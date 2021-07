A IT-szektor egyik leggyorsabban fejlődő területe a pénzügy, ahol egyre nagyobb szükség van a jó elemzőképességgel, analitikus szemlélettel rendelkező szakemberekre. A fintech területén való érvényesüléshez nem is kell feltétlenül az összes programozási nyelvet behatóan ismerni ahhoz, hogy egy sikeres cégnél helyezkedhessünk el, ahol még azt is támogatják, hogy szabadidőnkben saját projektjeinket vagy startupjainkat elindítsuk. Biás Csongorral, a Vacuumlabs tanácsadójával beszélgettünk.

Milyen skillek szükségesek ahhoz, hogy valaki sikeres fejlesztő legyen ebben a szektorban?

Mind a kriptovilág, mind a blockchain-fejlesztés komoly szaktudást igényelnek, komoly kihívásokat rejtenek. Ami izgalmassá és egyedivé teszi ezt a területet a mérnökök számára, az az, nem feltétlenül szükséges, hogy bizonyos technikai stackekben vagy nyelvekben nagyon nagy tapasztalatuk legyen. Rendszerint azok szerepelnek sikeresen a felvételi folyamatban, akik fiatal korukban matematikaversenyeket vagy fizikaversenyeket nyertek, vagyis akikben megvan egy komoly analitikus képesség. Meglepő lehet, de itt nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy az éppen legfelkapottabb programozási nyelvben hány év tapasztalata van valakinek, hiszen aki okos, majd beletanul abba is. A kihívások mellett az pedig, hogy egy cégnél hasonlóan magasan kvalifikált emberekkel dolgoznak együtt, szintén vonzó tényező.

Mikor találkozott ezzel a területtel?

Korábban egy kisebb, pár tízfős ügynökséget vezettem Budapesten, ott kerültem kapcsolatba először egy Pozsonyból induló, de már akkor nagyon dinamikusan fejlődő céggel. Annyi munkájuk és megrendelésük volt, hogy nem tudtak mindent egymaguk elvégezni. Itt érdekes fordulat jön a történetben: az ügynökséget bezártuk, és miután az embereink szétszéledtek, felkerestek, hogy felvásárolnának minket. Ugyan már nem volt mit eladni, de én elvállaltam a country manager pozíciót, hogy segítsek nekik a magyarországi indulásban. Ez a cég volt a Vacuumlabs.

Mi szavatolt a sikerért?

Ebben az iparágban szoftverhouse-ként és termékügynökségként nehéz egyedit alkotni, hiszen rengeteg a szereplő. De ennek a cégnek ez két módon is sikerült. Egyrészt képesek voltak a fintech iparágra és pénzügyi technológiára specializálódni, felépíteni egy ismert üzleti hálózatot, banki ügyfeleket megnyerni San Fransisco-tól egészen Hong Kongig. Másrészt mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a fejlesztők magasan képzettek legyenek, komoly analitikus képességgel rendelkezzenek, behatóan ismerjék a mélytechnológiákat, ami a fintech területen kivételesen fontos az olyan tényezők miatt, mint a bankbiztonság.

Sokak számára lehet vonzó ez az IT-terület. Hogyan kell elképzelni a felvételi folyamatot?

Az első kör gyakorlatilag egy házifeladat: a jelentkező kap egy algoritmikus fókuszú feladványt, amit meg kell oldania. Aki átmegy az első rostán, az találkozik az egyik senior fejlesztőnkkel – nem feltétlenül személyesen – és ott már wide coding típusú feladatok elé állítjuk. A harmadik körnél a jelentkező még beszél a technológiai vezetőnkkel, majd az előző körhöz hasonló feladatokat kell megoldania, de már kicsit mélyebbre nyúlva. Ezen a ponton látjuk azt, hogy a jelentkező fejlesztő tudása milyen szintű, vagyis inkább milyen mélységű. Ez azért is fontos, mert fizetések a cégnél teljesen transzparensek: a fejlesztők a szintjüknek megfelelő pénzt kapják, amit félévenként lehet lefelé rontani vagy felfelé emelni – ez utóbbi a gyakoribb.

Ezek szerint fontos a folyamatos fejlődés, így, ha valaki meg akar tanulni egy programozási nyelvet, amiben még nem mozog otthonosan, van rá cégen belül lehetősége?

Abszolút. Miközben különböző ügyfélprojekteken dolgozunk, sok belső eszköz és házon belüli projekt adott a folyamatos fejlődéshez. Ezeken keresztül, senior mentorok segítségével lehet beletanulni a különböző programozási nyelvekbe. Ilyen például a szabadságnyilvántartó rendszerünk, de van eszközünk arra is, hogy az alkalmazottaink monitorozhassák a részvényeiket, amiket a cégtől kapnak. Tulajdonképpen a napi, cégen belüli rutinfeladatok segítenek abban, hogy a fejlesztők beletanuljanak olyan folyamatokba, amelyeket később az ügyfélprojektekben már készségszinten alkalmaznak. Egyszer felvettünk egy nagyon jó analitikus képeségekkel rendelkező fizikust: neki fél év kellett ahhoz, hogy a hiányzó szaktudást elsajátítsa.

A tudás ugyanakkor nem minden: ha a személyiséget nézzük, akkor milyen típusú embereket keresnek?

Az egyik legfontosabb kritérium, hogy akarjon és tudjon fejlődni. A céges kommunikációs kultúránk nagyon különleges: egyenesen és nyíltan beszélünk egymással, fogalmazzuk meg a véleményünket vagy adunk tippeket a másiknak. Hiszünk benne, hogy ezekből az interakciókból mindenki csak profitálhat, legyenek akármelyik oldalon: visszajelzést adóként vagy azt kapóként.

És mi a helyzet a végzettséggel?

Ugyanúgy vannak tíz-húsz éves tapasztalattal rendelkező munkatársaink, mint még egyetemre járó zsenik. Mi nem várunk el végzettséget. Mi azt várjuk el, hogy valaki okos legyen, jó problémamegoldókészséggel rendelkezzen, és kulturálisan is illeszkedjen a szervezet közegébe.

A weboldalukon is kiemelték, hogy a munkatársak szabadidejében végzett spinoff-projektjei fontosak a cég számára, hiszen azokból akár a Vacuumlabs által támogatott üzlet is születhet.

Nemcsak támogatjuk, de el is várjuk az emberektől ezeket a projekteket, sőt, egyre inkább ez az irány a hangsúlyosabb a cégnél. A célunk az, hogy a fejlesztési és ügyfél projektek mellett egyre több új ötlettel is jelentkezzünk. Az egyik ilyen legutóbbi spinoffunk egy LMBTQ bank volt, amit Los Angelesben indítottunk el. Úgy látjuk, hogy a banki világ egyre inkább a személyre szabottság felé halad, és a munkatársunk felismerte, hogy az LMBTQ szegmensnek és szubkultúrának vannak olyan speciális pénzügyi igényei, amelyekkel eddig még nem foglalkoztak. Spinoffként indult, de mára a Daylight az egész USA-ban nagy népszerűségnek örvend az LMBTQ közösség körében.

Mivel a Vacuumlabsnál már több mint 300-an vagyunk, akkorára nőtt a jogi osztályunk, hogy abból is kinőtt egy spinoff, ami jogi szolgáltatásokat nyújt startupoknak. De kiemelkedő projekt volt a ReactiveConf néven futó konferencia is, ami mára Közép-Európa legnagyobb fejlesztőkonferenciájává nőtte ki magát. A pandémia előtt több mint 1400 ember vett részt rajta Prágában, és olyan komoly tech cégektől is érkeztek résztvevők, mint a Facebook vagy a Google. Ezek a spinoffok mind-mind szerelemprojektekből születtek. Az ottani alkalmazottak kitaláltak valamit, majd a cégtől megkapták a megfelelő támogatást, hogy megvalósítsák az elképzelésüket.

A Vacuumlabs csapata © Vacuumlabs

Ebből úgy tűnik, hogy a cég tudatosan felkarol olyan ügyeket is, amelyek a világot is próbálják kicsit jobb helyé tenni. Valóban ilyen szociális célok mentén is dolgoznak?

A modern kapitalizmusban fontos, hogy egy cég úgy tudjon profiorientált lenni, hogy ezzel párhuzamosan legyen egy széleskörű társadalmi haszna is. Ez nálunk is a cégkultúra szerves része. Olyan céges projektekben veszünk részt, amik segítenek az emberiségnek abban, hogy tovább haladhassanak egy lépéssel. Úgy gondoljuk, ami segít az emberiségnek gyorsabbá, hatékonyabbá és jobbá válni – és emellett van benne üzleti potenciál is –, azzal foglalkozhatunk. Ami pedig nem segíti ezt, azzal nem. Például, ha valaki azt mondaná, hogy szeretne egy gaming-központú üzletet fejleszteni, biztosan leszavaznánk, mert nem megy át ezen a teszten. De ugyanúgy leszavaznánk azt is, ha valaki egy új közösségi oldalt szeretne csinálni, aminek az üzleti modellje azon alapszik, hogy az emberek ráfüggenek a végtelen görgetésre.

De a fenntarthatóság elősegítéséhez kapcsolódva is részt vettünk már projektekben. A Vacuumlabs fejlesztette a svéd Doconomy vállalat 2030 Kalkulátor névre hallgató szoftverét. A Doconomy az úgynevezett DO Black hitelkártyájáról vált ismertté. A DO Black az első olyan hitelkártya a világon, amely nem a rendelkezésre álló hitelkeretet figyeli, hanem a tulajdonos által vásárolt termékek szén-dioxid-kibocsátását számon tartva korlátozza a költéseket.

Adja magát a kérdés: hogy viszonyulnak a klasszikus, 9-től 5-ig munkarendhez?

Ami vonzóvá teheti még ezt a munkahelyet, azok a munkaidővel kapcsolatos nyugat-európai és amerikai standardok. Nálunk a pandémia előtt is alapvető volt a távmunka és a rugalmas munkaidő: mindenki akkor és ott dolgozik, amikor és ahol a leghatékonyabbnak érzi magát. A lényeg, hogy jó munkát tudjon végezni és ehhez minden körülményt megteremtünk nekik. Ezt már itthon is biztosítjuk olyan eszközökkel is, amelyek eddig csak az amerikai piacra voltak jellemzők. Az egész napos ingyenes étkeztetést távmunkában is megoldjuk, és bizonyos concierge szolgáltatást is nyújtunk: ha például egy fejlesztő nem akar elmenni a postára vagy okmányirodába, akkor biztosítunk neki valakit, aki segít a napi teendők elvégzésében. Ez már a magyar irodában is így van, pedig itt még csak húszan vagyunk.

Melyek voltak a magyar iroda eddigi legnagyobb sikerei?

Változó, hogy a magyar iroda milyen projektekbe csatlakozik be. Az egyik legnagyobb ügyfelünk a Standard Chartered, ami ott van a világ három legnagyobb bankja között. Nekik Hong Kongban fejlesztünk sikeres neobankot Mox néven, így oda folyamatosan járnak is ki a kollégák. A Solaris Banknál szintén egy saját fejlesztésű neobank struktúrát biztosítunk. Dolgozunk emellett a kiwi.com-nak, ami kicsit kiesik ebből a finteches vonalból: egy repülőjegy összehasonlítással- és vásárlással foglalkozó weboldalt működtetnek, a cég értéke már meghaladja az egymilliárd dollárt. Dolgozunk olyan feltörekvő startupokkal is, mint a Cledara és scaleupokkal, mint a Twisto – ők kevésbé nagyvállalati jellegűek. Az Adalite kripto-projekt is büszkeség, ez szintén egy spinoff. Az Ada-kriptovaluta nagyon népszerűvé vált és emiatt Cardano elkezdte velünk fejlesztetni a blockchain platformjukat – csak azért, mert annyira jó dolgot építettünk hobbiból nekik. Egy dolog biztos, a Vacuumlabs által megvalósított fintech fejlesztések mind izgalmas projektek, amelyek az azokon dolgozó kollégák fejlődését szolgálják.

