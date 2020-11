A Samsung The Frame tévéje kikapcsolt állapotban is képes állóképet megjeleníteni. Hézagmentesen lehet a falhoz rögzíteni és rendkívül vékony keretének köszönhetően tökéletesen alkalmas a lakás dekorációjának kiegészítésére. Afféle galériaként funkciónál, amelyen a világ legnépszerűbb műtárgyait lehet kiállítani a szobánk falára – ezzel feldobva az otthoni beltér hangulatát is. Az alábbi festmények kelnek életre az Elveszett Remekművek, azaz a #MissingMasterpieces kezdeményezésnek köszönhetően: Vincent van Gogh: A nueneni kert tavassszal A népszerű impresszionista mester még akkor festette ezt a képet, amikor a szüleivel élt. Az ablakából a hátsó kertre nyíló panorámát Van Gogh egyik első munkájának tartják. A képet 2020. március 3-án, a festő születésnapjának 167-dik évfordulóján, erőszakos módon tulajdonították el. A mű azóta sem került elő, csak reménykedni lehet a megtalálásában. Vincent van Gogh: Dr. Gachet portréja Van Gogh egyik legünnepeltebb alkotása. Dr. Gachet annak az orvosnak a neve volt, aki ápolta a festőt, miután levágta bal fülének egy darabját. Eleinte nem kedvelték egymást, később azonban a festő barátjaként hivatkozott Dr. Gachet-ra, akivel állítólag nagyon hasonlítottak egymásra. A képet 1990. május 15-én vásárolta meg egy japán üzletember, Ryoei Saito 82,5 millió dollárért. Később a tulajdonos azt kívánta, hogy a kép a halálakor vele együtt legyen elhamvasztva. Valószínűleg nem így történt, egyes elméletek szerint a műalkotás egy svájci magángyűjteményben maradhatott fenn a mai napig, azonban 1990 óta senki nem látta. Vincent Van Gogh: A festő munkába menet Valószínűleg van Gogh Arles-ban töltött idejéből származik ez az önarckép, amelyet 1888-ban festett olajjal, a képen a mester legjellegzetesebb technikái fedezhetőek fel. A kép a második világháború során tűnt el, miután egy eltévedt bomba eltalálta a magdeburgi Kaiser-Friedrich múzeumot. Jean Baptiste Oudry: Fehér Kacsa Oudry-t XV. Lajos udvari festőjeként tartották számon, aki imádott csendéleteket és állatokat festeni. Ezt a XIX. Századi képet 1992-ben lopták el a norfolki Houghton Hallból, értékét nyolcmillió dollárra becsülik. A mai napig ismeretlen helyen található. Paul Cézanne: Kilátás Auvers-sur-Oise falucskára Cézanne, a művészettörténet egyik forradalmára egészen új stílust honosított meg, amelyet soha korábban nem lehetet látni. Kifejezetten kedvelte a perspektívával való kísérletezést, amelyet a drámai hatás kedvéért alkalmazott. Ezt a festményt 1999 szilveszterén lopták el ismeretlen tolvajok, egészen filmbe illő módszerekkel: egy tetőablakot betörve ereszkedtek le a festményhez, a kamerák ellen pedig füstbombákkal védekeztek. A füst miatt ráadásul az őrök azt hitték, tűz ütött ki az épületben, ezért a rendőrök helyett a tűzoltókat értesítették, így a tolvajok kereket tudtak oldani. William Blake: Utolsó ítélet William Blake nem csak költőként tett szert világhírre, festőként is kifejezetten tehetségesnek bizonyult. Ezt a művét Michelangelo freskója ihlette a Sixtus-kápolnából. Eredetileg egy 1810-es kiállításra szánta a festményt, a rendezvényt azonban lefújták, a kép így több másik műalkotással együtt elveszett. David Teniers: Nyár A holland David Teniers a négy évszakot négy különálló képen ábrázolta, amelyekből többféle változatot is készített. A Nyár című képnek ezt a változatát azonban 1974-ben ellopták a portugáliai Museu Nacional de Arte Antiga tárlatából, a tettesek után pedig azóta is folyik a nyomozás. Claude Monet: A Charing Cross-híd Londonban és a Waterloo-híd Londonban Monet 37 változatban festette meg az előbbi és 40 verzióban az utóbbi hidat. Nagyon szeretett tanulmányképeket készíteni és figyelni, hogy a fény hogyan változtatja meg a kiszemelt építményeket. Gyakran visszatért ugyanazokra a helyszínekre és apró eltérésekkel alkotta újra a képeit. Ezt a két képet 2012-ben lopták el a rotterdami Kunsthalból, az egyik tolvaj anyja pedig azt állította, hogy a Waterloo-hidat ábrázoló festményt elégette a kályhájában. A rendőrök pigmentnyomokat találtak a lakásban, de nem eleget ahhoz, hogy igazolják az állítását. Nemes-Lampérth József: Tájkép A magyar Nemes-Lampérth József festménye egyike volt annak a két magánkézben lévő műtárgynak, amelyeket a debreceni MODEM művészeti központ raktárából tulajdonítottak el, ami arra utalhat, hogy „belsős munkáról” lehetett szó, mivel a tolvajok feltehetően pontosan tudták, hol rejtőzik az értékes zsákmány. Jacob Joardens: Mitológiai jelenet, a fiatal Bacchus-szal A holland mester alkotása egyike volt annak a több ezer műtárgynak, amit a második világháború alatt elhurcoltak Lengyelországból. A Rubens által erősen inspirált művész képét a lodzi J.K. Bartoszewicz Múzeumból tulajdonították el, egyelőre nem ismert, hogy hol rejtőzhet. Barbora Kyslikova: Chloe & Emma Napjaink egyik ünnepelt kortárs művésze, aki dokumentumfilmet készített egyik legfontosabb művének eltulajdonításából. A „A festő és a tolvaj” című alkotást az idei Sundance filmfesztiválon mutatták be, a története szerint a művész összebarátkozott egy fiatalemberrel, aki ezt végül azzal hálálta meg, hogy ellopta a festményét.