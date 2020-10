Elképesztő fejlődésen ment keresztül a videojátékos iparág az elmúlt évtizedben, és ez sok szempontból az okostelefonoknak is köszönhető. A könnyű kezelés, a hozzáférhetőség és a játékok alacsonyabb ára kiterjesztette a gamerek világát azok felé is, akik nem drága számítógépen vagy konzolon akarnak kikapcsolódni, hanem a telefonjukon játszani.

“Nyolc éves koromban játszottam először valamilyen online játékkal, és azóta gyakorlatilag folyamatos kipróbálok minden érdekeset. A legtöbb játékban RamboJimmy nicknévvel lehet most is megtalálni” - meséli a 28 éves Robi, aki olyan számítógépes játékokon nevelkedett, mint a Counter Strike, a Call of Duty, a Path of Exile, és az olyan klasszikusok tartották lázban, mint a World of Warcraft vagy a Smite.

Évről évre egyre kevesebb ideje lett leülni a gép elé, ráadásul egy asztali PC karbantartása, rendszeres felújítása rengeteg pénzbe kerül, így azon kapta magát, hogy az utóbbi években egyre több telefonos játékkal kapcsolódik ki.

“Egy telefonos játéknál nem kell gépigénnyel bajlódni, nem kell tízezreket költeni arra, hogy egyáltalán elfusson a program. Ráadásul a telefon a számítógépemmel ellentétben mindig nálam van, így nem vagyok helyhez kötve, akár a vonaton, a HÉV-en vagy sorbanállás közben is tudok játszani” - sorolja fel érveket Robi azzal kapcsolatban, hogy miért tölt egyre több időt a számítógépe helyett a telefonjával.

“Nyilván kamaszként nem okozott gondot iskola után leülni a gép elé, és éjszakába nyúlóan játszani, most viszont már családom, kutyám és munkám van, ezek miatt egyre kevesebb időm marad a hobbimra. A telefonom viszont mindig nálam van, így például nyugodtan leülhetek kicsit játszani például a kutyafuttatóban, amíg Mimi kutyám rohangál egy kicsit a szabadban” - mondja.

Robi szerint a legnagyobb változás a telefonos játékoknál az volt, hogy már nem csak egyszerű puzzle vagy logikai játékokat gyártanak erre a platformra, hanem ismert márkák legújabb termékeit is.

“Hatalmas Trónok harca- és Walking Dead-rajongó vagyok, és ezekből már vannak telefonos játékok, amik remekül le tudnak kötni” - meséli Robi, akinek először a szeme a Game of Thrones: Beyond the Wall és a Walking Dead: Road to Survival című játékokon akadt, amikor kezébe nyomtunk egy Huawei P40 Pro-t, hogy tesztelje nekünk a Huawei saját alkalmazás – áruházában, az AppGalleryben fellelhető appokat.

A két tévésorozatot bizonyára nem kell bemutatni, ahogy rengeteg játék is készült már belőlük. Előbbi a Trónok harca sorozat története előtt játszódik közel ötven évvel, és a Fal új vezérét alakítjuk benne.

“Imádom a Trónok harcát, de nem igazán készült még belőle olyan játék, ami érdekelt volna. Itt viszont végre én irányíthatom a saját csapatomat, közel százféle karaktert lehet megszerezni benne, és négyzetrácsos pályán, körökre osztva lehet harcolni az ellenséggel. Az tetszik benne a legjobban, hogy én állítom össze mindig a végleges csapatot a hőseim közül, de nem kell minden csatát nekem megvívnom. Ha olyanom van, rábízom az egészet a gépre, megcsinálja helyettem a harcolást, én pedig csak azzal foglalkozhatok, hogy melyik király karakter melyik másik hősömmel alkotja a legerősebb kombinációt” - meséli lelkesen.

Ráadásul Robi nagyon szereti az úgynevezett RPG-ket, vagyis a szerepjátékokat, amiből ebbe a játékba is jutott, és az új hősöket nem csak megszerezni lehet, hanem fejleszteni is. Az külön tetszik neki, hogy a játékon belül a Trónok harca világának egy olyan részét - a Falon túli világot - ismerheti meg, amiről csak keveset tudni a tévésorozat alapján.

Hasonló okok miatt kedveli a Walking Dead: Road to Survival című játékot is. “Nyilván szeretem a sorozatot, de azok közé tartozom, akik a képregényeket is olvasták. Ebben a játékban az a legjobb, hogy a képregény történetét egészíti ki egy kapcsolódó, de teljesen önálló történettel, úgy, hogy itt-ott felbukkannak ismerős arcok. Azt külön imádom, hogy a történet sem lineáris, hanem komoly következményei vannak annak, ahogy egy adott ponton döntök a sztoriban” - meséli.

A játékban különböző túlélőkkel kell zombikkal és ellenséges emberekkel harcolni, és közben építgethetjük a saját kis posztapokaliptikus utópiánkat. “Szeretem, hogy közben egy kisebb településért is felelnem kell, házakat építeni, falakat emelni, biztonsági pontokat létrehozni. Tényleg olyan, ahogy a Walking Dead világát elképzelem” - mondja, és hozzáteszi, hogy ezt azért kedveli különösen, mert online is tud játszani a barátaival. “Azt mondtam már, hogy ebben a két játékban az a legjobb, hogy ingyenesek?” - teszi még hozzá a végén.

“Régen nekem is volt Game boy-om vagy Vitám, a Huawei P40 Pro-n játszani pedig tényleg olyan, mintha egy rendes, videojátékra kitalált eszközt használnék. A széles képernyő külön segít az immerzióban, ráadásul sosem akadozik a játék, nincs laggolás, és nem melegedik túl a kezemben. Arról nem is beszélve, hogy az AppGalleryből pillanatok alatt letölti a játékot, nem kell órákig várni az installálással, mint egy asztali gép esetében. Ezért is igyekszem kipróbálni a két kedvencemen kívül más játékokat is” - zárja rövidre Robi, aki a World of Tanks Blitz nevű háborús szimulátort töltötte le legutóbb, de nagy sikere volt a My Story: Choose Your Own Path nevű játéknak is.

“A feleségem nem szereti annyira ezeket lövöldözős vagy harcolós játékokat, ezért kerestem neki másmilyet. Baromi jó, hogy ma már rengeteg neki tetsző opció közül is lehet választani” - utal az említett játékra, amelyben egy fiatal modell életét irányíthatjuk különböző randikon és szépségversenyeken keresztül. “Nem az én műfajom, de ebből is látszik, hogy ma már mindenki megtalálhatja telefonon a saját szórakozását” - meséli Robi, majd hozzáteszi még, hogy most mindketten azt tervezik, hogy kipróbálják együtt a Fortnite-ot.

A HMS (Huawei Mobile Services) a Huawei saját ökoszisztémája, ezáltal olyan appok, szolgáltatások és programokat összessége, amelyeknek köszönhetően okosabb, gyorsabb és izgalmasabb a Huawei-készülékünk. A Huawei saját alkalmazás – áruházában, az AppGallery-ben fellelhető az elmúlt évek egyértelműen legnépszerűbb játéka, a Fortnite is. Ehhez az Epic Games applikációt kell feltelepíteni, és máris csatlakozhatunk több millió másik játékoshoz, méghozzá teljesen ingyen. A legjobb, hogy a Fortnite azon kevés játékok egyike, ami támogatja az úgynevezett crossplayt, vagyis úgyis játszhatunk a barátainkkal vagy másokkal, hogy egyikünk telefonon, a másik asztali gépen, a harmadik pedig mondjuk konzolon játszik azzal a Fortnite-tal, ami globális sikerré tette a battle royal játékmódot a videojátékokban. A játékok keresése egyszerűvé vált a Petal Search alkalmazás keresővel, ami a P40 család mindegyik tagján elérhető előre telepítve, minden más készülékre pedig letölthető az AppGalleryből is. Az app már 45 ország 40 nyelvén elérhető, köztük magyarul is. Az alkalmazás kereső a mobilok kezdőképernyőjébe épül be, és segítségével egy gombnyomásra megkereshető és letölthető számtalan app. A keresőben a különféle funkciókra szűrve megjelennek az ajánlott applikációk nevei és elérhetőségei, frissítési lehetőségei. Ezek az applikációk letölthetők például az AppGalleryből, vagy egy másik alkalmazásboltból, megnyithatók Quick App-ként, vagy egyszerűen csak frissíthetők. Fontos, hogy a kereső hardveres biztonsági technológiát használ és minden tekintetben eleget tesz az európai adatvédelmi szabályoknak (GDPR).

