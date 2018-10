Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1472627-7f38-44d3-bb2f-daaee8a4cf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy teljesen más üggyel kapcsolatban került újra a rendőrség látókörébe.","shortLead":"Egy teljesen más üggyel kapcsolatban került újra a rendőrség látókörébe.","id":"20181017_16_evvel_a_gyilkossag_utan_tudtak_rabizonyitani_ferje_megoleteset_a_budapesti_uzletasszonyra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1472627-7f38-44d3-bb2f-daaee8a4cf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8ecd9e-1925-4318-b79e-759efb56f407","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_16_evvel_a_gyilkossag_utan_tudtak_rabizonyitani_ferje_megoleteset_a_budapesti_uzletasszonyra","timestamp":"2018. október. 17. 08:42","title":"16 évvel a gyilkosság után tudták rábizonyítani férje megöletését a budapesti üzletasszonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f11f12-92f4-4c98-86d3-c25b8ee5ea46","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Hétvégén egészben kijött a magyar HBO nagy dobásának befejező évada. Egy kicsit sem túlzunk, ha azt mondjuk: Miklósiék nagyon rosszul jártak a hőn áhított aranyélettel. A cikkben spoilerek vannak, ha még nem látta az egész évadot, óvatosan olvasson!","shortLead":"Hétvégén egészben kijött a magyar HBO nagy dobásának befejező évada. Egy kicsit sem túlzunk, ha azt mondjuk: Miklósiék...","id":"20181015_Aranyelet_harmadik_evad_HBO_sorozat_Miklosi_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17f11f12-92f4-4c98-86d3-c25b8ee5ea46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab7b6c-2da0-46d9-bb67-07633feec193","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Aranyelet_harmadik_evad_HBO_sorozat_Miklosi_csalad","timestamp":"2018. október. 15. 20:00","title":"Megnézte az Aranyélet utolsó évadát? És tud már levegőt venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46da0134-4f4b-46bb-a575-4caf0f565b5f","c_author":"BWT","category":"brandcontent","description":"Bár az október egyelőre kegyes hozzánk, sokan már előre rettegnek, hogy ha a közeljövőben beköszönt a hideg idő, mennyire lesz magas az első számla, amiben már a fűtés is benne van. Néhány okos aprósággal azonban jelentősen lefaraghatjuk a költségeket, miközben kellemes melegben üldögélünk otthon. ","shortLead":"Bár az október egyelőre kegyes hozzánk, sokan már előre rettegnek, hogy ha a közeljövőben beköszönt a hideg idő...","id":"20181012_Azt_hitte_hogy_tudja_pedig_nem_is_olyan_egyszeru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46da0134-4f4b-46bb-a575-4caf0f565b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c46bde6-675b-4beb-95c7-3e6df240a356","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181012_Azt_hitte_hogy_tudja_pedig_nem_is_olyan_egyszeru","timestamp":"2018. október. 17. 07:30","title":"Azt hitte, hogy tudja, pedig nem is olyan egyszerű – Hogyan fűtsünk okosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint a Benelux államok és Írország lesznek a legnagyobb gazdasági vesztesei a britek kilépésének.","shortLead":"Szakértők szerint a Benelux államok és Írország lesznek a legnagyobb gazdasági vesztesei a britek kilépésének.","id":"20181017_Brexitpatt_egy_evvel_meghosszabitanak_az_atmeneti_idoszakot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e72f54-53c6-44e2-ae5a-f0b2607b7c38","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Brexitpatt_egy_evvel_meghosszabitanak_az_atmeneti_idoszakot","timestamp":"2018. október. 17. 10:29","title":"Brexit-patt: egy évvel meghosszabbítanák az átmeneti időszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig sokan vannak, akik hónapokig nem rendezik az adósságukat, de az adóhatóság a kicsinek is örül.","shortLead":"Még mindig sokan vannak, akik hónapokig nem rendezik az adósságukat, de az adóhatóság a kicsinek is örül.","id":"20181016_Valamivel_kevesebb_tartos_adosa_van_a_NAVnak_mint_korabban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339264c-49a8-4b5a-8305-047faf6945b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Valamivel_kevesebb_tartos_adosa_van_a_NAVnak_mint_korabban","timestamp":"2018. október. 16. 21:03","title":"Valamivel kevesebb tartós adósa van a NAV-nak, mint az előző negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul túl jó esélyekkel az LMP hétvégi \"társelnök-választó \"kongresszusán az ex-MSZP-s Demeter Márta, annak ellenére, hogy rajta kívül nincs más jelölt és nincs más, magát politikai ténykedésével észrevétető nő a pártban. A tagság egy része szerint irreleváns, hogy Demeter jó jelölt-e vagy sem, ha nem akarják az utolsó szöget is beverni az LMP koporsójába, akkor muszáj megszavazni őt. Mások szerint viszont éppen ezzel végezné ki magát az LMP. ","shortLead":"Nem indul túl jó esélyekkel az LMP hétvégi \"társelnök-választó \"kongresszusán az ex-MSZP-s Demeter Márta, annak...","id":"20181017_LMP_tisztujito_kongresszus_Demeter_Marta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2904d79-4d67-4adf-bb78-fe6d6e6a8f30","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_LMP_tisztujito_kongresszus_Demeter_Marta","timestamp":"2018. október. 17. 06:30","title":"\"Fatális hiba nem megszavazni a Mártát\" - durva hétvége elé néz az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","shortLead":"Megszólalt az autó tulajdonosa. ","id":"20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4928142-e7b6-4a61-8f44-b27b5c719bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"271b0f73-25ea-4695-8621-8294b1d1fde7","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Dunakeszi_autoroncs_emberi_maradvanyok","timestamp":"2018. október. 16. 08:38","title":"Egy hét éve eltűnt fiatal férfi maradványai lehettek a Dunából kiemelt autóroncsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe46bc38-ee79-43ad-81be-73f8cc7e546d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az ismeretlen, idegenül csengő márkanévből néhány év alatt a mobilpiac egyik legnépszerűbb szereplőjévé nőtte ki magát a Huawei. A gyártó az utóbbi időben nem tud mellényúlni, az elmondottak és első tapasztalataink alapján ezt támasztja alá a kedden délután Londonban bemutatott Mate 20 Pro készülék is.","shortLead":"Az ismeretlen, idegenül csengő márkanévből néhány év alatt a mobilpiac egyik legnépszerűbb szereplőjévé nőtte ki magát...","id":"20181016_huawei_mate_20_pro_specifikacio_kamera_android_9","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe46bc38-ee79-43ad-81be-73f8cc7e546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33aa740-8c87-43df-85a7-68c6ac6325e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_huawei_mate_20_pro_specifikacio_kamera_android_9","timestamp":"2018. október. 16. 19:33","title":"A Huawei letette az asztalra a legjobb androidos telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]