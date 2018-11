Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","shortLead":"Rengetegen próbálnak bejutni a londoni előadására.","id":"20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c23e1ac-3db9-4194-a028-5d32b46e2bf0","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Tizezrek_keszultek_Michell_Obamara_aztan_csalodtak","timestamp":"2018. november. 08. 15:08","title":"Tízezrek készültek Michelle Obamára, aztán csalódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbddc1a-f489-4f6a-abc6-6f1101e96a8a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A rendőrség őrizetbe vette Dmitrij Ribolovjev orosz oligarchát, akinek 220 millió euróért vásárolt luxus ingatlanában, a Belle Epoque-ban házkutatást tartottak.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette Dmitrij Ribolovjev orosz oligarchát, akinek 220 millió euróért vásárolt luxus ingatlanában...","id":"20181107_A_termeszetgyogyaszkent_indult_orosz_oligarcha_jo_nagy_pacban_van_Monacoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dbddc1a-f489-4f6a-abc6-6f1101e96a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ac9cb5-ca3c-4b08-a3e3-726ae6f53a3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_A_termeszetgyogyaszkent_indult_orosz_oligarcha_jo_nagy_pacban_van_Monacoban","timestamp":"2018. november. 07. 14:12","title":"A természetgyógyászként indult orosz oligarcha jó nagy pácban van Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b085c342-398c-43f0-af3d-1aa38c85a9a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosnak tartja a Google a nemrégiben bemutatott kijelzős okoshangszórót, a Google Home Hubot is, ám egy ismert fehérkalapos hacker erről másként vélekedik.","shortLead":"Biztonságosnak tartja a Google a nemrégiben bemutatott kijelzős okoshangszórót, a Google Home Hubot is, ám egy ismert...","id":"20181107_jerry_gamblin_biztonsagi_kutato_google_home_hub_platform_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b085c342-398c-43f0-af3d-1aa38c85a9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db9c5a7-c5b2-4fe6-b99f-7447109c8028","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_jerry_gamblin_biztonsagi_kutato_google_home_hub_platform_sebezhetoseg","timestamp":"2018. november. 07. 15:03","title":"Még a hackert is sokkolta a Google otthoni okosságának sebezhetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy a hivatalos adatok torzítanak?","shortLead":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy...","id":"20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a614-2be7-4c17-ac11-c74c0a85fbe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","timestamp":"2018. november. 08. 15:44","title":"Miért érezzük nagyobbnak az inflációt, mint ahogy a KSH méri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Először kapott ki a szezonban a Juventus, így nem tudta bebiztosítani továbbjutását a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköréből.","shortLead":"Először kapott ki a szezonban a Juventus, így nem tudta bebiztosítani továbbjutását a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20181108_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_forditas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3753cc1-5e74-44fb-84dc-a9b0ab563a41","keywords":null,"link":"/sport/20181108_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_forditas","timestamp":"2018. november. 08. 07:32","title":"Elképesztő fordítással vette be Torinót a Manchester United – videón a gólok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A következő három-öt évben több tízmilliárdos fejlesztések kezdődhetnek a Hunguest Hotelsnél, fokozatosan kategóriát váltanak a háromcsillagos szállodáik.","shortLead":"A következő három-öt évben több tízmilliárdos fejlesztések kezdődhetnek a Hunguest Hotelsnél, fokozatosan kategóriát...","id":"20181109_meszaros_lorinc_konzum_nyrt_hunguest_hotels_tizmilliardos_fejlesztesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5dfb94-8989-4658-8f9b-81189cd52942","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_meszaros_lorinc_konzum_nyrt_hunguest_hotels_tizmilliardos_fejlesztesek","timestamp":"2018. november. 09. 07:36","title":"Tízmilliárdos nagyságrendű fejlesztések jönnek Mészárosék szállodaláncánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz modul központi számítógépe újra jól működik.","shortLead":"Az orosz modul központi számítógépe újra jól működik.","id":"20181108_Ujrainditottak_a_Nemzetkozi_Urallomas_meghibasodott_orosz_szamitogepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8658d69-f11a-4f74-9dfa-156e1b781803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aedf3317-c4f8-48b6-ac1f-6529961d1bc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_Ujrainditottak_a_Nemzetkozi_Urallomas_meghibasodott_orosz_szamitogepet","timestamp":"2018. november. 08. 13:36","title":"Újraindították a Nemzetközi Űrállomás meghibásodott orosz számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába bánta meg valaki egy üzenet elküldését a Facebook Messengerben, visszavonni már nem lehetett azt. A fejlesztők viszont már javában tesztelik ezt a funkciót.","shortLead":"Hiába bánta meg valaki egy üzenet elküldését a Facebook Messengerben, visszavonni már nem lehetett azt. A fejlesztők...","id":"20181107_facebook_messenger_uzenet_torlese_uzenet_visszavonasa_chateles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b28405-3fd1-4a55-84a4-5ad43020d872","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_facebook_messenger_uzenet_torlese_uzenet_visszavonasa_chateles","timestamp":"2018. november. 07. 20:03","title":"Álomfunkció jön a Messengerbe, törölhetjük az elküldött üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]