World és Somogyi Patrícia, az MSP Design alapítói is elmesélték már történetüket a magazinnak. Nóri a kislánya születése után a multis létből ugrott fejest a vállalkozók világába. Judit egy két hónapos baba mellől kezdett minden újra, Patrícia pedig szintén a gyermekei születése után vágott bele álma megvalósításába. Ha az útjuk nem is volt mindig zökkenőmentes, most szabadok és elégedettek – ráadásul nem vágynak vissza az alkalmazotti létbe! A HVG Restart konferenciáján Békéssy Olga a tapasztalataikról, a vállalkozói léttel járó nehézségekről és a jó gyakorlatokról fogja kérdezni őket.