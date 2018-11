Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf8c603-ca08-4ced-b494-2461a767646e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat tizenhárom éve állandó résztvevője a tornának. ","shortLead":"A magyar csapat tizenhárom éve állandó résztvevője a tornának. ","id":"20181109_hajlektalan_valogatott_foci_mexiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8c603-ca08-4ced-b494-2461a767646e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7ed96d-169a-45a0-9b4d-661813afee08","keywords":null,"link":"/sport/20181109_hajlektalan_valogatott_foci_mexiko","timestamp":"2018. november. 09. 10:21","title":"Újra ott lesz a vb-n a magyar hajléktalanok futballválogatottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df903df-f33e-4317-b251-d340a70c3b90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar játékvezető a Manchester City és a Sahtar Donyeck szerda esti Bajnokok Ligája-meccsén tévedett hatalmasat: tizenegyest adott egy, a saját lábában eleső játékosnak.","shortLead":"A magyar játékvezető a Manchester City és a Sahtar Donyeck szerda esti Bajnokok Ligája-meccsén tévedett hatalmasat...","id":"20181108_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_raheem_sterling_manchester_city_bunteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df903df-f33e-4317-b251-d340a70c3b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b8c825-91c7-4094-abc4-dd84984114d8","keywords":null,"link":"/sport/20181108_kassai_viktor_bajnokok_ligaja_raheem_sterling_manchester_city_bunteto","timestamp":"2018. november. 08. 12:22","title":"Akkorát hibázott Kassai Viktor, hogy még tőle kértek bocsánatot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","shortLead":"És szép lassan a lengyelek is lehagyták Magyarországot.","id":"20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc279e5e-21c1-4f24-9bad-ab660b5b39aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116889a-f562-44ab-a0a8-79c1ec0ccc10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Tarki_ha_igy_haladunk_soha_nem_erjuk_utol_Ausztriat","timestamp":"2018. november. 08. 05:52","title":"Tárki: Ha így haladunk, soha nem érjük utol Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a89f05d-9f51-469b-b087-76b526741e6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Jó magyar szokás szerint nem az egészet aszfaltozták újra, csak a lehető legkisebb részt, és azt is másfajta anyaggal. Természetesen újrafestésre sem telt.","shortLead":"Jó magyar szokás szerint nem az egészet aszfaltozták újra, csak a lehető legkisebb részt, és azt is másfajta anyaggal...","id":"20181109_Buszken_adta_at_a_polgarmester_a_gorongyos_buheralt_kerekaprutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a89f05d-9f51-469b-b087-76b526741e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3fb017-a02e-4062-8d1c-523def7169c8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181109_Buszken_adta_at_a_polgarmester_a_gorongyos_buheralt_kerekaprutat","timestamp":"2018. november. 09. 12:42","title":"Büszkén adta át a képviselő az ötméteres, göröngyös buhera-kerékpárutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is képesek a monitor előtt tölteni, anélkül, hogy elfáradnának. ","shortLead":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is...","id":"20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c20d6e5-94ca-4118-9b5d-8563a2c65ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","timestamp":"2018. november. 09. 12:03","title":"Kína megcsinálta soha el nem fáradó Szellő Istvánját: a mesterséges intelligencia mondja a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Elorehozott_unnep_megnyitott_az_adventi_vasar_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f87c717-6080-46d7-8043-f0cce3b76ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Elorehozott_unnep_megnyitott_az_adventi_vasar_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2018. november. 09. 12:37","title":"Előrehozott ünnep: megnyitott az adventi vásár a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522309f0-687a-4fc7-93e5-4cb70edf0d77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1950 óta felére csökkent az egy nőre jutó gyermeke száma a világban: hetven évvel ezelőtt még 4,7 gyermek jutott egy nőre, mára ez a szám 2,4-re esett. A különféle térségek között jelentős különbségek vannak: Nigerben 7,1, Cipruson és Tajvanon viszont csak 1-1 gyermek az átlag. Magyarország 1,4-en áll, ami kevés a lakosság „újratermeléséhez”.","shortLead":"1950 óta felére csökkent az egy nőre jutó gyermeke száma a világban: hetven évvel ezelőtt még 4,7 gyermek jutott...","id":"20181109_Latvanyosan_csokken_vilagszerte_a_gyerekszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522309f0-687a-4fc7-93e5-4cb70edf0d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31269aa7-ca38-43e1-a8ef-08249ad19899","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Latvanyosan_csokken_vilagszerte_a_gyerekszam","timestamp":"2018. november. 09. 14:32","title":"Látványosan csökken világszerte a gyerekszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár korábban bejelentette, hogy mandátuma lejárta után – vagyis 2021-ben – nem indul újra a pozícióért, de egy közvélemény-kutatás szerint sok választó szerint már korábban vissza kellene vonulnia.","shortLead":"A német kancellár korábban bejelentette, hogy mandátuma lejárta után – vagyis 2021-ben – nem indul újra a pozícióért...","id":"20181108_A_nemetek_ketharmada_szerint_Merkelnek_mar_jovore_le_kellene_mondania_a_kancellari_posztrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72b9327c-557f-42f8-ad6b-021949f9b78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fe3e6f-1035-46fb-9c45-6224f86d7937","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_A_nemetek_ketharmada_szerint_Merkelnek_mar_jovore_le_kellene_mondania_a_kancellari_posztrol","timestamp":"2018. november. 08. 10:01","title":"A németek kétharmada szerint Merkelnek már jövőre le kellene mondania a kancellári posztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]