[{"available":true,"c_guid":"2bfd4d96-e476-4687-8b11-229f23f092fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A város már kinézte az új temető helyét, és el is kezdték felvásárolni a területet, de az utolsó telek megvételére már nincs pénz. ","shortLead":"A város már kinézte az új temető helyét, és el is kezdték felvásárolni a területet, de az utolsó telek megvételére már...","id":"20181015_Megtelt_a_temeto_Koszegen_nincs_penz_az_ujra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bfd4d96-e476-4687-8b11-229f23f092fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b258244-4994-49be-aeee-7497e0fc66f5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_Megtelt_a_temeto_Koszegen_nincs_penz_az_ujra","timestamp":"2018. október. 15. 11:01","title":"Megtelt a temető Kőszegen, nincs pénz az újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó Nagy Anikót váltja.","shortLead":"Horváth Ildikó Nagy Anikót váltja.","id":"20181016_Megvan_az_uj_egeszsegugyi_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4663b253-57bc-4968-8de3-c06ce9ef6009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbe547b-bd7a-4ee4-a9fe-960014982cee","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megvan_az_uj_egeszsegugyi_allamtitkar","timestamp":"2018. október. 16. 11:42","title":"Megvan az új egészségügyi államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a08ab8-3b6f-4239-b4c2-e701cce38b8a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Több szakértő szerint megmagyarázhatatlan, hogy a jelenlegi demográfiai helyzetben miért a háromgyerekes családok kapják a legnagyobb támogatást, ahogy az is látszik, a vágyott népességszámot a jómódú családoktól hiába várja el a kormány. Óriási probléma az elöregedés és az abból fakadó munkaerőhiány, amit a megugró elvándorlás csak tetéz.","shortLead":"Több szakértő szerint megmagyarázhatatlan, hogy a jelenlegi demográfiai helyzetben miért a háromgyerekes családok...","id":"20181016_demografia_kivandorlas_migracio_political_capital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a08ab8-3b6f-4239-b4c2-e701cce38b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b653ca0a-4b20-4bb3-a0a1-3a668b89e38f","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_demografia_kivandorlas_migracio_political_capital","timestamp":"2018. október. 16. 17:26","title":"Arra hiába vár a kormány, hogy a jómódú nők teleszülik az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. A legtöbben azzal hárították el érdeklődésünket, hogy információkért forduljunk a központhoz (megtettük, egyelőre eredménytelenül) mert ők nem mondhatnak semmit. Végül akadt egy nyilatkozó.","shortLead":"Nehezen találtunk nyilatkozni hajlandó fundamentás üzletkötőt. A legtöbben azzal hárították el érdeklődésünket...","id":"20181016_Fundamentaugynok_addig_csinaljuk_amig_tart_a_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fee98f-036a-4de9-aa0a-6ccac676f56d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181016_Fundamentaugynok_addig_csinaljuk_amig_tart_a_munka","timestamp":"2018. október. 16. 11:08","title":"Fundamenta-ügynök: „addig csináljuk, amíg tart a munka”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80959ac6-a443-4c13-9b42-8805ff041de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő akkor zuhant a betonra, amikor a gép ajtaját akarta bezárni.","shortLead":"A nő akkor zuhant a betonra, amikor a gép ajtaját akarta bezárni.","id":"20181015_Kizuhant_a_repulogep_ajtajan_egy_legikisero_Mumbai_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80959ac6-a443-4c13-9b42-8805ff041de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a2be2c-206c-4fe2-bbdf-524b957e662c","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Kizuhant_a_repulogep_ajtajan_egy_legikisero_Mumbai_repuloteren","timestamp":"2018. október. 15. 13:58","title":"Kizuhant a repülőgép ajtaján egy légiutas-kísérő Mumbai repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ÁKK azt javasolta, hogy az állam lépjen be a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára, fellendítve a szegmenst.","shortLead":"Az ÁKK azt javasolta, hogy az állam lépjen be a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások piacára, fellendítve a szegmenst.","id":"20181016_A_nyugdijpiacra_is_belephet_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c20a65c-9d6d-46a5-9fb8-5fd02cfcc4be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_A_nyugdijpiacra_is_belephet_az_allam","timestamp":"2018. október. 16. 15:55","title":"A nyugdíjpiacra is beléphet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kusturica is tapsolna, ha elolvasná, mi történt Nyíregyházán.","shortLead":"Kusturica is tapsolna, ha elolvasná, mi történt Nyíregyházán.","id":"20181016_Egy_reszeg_allt_be_forgalmat_terelni_miutan_a_pizzas_auto_belerohant_a_gyrososba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea20197c-9dba-4cf5-9389-2dc931bfd2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Egy_reszeg_allt_be_forgalmat_terelni_miutan_a_pizzas_auto_belerohant_a_gyrososba","timestamp":"2018. október. 16. 06:53","title":"Egy részeg állt be forgalmat terelni, miután a pizzásautó belerohant a gyrososba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ utolsó kommunista diktatúrája 3000 milliárd eurót érő ásványi kincstömegen ül. Ezt a becslést a „Korea Resources Corporation” (Kores) dél-koreai kutatóintézet hozta nyilvánosságra egy, az ország parlamentje elé terjesztett jelentésben. ","shortLead":"A világ utolsó kommunista diktatúrája 3000 milliárd eurót érő ásványi kincstömegen ül. Ezt a becslést a „Korea...","id":"20181016_Eszement_kincsen_ul_EszakKorea_mikozben_lakoi_eheznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30bfe4b7-8968-40e6-949c-7a4b8827109a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1682548e-c354-41ef-87e5-46449f0e9f35","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Eszement_kincsen_ul_EszakKorea_mikozben_lakoi_eheznek","timestamp":"2018. október. 16. 12:21","title":"Eszement kincsen ül Észak-Korea, miközben lakói éheznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]