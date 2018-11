Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik macedón televízió oldalán megjelent cikk homlokegyenest szembemegy azzal, amit a magyar kormány a saját, Gruevszki szökésében játszott szerepéről állít.","shortLead":"Az egyik macedón televízió oldalán megjelent cikk homlokegyenest szembemegy azzal, amit a magyar kormány a saját...","id":"20181125_Gruevszkit_Szkopjeben_is_magyarok_szoktettek__meredek_verzio_jelent_meg_a_macedon_mediaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f03900-6849-4ae9-8c9f-eb5fb1070cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Gruevszkit_Szkopjeben_is_magyarok_szoktettek__meredek_verzio_jelent_meg_a_macedon_mediaban","timestamp":"2018. november. 25. 15:25","title":"Gruevszkit Szkopjéban is magyarok szöktették? - minden eddiginél meredekebb verzió jelent meg a macedón médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95efa4e1-3fd0-4871-93e7-6ade80b7956c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeg a Kossuth téren követelte a CEU-szerződés aláírását valamint mindenfajta felsőoktatási és kutatási cenzúra eltörlését.","shortLead":"A tömeg a Kossuth téren követelte a CEU-szerződés aláírását valamint mindenfajta felsőoktatási és kutatási cenzúra...","id":"20181124_Ismet_a_CEUert_tuntetnek_Budapesten__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95efa4e1-3fd0-4871-93e7-6ade80b7956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f37b5c-a7fd-43fb-8105-b6194b0ebc72","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Ismet_a_CEUert_tuntetnek_Budapesten__video","timestamp":"2018. november. 24. 14:32","title":"A magyar felsőoktatás szabadságáért tüntettek Budapesten - fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják ki a készülékek által nyújtott lehetőségeket – mutat rá az LG Magyarország friss felmérése. Rohamosan nő az előfizetéses on-demand szolgáltatások népszerűsége, de zenehallgatásra is egyre többen használják a tévéjüket. Mindezek mellett továbbra is az ingyenes videómegosztók a legnépszerűbbek.","shortLead":"Sokat okosodtak a televíziókészülékek az elmúlt évekbenül, és a magyar fogyasztók is egyre szélesebb körben használják...","id":"20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93aa6b51-802b-4bd1-b74a-f0d2ecf46ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e388052-f778-4765-975a-9efa0cf62c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_lg_okosteve_felhasznalasi_szokasok","timestamp":"2018. november. 25. 18:33","title":"Mit néznek a tévében a magyarok, ha okos a készülék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9aaad9-e91a-4944-9417-8d8bb9281ef2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy ne hokedliken görnyedve szunnyadjanak a szülők, egy férfi tábori ágyakat vesz kórházaknak. Egyre többen szeretnének csatlakozni a civil kezdeményezéshez.","shortLead":"Hogy ne hokedliken görnyedve szunnyadjanak a szülők, egy férfi tábori ágyakat vesz kórházaknak. Egyre többen...","id":"20181125_Civil_kezdemenyezes_vesz_kiseroi_agyakat_a_korhazaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc9aaad9-e91a-4944-9417-8d8bb9281ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2fbe5e-bae8-4747-9a57-b6d29d4aab9f","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Civil_kezdemenyezes_vesz_kiseroi_agyakat_a_korhazaknak","timestamp":"2018. november. 25. 14:33","title":"Civil kezdeményezés vesz kísérői ágyakat a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ugyanaz a férfi az egyik nap nem verekszik, a másikon már igen - a kormánymédia úgy döntött, eljött az idő, hogy rászálljon a bangladesiekre.","shortLead":"Ugyanaz a férfi az egyik nap nem verekszik, a másikon már igen - a kormánymédia úgy döntött, eljött az idő...","id":"20181125_Ha_a_migransok_elleni_uszitasrol_van_szo_sajat_anyagait_is_atirja_a_kozteve_Hiradoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b2a781-1fad-4e9b-8090-6559439df3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Ha_a_migransok_elleni_uszitasrol_van_szo_sajat_anyagait_is_atirja_a_kozteve_Hiradoja","timestamp":"2018. november. 25. 10:12","title":"Ha a migránsok elleni uszításról van szó, saját anyagait is átírja a köztévé Híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy török újságíró a börtönökben uralkodó viszonyokra hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor kedves barátjának, Erdogan elnök országában van a világon a legtöbb újságíró rács mögött.","shortLead":"Egy török újságíró a börtönökben uralkodó viszonyokra hívta fel a figyelmet. Orbán Viktor kedves barátjának, Erdogan...","id":"20181125_Orvosi_vizsgalat_bilincsben__tomegesek_a_jogsertesek_a_torok_bortonokben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67a770c-b20c-4c76-a48d-4c262140bd6e","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Orvosi_vizsgalat_bilincsben__tomegesek_a_jogsertesek_a_torok_bortonokben","timestamp":"2018. november. 25. 08:57","title":"Orvosi vizsgálat bilincsben - tömegesek a jogsértések a török börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök szerint nagyjából száz jobboldali szélsőséges beállt a tüntetők köz és rájuk támadtak. ","shortLead":"A rendőrök szerint nagyjából száz jobboldali szélsőséges beállt a tüntetők köz és rájuk támadtak. ","id":"20181124_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorokre_tamado_tuntetoket_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e09145-db97-4e34-901c-16d9235f7903","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorokre_tamado_tuntetoket_Parizsban","timestamp":"2018. november. 24. 13:27","title":"Könnygázzal oszlatták a rendőrökre támadó tüntetőket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f4a99b-3deb-4112-9171-01927b71fdb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön a lehűlés, alakul az igazi tél.","shortLead":"Jön a lehűlés, alakul az igazi tél.","id":"20181124_Akar_tiz_centinel_is_tobb_ho_hullhat_szerda_reggelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f4a99b-3deb-4112-9171-01927b71fdb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5da4960-7fca-4e98-a7e4-bffd24562b76","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Akar_tiz_centinel_is_tobb_ho_hullhat_szerda_reggelre","timestamp":"2018. november. 24. 14:50","title":"Akár tíz centinél is több hó hullhat szerda reggelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]