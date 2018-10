Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zsinórban a második hajléktalan-pert zavarták le a Központi Kerületi Bíróságon. Az Utcajogász Egyesület szerint Alkotmánybírósághoz kellett volna fordulnia a bíróságnak, ez azonban nem történt meg. A döntés nem jogerős, a hajléktalan nő és védői fellebbeztek.","shortLead":"Zsinórban a második hajléktalan-pert zavarták le a Központi Kerületi Bíróságon. Az Utcajogász Egyesület szerint...","id":"20181019_Elindult_a_masodik_hajlektalan_per__itt_mar_nagyobb_a_keszultseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67637e5e-bbb7-4472-b6e0-f1b7a20dc06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Elindult_a_masodik_hajlektalan_per__itt_mar_nagyobb_a_keszultseg","timestamp":"2018. október. 19. 13:46","title":"A 61 éves hajléktalan nő is figyelmeztetést kapott a bíróságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761b816c-a422-4cd4-9167-14e98bfa677b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valters Fridenbergs mindössze harmincéves volt, két évvel ezelőtt diagnosztizálták nála a rákot. ","shortLead":"Valters Fridenbergs mindössze harmincéves volt, két évvel ezelőtt diagnosztizálták nála a rákot. ","id":"20181018_Meghalt_a_lettek_eurovizios_sztarja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=761b816c-a422-4cd4-9167-14e98bfa677b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41494848-4f33-4455-9e7e-472c7a30d3fd","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Meghalt_a_lettek_eurovizios_sztarja","timestamp":"2018. október. 18. 19:00","title":"Meghalt a lettek eurovíziós sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focista az Ellen Show-ban találkozott a gyerekfocicsapattal, akiknek egy halom ajándékot is hozott.","shortLead":"A focista az Ellen Show-ban találkozott a gyerekfocicsapattal, akiknek egy halom ajándékot is hozott.","id":"20181018_Ibrahimoviccal_leptek_meg_a_barlangbol_kimentett_Ibrarajongo_thai_gyerekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f0548-3364-4576-b03a-749b93938b1a","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Ibrahimoviccal_leptek_meg_a_barlangbol_kimentett_Ibrarajongo_thai_gyerekeket","timestamp":"2018. október. 18. 17:53","title":"Ibrahimoviccsal lepték meg a barlangból kimentett, Ibra-rajongó thai gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2453727-9eaa-44a8-afa3-3340dc858e46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Societe Generale megoldása a Mastercardéhoz hasonló, ez is beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik, az adatokat viszont nem valamely bank, hanem maga a kártya tárolja. ","shortLead":"A francia Societe Generale megoldása a Mastercardéhoz hasonló, ez is beépített ujjlenyomat-olvasóval rendelkezik...","id":"20181019_societe_generale_ujjlenyomat_olvasos_bankkartya_hitelkartya_mastercard","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2453727-9eaa-44a8-afa3-3340dc858e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a125c500-a289-4327-ae67-6d04950d181d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_societe_generale_ujjlenyomat_olvasos_bankkartya_hitelkartya_mastercard","timestamp":"2018. október. 19. 14:33","title":"Egy francia nagy bank már teszteli a jövő bankkártyáját, ezt öröm lesz használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit korábban őrizetbe is vették, ám később kiengedték.","shortLead":"A férfit korábban őrizetbe is vették, ám később kiengedték.","id":"20181019_Ongyilkos_lett_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_miatt_fantomkeppel_keresett_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437f1e2b-4b79-45db-a525-1a51ab9111d4","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Ongyilkos_lett_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_miatt_fantomkeppel_keresett_ferfi","timestamp":"2018. október. 19. 10:52","title":"Öngyilkos lett a szlovák újságíró-gyilkosság miatt fantomképpel keresett férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem volt elég, hogy már korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a Nemzeti Stadionfejlesztési Program minden beruházását, a kormányzati szervek eszközbeszerzési tilalma alól is felmentették a kispesti stadiont, sőt a következő két évben majd' 14 milliárd forintot utalnak ki erre a nemes célra. ","shortLead":"Nem volt elég, hogy már korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a Nemzeti...","id":"20181018_Szokatlan_eljarassal_gyorsitja_a_kormany_a_14_milliardos_kispesti_stadion_epiteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11fbb86-6a01-4975-8790-15f186d2a115","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Szokatlan_eljarassal_gyorsitja_a_kormany_a_14_milliardos_kispesti_stadion_epiteset","timestamp":"2018. október. 18. 09:16","title":"Szokatlan eljárással gyorsítja a kormány a 14 milliárdos kispesti stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Válaszolt a honvédelmi miniszter az LMP-s Demeter Mártának, aki a miniszterelnök lányának feltételezett \"nemkormánygépes\" repüléséről nyújtott be a héten írásbeli kérdéseket. Lényegében senki sem az, akinek véltük, és nem is volt ott, ahol a képviselő gondolta.","shortLead":"Válaszolt a honvédelmi miniszter az LMP-s Demeter Mártának, aki a miniszterelnök lányának feltételezett...","id":"20181019_Demeter_Marta_hivatalosan_is_megkapta_a_magaet_Orban_Flora_repuleserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3394bf-b1dc-4e29-8838-2683d72039d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Demeter_Marta_hivatalosan_is_megkapta_a_magaet_Orban_Flora_repuleserol","timestamp":"2018. október. 19. 15:36","title":"Demeter Márta hivatalosan is megkapta a magáét Orbán Flóra repüléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újságíró csütörtökön megjelent utolsó cikkében éppen a sajtószabadságról és az újságírók elhallgattatásáról írt. ","shortLead":"Az újságíró csütörtökön megjelent utolsó cikkében éppen a sajtószabadságról és az újságírók elhallgattatásáról írt. ","id":"20181018_Eltunt_szaudi_ujsagiro_baleset_erte_Rijadban_a_fo_gyanusitottat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e70f57-5569-44be-bcd0-41584a0d0539","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Eltunt_szaudi_ujsagiro_baleset_erte_Rijadban_a_fo_gyanusitottat","timestamp":"2018. október. 18. 18:54","title":"Eltűnt szaúdi újságíró: baleset érte Rijádban a fő gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]