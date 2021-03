A készpénzmentesség persze nem azt jelenti, hogy egyetlen dollár- vagy eurocent, illetve – Magyarország esetében – forint sem cserél gazdát, bankjegyek és érmék formájában, hanem azt, hogy a szerepük marginalizálódik. A szakirodalom már akkor is készpénzmentesnek minősít egy gazdaságot, ha ezek aránya a fizetési tranzakciókon belül nem haladja meg a 6-7 százalékot. Ahhoz viszont, hogy ténylegesen megszűnjön a készpénzhasználat az üzletekben, jogszabályi változás is szükséges, miután ma még a világ szinte minden részében törvények írják elő, hogy a készpénzt mindenhol kötelesek elfogadni fizetési eszközként (mint említettük, Dániában külön engedély kellett az ez alóli mentességhez). Ugyanakkor ma már egyre több helyen azt is jogszabályban rögzítik, hogy legalább egy elektronikus számlakiegyenlítési módot – bankkártyás, illetve mobiltelefonos fizetést NFC-n vagy akár QR-kód leolvasásával, esetleg online pénzküldést – is lehetővé kell tenni.