2017-ben a világon nagyjából 1,2 billió (vagyis 12 000 milliárd) digitális fotó készült – a Business Insider statisztikái szerint. Ez annyit jelent, hogy a Föld minden egyes emberére több mint 1714 kép jut, persze az eloszlás nem egyenletes. Főleg a fiatalok körében rendkívül népszerűek a szelfifotók és a digitálisan készült képek nyomtatott változatai is.

Amikor ilyen mennyiségben készülnek a fotók, azok jelentős része – szomorú sorsra jutva – telefonunk memóriájában, vagy egy elfeledett memóriakártyán lapulva várja, hogy valaki végre rátaláljon és örüljön neki. De ha már egyszer van egy rakás képünk, érdemes a legkülönlegesebb, legjobban szeretett darabokat fizikai formában is létrehozni és megajándékozni vele azokat, akiket szeretünk.

Legyen szó családi karácsonyról, munkahelyi vagy iskolai „húzásról”, egy kis kreativitással igazán személyes, szívhez szóló ajándékot állíthatunk elő, ráadásul ehhez komolyabb költségekbe sem kell verni magunkat. Lássuk a legjobb ötleteket.

1. Fotós mininaptár

A picike naptár elkészítéséhez csupán pár fadarabra, egy iratrögzítő csattra és 12 jó fotóra van szükségünk. Készítsük el a hónapokat felsoroló lapokat – ehhez egy kis számítógépes bűvészkedésre lesz szükség, de a Photoshop, vagy annak ingyenesen, online elérhető alternatívája, aSumopaint segítségével ez nem túl nehéz feladat.

Ezután állítsuk össze a naptárat tartó miniállványt (egy kis ragasztó vagy egy-két szög szükséges hozzá).

Pro tipp: A naptárhoz való fotókat több méretben és akár prémium papírra is kinyomtattathatjuk, majd ragasszuk rá azokat a hónapok napjait felsoroló lapokra. Így biztosak lehetünk benne, hogy olyasmivel ajándékozzuk meg családtagunkat, barátunkat, amit mástól nem fog megkapni. Ha nem akarunk saját magunk bíbelődni a naptárral, készen is megrendelhetjük saját fotóinkból.

2. Fotós ékszerek

Hobbiboltokban beszerezhető pár forintos kellékekre, egy jó éles késre és némi ragasztóra lesz szükségünk ehhez a megoldáshoz, na meg természetesen egy-két jó családi fotóra. Válasszuk ki, hogy melyik fotó melyik részletét szeretnénk belefoglalni az ékszerbe, ragasztóval rögzítsük, majd fűzzük fel egy láncra vagy karkötőre, attól függően, hogy kinek szánjuk az ajándékot. Érdemes jól látható részleteket, leginkább arcokat kiválasztani, hogy első ránézésre is jól kivehető legyen a kész ajándékon.

Pro tipp: Nagyot dob a végeredményen, ha fotóinkat "retrósítjuk". Mi választhatjuk ki, hogy milyen legyen a keret, de sablonon és színeffektek közül is válogathatunk, így pár gombnyomással régi stílusúvá varázsolhatjuk a telefonos fotóinkat, amiket szöveggel is elláthatunk, majd kétoldalas nyomtatással meg is rendelhetjük.

3. Feliratos kollázs

Nem csak esküvői tematikával készíthető el: születésnapra, új lakáshoz, gyerek érkezéséhez egyaránt kiváló megoldás a kollázs, amely ráadásul látványos díszévé is válhat a szobának. Itt annyi fotóra lesz szükségünk, ahány betűből áll a jókívánság, vagy a felirat, amit a keretben elhelyeznénk.

Ragasszuk fel a fotókat a háttérre, majd egy másik papírból vágjuk ki a betűk helyét. Itt fontos a megfelelő méretezés, minden betű legyen olyan széles, mint az alapként használt fotó. Az így elkészült maszkot ragasszuk a fotók tetejére. Az eredmény önmagáért beszél, ám ha jól ismerjük a megajándékozott ízlését, akár egy szép képkeretbe is belerakhatjuk az ajándékot.

Pro tipp: fotóinkat egyszerűen átalakíthatjuk négyszögletes formátumúvá, ráadásul különböző méretű és színű keretekkel és sok izgalmas szűrővel dolgozhatjuk át őket. Egyedi szövegek is könnyen elhelyezhetők a négyzetes nyomatokon, amiket erős kartondobozokban házhoz is szállíttathatjuk.

4. DIY (do it yourself – csináld magad) fotótartó

Ennél a megoldásnál szinte végtelen lehetőség közül válogathatunk, a fotókat ugyanis nagyjából bármivel rögzíthetjük, a rajzszögtől kezdve a ruhacsipeszen át, egy-egy darab drótig. Fotóinkból - modern sablonok segítségével - művészi képeket készíthetünk, ráadásul különleges tapintású papírra nyomtathatjuk őket több méretben, elláthatjuk felirattal, keretekkel, szűrőkkel.

Pro tipp: Arra figyeljünk, hogy az alap kellően stabil legyen, hogy egy kis szellő ne borítsa fel, a képek esetében pedig próbáljuk eltalálni az egyensúlyt, ami a darabszámot és a képek tartalmát illeti. Túl sok, túl részletgazdag képbe könnyen belefárad a szem, ezért inkább a „kevesebb néha több” vezérelvet érdemes követni a fotótartó elkészítésénél.

5. Fotós óra

Központi dísze lehet bármilyen szobának egy kedves vagy fontos fotóval díszített falióra is. A hobbiboltokban pár ezer forintért beszerezhetőek olyan órák, amelyeket otthon kell összeszerelni, itt jön be a képbe a személyes fotók használata.

Mérjük le az óralapot, nyomtassunk egy ehhez megfelelő méretű képet, majd a számok felragasztása előtt ragasszuk fel a fotót az óra számlapjára. A megajándékozottnak így mindig kellemes érzései támadnak, akárhányszor megnézi, hogy mennyi az idő.

6. Fotós felirat

Az előző kollázs egy alternatív verziója, ami tény, hogy picivel több munkát igényel, viszont annyival látványosabb végeredményt is ígér: erős kartonpapírból, vagy farostlemezből vágjuk ki az egyes betűket, majd ezekre ragasszuk fel a kollázshoz használt fotókat.

Aki nagyon precíz, akár a képek méretét is kicentizheti, de ennél a megoldásnál nyugodtan lenyírhatjuk a kilógó részeket, sarkokat, ettől csak „mozgalmasabb” lesz a kész ajándék.

7. Fényképes leporelló-doboz

Egy igazán kedves és személyes ajándék, amihez csupán egy kis papírra, némi ragasztóra, na meg egy megfelelő méretű dobozkára lesz szükség, bár utóbbit is el lehet készíteni papírból is akár. Vágjunk ki egy megfelelő hosszúságú papírcsíkot, hajtogassuk be annyiszor, ahány képet fel szeretnénk használni, majd az egyes hajtásokba ragasszuk be a képeket. Végezetül a csík végére erősítsünk egy masnit vagy cérnát, amivel ki lehet húzni a leporellót, hajtogassuk bele a dobozkába és már csomagolhatjuk is!

Pro tipp: Fotóinkból mini nyomatokat készíthetünk, retró stílusban, egyszerre három vagy négy fotót láthatunk el különböző szűrőkkel és layoutokkal, majd díszcsomagolásban házhoz szállíttathatjuk.

+1. Nem kell hozzá messzire menni

A fenti ajándékokban az a közös, hogy egyáltalán nem kell hozzá kiürítenünk a pénztárcánkat, valamint hogy jó minőségben kinyomtatott fotókra van hozzájuk szükség. Az otthoni nyomtatgatás helyett ezért érdemes a CEWE szakértőihez fordulni, ahol akár az okostelefonnal készült képeket is azonnal, kiváló minőségben kidolgozva hozhatjuk el.

Sőt, akár online is rendelhetünk és feltölthetjük az általunk kiválasztott képeket. Ráadásul, a CEWE Fotótermináljainak köszönhetően ma már bármelyik drogériában is kinyomtathatjuk a fotókat, szelfiket, így akár a munkából, iskolából hazafelé be is szerezhetjük a karácsonyi ajándékokhoz szükséges alapanyagokat.

Az oldalon elhelyezett tartalom a CEWE megbízásából a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.