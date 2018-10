Sokszor homályosan lát, talán még égő, szúró érzést is tapasztal a szeménél? A szárazszem-szindróma a változókor egyik tünete is lehet a többi egyéb panasz mellett. Cikkünkben elmondjuk, mit tehetünk, ha már a könnyünk sem úgy folyik, ahogy azt megszoktuk…

Hőhullámok, alvászavarok, hangulatingadozások – többek között ezek is gyakori tünetei a változókornak. Amellett, hogy bizonyos betegségek (csontritkulás, petefészek problémák, szívbetegségek) kockázata megnő ebben az időszakban, számolnunk kell több más tünettel is. Ezek közé tartozik a szemszárazság, amelyre szintén érdemes nagyobb figyelmet fordítani, akárcsak bármilyen más változásra testünkön, szervezetünkben.

Zavarok a napi rutin során

Sokszor azt tapasztalja, hogy homályosan lát vezetés vagy olvasás közben? Gyakran jár fájdalmas, égő érzéssel a laptopozás? Szeles időben könnyezik a szeme, amikor viszont tényleg elejtene pár könnycseppet egyszerűen nem történik semmi, mintha elzárták volna a könnycsatornáját? Ezek a sokszor zavaró momentumok negatívan befolyásolhatják mindennapjainkat, nem beszélve az egészségünkről.

A szárazszem-szindróma további gyakori tünetei közé tartozik a szemvörösség vagy a tartós idegentestérzés. Az is gyakran előfordulhat, hogy ébredés után egyszerűen fájdalmas kinyitni a szemünket.

Ha pedig ezek közül a tünetek közül néhány hosszabb ideig fennáll, és nem figyelünk oda, jóval inkább ki vagyunk téve egyéb veszélyeknek is. Például sokkal könnyebben begyulladhat, illetve sérülhet a szemünk, súlyosabb esetben pedig további betegségekkel számolhatunk.

Csökkent működés vagy mellékhatás?

Alapvetően a menopauza egyik tünete lehet a szindróma, de előfordulhat más betegség, illetve külső környezeti tényező hatására is. A könnyfilm, vagyis a szemgolyó felszínén lévő réteg, amely a kötőhártyát és a szaruhártyát védi, elvékonyodhat, illetve sérülhet például cukorbetegség, magas vérnyomás vagy allergia hatására. De a gyógyszerek és a különböző kozmetikumok, sőt, akár a klíma vagy a dohányzás negatív következménye is lehet a szárazszem.

Idősebb korban eleve mérséklődik a könny- és a Meibom-mirigyek működése, amelyek a könnyfilm megfelelő állapotának fenntartásáért felelnek. A különböző hormonális változások miatt azonban a menopauzában lévő nők még inkább elszenvedői lehetnek mindennek. A szervezetben kimutatható androgénszint csökkenésével, a könnyfilm gyulladásokkal szembeni védekezőképessége csökken.

A könnyfilm amellett, hogy folyamatosan nedvesen tartja a szaru- és kötőhártyát, tisztítja is a szemet. Így ennek gyengülése, sérülése következtében már nem áll fenn az a természetes védelem, amit egészségesen nyújt, ezért lehet a kellemetlen tünetek mellett nagyobb esélyünk a fertőzésekre is.

Tehetünk ellene!

Mivel a változókorba lépő nők javarésze még dolgozik, az irodai munkavállalók kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Akár az okoseszközök, illetve a laptop, akár a klíma vagy a ventilátor a kiváltói, illetve fokozói a szárazszem-szindrómának, ha megfogadunk néhányat az alábbi praktikákból, mérsékelhetjük a kellemetlenségeket:

1. Először is a fokozott figyelem miatt gyakran előfordulhat, hogy szinte pislogás nélkül bámuljuk a képernyőt. Érdemes figyelni rá, hogy ilyet ne nagyon kövessünk el, és hagyjuk „lazítani” szemünket egy-egy pislogással! Ezen kívül léteznek különböző szemtorna gyakorlatok, amelyeket szintén érdemes lehet kipróbálni. Persze nem kell túl bonyolult dolgokra gondolni, az is nagy segítség lehet, ha időnként átmasszírozzuk a szemhéjunkat, vagy ha többször kitekintünk a monitor mögül.

2. Szakértők állítják, hogy este elalvás előtt már nem javasolt a telefonunkon böngészni, ha erről mégsem mondanánk le szívesen, legalább éjszakai fényt állítsunk be készülékünkön, amivel kiszűrhetjük a kijelző kék fényeit, ezzel kímélve szemünket. A televízió esetében pedig nem mindegy, hogy milyen távolságból nézzük azt (a képátló 1,2-szeresénél nem érdemes közelebb ülni), és persze a fényerő beállításait itt is érdemes jól átgondolni és finomítani!

3. A klíma, a ventilátor, vagyis a száraz levegő is káros hatással lehet érzékeny szemünkre. Nyáron azonban úgy tűnik, klíma nélkül nincs is élet, ezért használjunk párologtatót, hiszen az nedvesebben tartja a levegőt, így szemünk miatt sem kell majd aggódnunk. Az említett eszközöket pedig, ahogy tudjuk, kerüljük el, illetve ne üljünk a közvetlen közelükbe.

4. Ha kontaktlencsét hordunk, akkor is váltsunk időnként szemüvegre, ha teljesen lemondani nem is akarunk róla. Sokan még mindig hiúsági kérdést csinálnak a szemüvegviselésből, pedig egy divatos keret remek kiegészítőként funkcionálhat. Keressük meg a nekünk való szemüveget, és hordjuk bátran! A napszemüvegeknél pedig fokozottan oda kell figyelnünk a minőségre, hiszen a káros sugarak nemcsak a bőrünket, a szemünket is komoly veszélynek teszik ki.

5. Könnyen lehet, hogy mégsem külső okokban kell keresnünk a hibát, hiszen lehet, hogy az általunk szedett gyógyszerek befolyásolják könnytermelésünket. Konzultáljunk orvosunkkal, és szűrjük ki azokat a készítményeket, amelyek csökkenthetik a könnytermelést.