Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23db2cbb-142b-4110-a99e-991bc2424726","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az olaj és gáz mellett két kereskedelmi cég is bent van az elitben. ","shortLead":"Az olaj és gáz mellett két kereskedelmi cég is bent van az elitben. ","id":"20181014_Lukoil_Forbes_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23db2cbb-142b-4110-a99e-991bc2424726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380554af-689f-4112-9a41-44e08e8b0259","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Lukoil_Forbes_lista","timestamp":"2018. október. 14. 10:24","title":"A Lukoilról talán hallott, de melyik a többi orosz topvállalat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcfef0c-0e6d-41d7-9f37-22d7a629b541","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást, Ulf Kristersson, a jobbközép Mérsékelt Párt elnöke, miután nem tudott elegendő támogatást szerezni egy koalíciós kormány tető alá hozásához.

","shortLead":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást, Ulf Kristersson, a jobbközép Mérsékelt Párt elnöke, miután nem tudott elegendő...","id":"20181014_Nagyon_nem_megy_a_kormanyalakitas_Svedorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdcfef0c-0e6d-41d7-9f37-22d7a629b541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6927d257-e898-41eb-ae4c-679c02d5e40e","keywords":null,"link":"/vilag/20181014_Nagyon_nem_megy_a_kormanyalakitas_Svedorszagban","timestamp":"2018. október. 14. 15:58","title":"Nagyon nem megy a kormányalakítás Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f755bf-b91d-482b-82e1-63d07d6079ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vegyi anyagoktól mentesnek és biztonságosnak ítélik izraeli kutatók azt a kapszulát, amelyik a székrekedésben szenvedőkön segíthet.","shortLead":"Vegyi anyagoktól mentesnek és biztonságosnak ítélik izraeli kutatók azt a kapszulát, amelyik a székrekedésben...","id":"20181014_izraeli_talalmany_vibralo_kapszula_hashajtasra_hashajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74f755bf-b91d-482b-82e1-63d07d6079ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba6f12d-caf3-4645-93b7-ea509b880e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181014_izraeli_talalmany_vibralo_kapszula_hashajtasra_hashajto","timestamp":"2018. október. 14. 13:03","title":"Hashajtó helyett elég lesz beszedni egy vibráló kapszulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cdb57c-c2da-4ef7-a436-fe3bb9184dfc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Nem teljesítette a második negyedévben a hozamvárakozásokat a világ legnagyobb szuverén alapja, a norvég Állami Nyugdíjalap. Jó hír viszont, hogy az olajárak emelkedésének köszönhetően Oslo már nem csapolja meg a felhalmozott vagyont.","shortLead":"Nem teljesítette a második negyedévben a hozamvárakozásokat a világ legnagyobb szuverén alapja, a norvég Állami...","id":"201835__norveg_olajalap__vita_abefektetesekrol__acsapolas_vege__ha_tul_sok_apenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8cdb57c-c2da-4ef7-a436-fe3bb9184dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f94c1bb-2041-4d6b-a620-bc93c5895d09","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835__norveg_olajalap__vita_abefektetesekrol__acsapolas_vege__ha_tul_sok_apenz","timestamp":"2018. október. 14. 14:15","title":"Milliárdokat tart magyar cégekben a szupergazdag norvég olajalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török külügyminisztérium a múlt héten egyszer már be is jelentette, de csak most lépnek a tettek mezejére.","shortLead":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török...","id":"20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a56bd7b-c34b-47f1-8737-0339dd49ecea","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","timestamp":"2018. október. 15. 13:33","title":"Átkutatják a hatóságok a szaúdi főkonzulátust, ahonnan Dzsamál Hasogdzsi eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen az előzetesben ülő Czeglédy Csaba elvesztette a mandátumát.","shortLead":"Szombathelyen az előzetesben ülő Czeglédy Csaba elvesztette a mandátumát.","id":"20181014_idokozi_vlasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278adf80-0738-42ce-b68c-fc178edcacae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333a5f04-c248-49c6-b6e6-eb39a1e64933","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_idokozi_vlasztas","timestamp":"2018. október. 14. 08:43","title":"Szombathelyt is átveszi a Fidesz? Ma eldől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland szélsőjobb vezére szerint Orbán barátok nélkül üldögél az Európai Néppártban.","shortLead":"A holland szélsőjobb vezére szerint Orbán barátok nélkül üldögél az Európai Néppártban.","id":"20181015_A_holland_szelsojobb_vezere_szerint_Orban_baratok_nelkul_uldogel_az_Europai_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=571ceb7e-9961-4269-a4d3-6c87e7fb0267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd1eec8-88ab-487e-b6af-5cc8233fe223","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_holland_szelsojobb_vezere_szerint_Orban_baratok_nelkul_uldogel_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. október. 15. 10:01","title":"A holland szélsőjobb vezére szerint Orbán barátok nélkül üldögél az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","shortLead":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","id":"20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d3765f-b301-42b0-81b2-f8405e5498f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","timestamp":"2018. október. 15. 15:08","title":"Idegengyűlölő, rasszista és antiszemita magyar miniszternek nevezték Trócsányit, perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]