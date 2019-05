1. Ami valójában sokk a bőrnek

A szakértők szerint a szép, egészséges és fiatalos bőr a jól eltalált, következetes napi bőrápolási rutinnal kezdődik. Az első hibát ugyanis akkor követjük el, amikor a nap első lépéseként máris sokkoljuk a bőrünket. Valóban kézenfekvőnek tűnő és hatásos megoldás lehet reggeli ébresztőként jéghideg vizet locsolni az arcunkba, ám mind a forró, mind a túl hideg víz irritálja, roncsolja a bőrt. Az arcmosáshoz leginkább langyos, maximum kézmeleg vizet használjunk, a szárításnál pedig semmiképp ne dörzsöljük durván a törölközővel, hanem az arcunkról finom mozdulatokkal itassuk fel a vizet. Ugyanez a szabály érvényes az arcbőrön túli területekre is, ezért jobb, ha elfelejtjük a rendszeres gőzölgő, forró zuhanyt és fürdőt, mert hosszú távon száraz, pikkelyes, krokodilbőrt kapunk cserébe. A forró víz pont azokat az értékes ásványi anyagokat vonja el a szervezettől, melyek a bőr egészséges működéséért és a bársonyos tapintásért felelnek.

2. Retinol és még több szépségrutin

Ideális esetben nem csak reggel, hanem este is arcot mosunk a megfelelő hőmérsékletre beállított vízzel. A bőrt hosszan fiatalon tartó és megóvó arclemosó valójában a lehető legjellegtelenebb, nem tartalmaz szappant, alkoholt, illatanyagot még növényi kivonat formájában sem. Ezenkívül rendkívül fontos a rendszeres hámlasztás, mert hatékonyan megszabadít a bőr elhalt hámsejtjeitől, amivel segíti annak megújulását.

Ám ezen a téren jobb, ha búcsút intünk a durván dörzsölő, fizikai hámlasztószemcséknek és gyöngyöknek, mert többet ártanak, mint használnak azzal, hogy lesúrolják a hámréteg felső részét. Helyettük keressük inkább a jóval kíméletesebb ún. kémiai hámlasztókat, melyek a hámsejteket összetartó kémiai kötéseket bontják le. Napjaink egyik legeredményesebbnek ítélt kozmetikai összetevője nem más, mint a retinol, amely elképesztően hatékony az öregedés látható jeleinek elsőszámú okozóival, a szabadgyökökkel szemben.

3. Ránctalanítás nyaktól lefele

Mivel bőrünk öregedésének jelei leglátványosabban az arcunkon jelentkeznek, a nagy ránctalanító hadműveletben hajlamosak vagyunk elhanyagolni a bőr további felületeit. Pedig kellő odafigyeléssel és rendszeres ápolással felvehetjük a harcot a nyaktól lefele megjelenő barna elszíneződésekkel, a szárazsággal, illetve az egyenetlen bőrfelszínnel szemben is. Legyenek ezek bárhol, a dekoltázson, a karon, a lábon vagy máshol, az biztos, hogy a már említett, akár naponta használt hámlasztók a bőr puhításával párhuzamosan halványítják el a pigmentfoltokat. Az irritáló fizikai bőrradírokkal szemben ezeken a testtájakon is érdemes gliko- és szalicilsav tartalmú kémiai hámlasztókat használni. Ezúttal is a magas retinol tartalmú testápoló a „csodaszer”, amely azon túl, hogy eltávolítja a bőr felszínéről az elhalt hámsejteket, ösztönzi a kollagéntermelést is, puhítja a száraz részeket, illetve kivilágosítja a sötét foltokat.

4. Csak a pumpa!

Minden hidratáló vagy bőrápoló krémnél aranyszabály, legyen akármilyen drága vagy díszes kiszerelésű, hogy sosem vesszük tégelyben. Egyedül a pumpás vagy kinyomós, levegővel nem érintkező csomagolású termékek biztonságosak. Az ok nagyon egyszerű: akárhányszor belenyúlunk a tégelybe, a krémnek nem tesz jót, ha találkozik az ujjunkon lévő baktériumokkal és zsírokkal, illetve a levegőben lévő oxigénnel. A többszöri bőrkontaktus által számtalan kórokozó kerülhet a krémbe, melyek vagy lebontják a készítmény alkotóelemeit, vagy továbbkerülnek a bőrre.

5. Kisplasztika szakirány

A felmérések szerint Magyarországon is egyre többen élnek a plasztikai sebészek és a bőrgyógyászok által nyújtott esztétikai kezelésekkel. Az egyik legnépszerűbb a hialuronsavval végzett injekciós ráncfeltöltés, mert látványos ránctalanító hatása mellett mindössze negyed óra alatt elvégezhető, emellett mellékhatásai és más hátrányai sincsenek. Egyedül annyival kell számolni, hogy hatása a hialuronsav bomlási sebességétől függően maximum egy-másfél év. Míg az emberi szervezet által természetesen termelt hialuronsavas beavatkozás az arc „statikusabb” ráncait célozza, addig a botox már a mélyebb, mimikai ráncokra fókuszál. Az ún. neuromodulációval a bőrbe fecskendezett botox az idegvégződésekhez kapcsolódik, ezzel akadályozva az ingerületvezetést, vagyis meggátolja a ráncokért felelős izmok megfeszülését. Vigyázat, ehhez a kezeléshez is érdemes egy profi csapathoz fordulni, és minden lehetséges mellékhatásnak alaposan utánanézni!

6. A férfibőr rejtelmei

Az arcszőrzetet leszámítva a férfi és a női arcbőr között alapvetően nincs túl sok különbség. szocializáció A férfiak a mindennapokban kevesebbet foglalkoznak a bőrükkel, ezért az ő bőrük többnyire gyorsabban öregszik, szárazabb lesz. Így esetükben még fontosabb lenne a gondos napi tisztítás és a megfelelő hidratálás. Jó hír, hogy az orvoskozmetikumok nagyrészt uniszex készítmények. A divatkozmetikumok esetében a női piac hiába hangsúlyosabb méretű, az illatanyagon kívül egyéb különbséget itt sem találunk, a férfiak bőrének is jót tesznek a női kozmetikumok és kezelések. Ráadásul a plasztikai sebészek szerint ma már az urak is egyre nagyobb arányban veszik igénybe a botoxos és a hialuronsavas orvosi ránctalanító kezeléseket.

7. Narancsbőr, az ülő életmód átka

Nem elég, hogy folyamatosan küzdenünk kell a ráncokkal, ugyanolyan ősellenség a narancsbőr is. Aki felveszi a harcot ellene, lényeges, hogy kitartó és türelmes legyen, arról nem is beszélve, hogy életmódváltás nélkül ezt sem lehet megúszni. Ugyanis a narancsbőr kialakulását elsősorban a mozgásszegény életmód, illetve a rossz, rendszertelen, zsírban és kalóriában gazdag táplálkozás okozza. Különösen akkor, ha ennek legnagyobb részét vacsoraidőben fogyasztjuk el. A bevitt mennyiség nagy része pedig ránk rakódik, különösen, ha ülő munkát végzünk, és estére már nincs erőnk és kedvünk az edzőteremben vagy a szabadban izzadni. Nem csupán a narancsbőr, a ráncok legfőbb ellenszere is egyben a rendszeres, napi ötszöri, minél cukormentesebb étkezés, a sok zöldség és gyümölcs, továbbá a napi két-három liter nem cukros folyadék bevitele. Mindemellett a rendszeres, heti három-négy alkalommal beiktatott intenzív mozgás, testedzés is elengedhetetlen.