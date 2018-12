Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2a6c716-bc9d-4669-8e33-eeb02ca5d7cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg nálunk a kormány kriminalizálja az utcán élőket, de megoldást nem kínál számukra, Belgrádban civil kezdeményezésre indítottak el egy buszt, melyre hajléktalanok szállhatnak fel, és higiéniai és egyéb szolgáltatásokat vehetnek igénybe.","shortLead":"Míg nálunk a kormány kriminalizálja az utcán élőket, de megoldást nem kínál számukra, Belgrádban civil kezdeményezésre...","id":"20181201_Igy_is_lehet_Belgradban_kozossegi_finanszirozasbol_inditottak_hajlektalanokat_segito_buszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a6c716-bc9d-4669-8e33-eeb02ca5d7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f035216-0f8b-442f-9227-415f0c4d76c4","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Igy_is_lehet_Belgradban_kozossegi_finanszirozasbol_inditottak_hajlektalanokat_segito_buszt","timestamp":"2018. december. 01. 15:31","title":"Így is lehet: Belgrádban közösségi finanszírozásból indítottak hajléktalanokat segítő buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3734e6-3515-49c6-b866-1c6e926ed02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) új módon kamatoztatta a kiterjesztett valóság előnyeit: látást adtak vele a vakoknak. Illetve valami olyasmit. ","shortLead":"A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) új módon kamatoztatta a kiterjesztett valóság előnyeit: látást adtak vele...","id":"20181201_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_vakok_es_gyengenlatok_latasserultek_caltech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c3734e6-3515-49c6-b866-1c6e926ed02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248281b-0bb4-4af6-b73b-4fd55302136b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_vakok_es_gyengenlatok_latasserultek_caltech","timestamp":"2018. december. 01. 20:03","title":"Megcsinálták az eszközt, amelyikkel sokkal jobb élete lehet a vakoknak: látást kaphatnak vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ünnepi ráhangolódás kicsit másként.","shortLead":"Ünnepi ráhangolódás kicsit másként.","id":"20181202_Szatyorban_loptak_a_diszeket_Tata_karacsonyfajarol__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fc50ff-b0c0-4f55-8fe9-c6922a5028b7","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Szatyorban_loptak_a_diszeket_Tata_karacsonyfajarol__video","timestamp":"2018. december. 02. 07:50","title":"Szatyorban lopták a díszeket Tata karácsonyfájáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A negyedik legmelegebb év lehet az idei a Földön a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – közölte a Meteorológiai Világszervezet (WMO), amely szerint egyre erősebben érezni a globális felmelegedés hatásait.","shortLead":"A negyedik legmelegebb év lehet az idei a Földön a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – közölte a Meteorológiai...","id":"20181201_wmo_jelentes_legmelegebb_evek_2018_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0094e1ef-a204-4027-a928-62097a58911f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_wmo_jelentes_legmelegebb_evek_2018_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. december. 01. 09:03","title":"Azért az elég nagy baj, hogy az eddigi 20 legforróbb évet az elmúlt 22 évben mérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki:","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki:","id":"20181201_Itt_vannak_az_otos_lotto_neheti_yeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561fbabc-9b58-41f2-9e78-0b9e85476daf","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Itt_vannak_az_otos_lotto_neheti_yeroszamai","timestamp":"2018. december. 01. 19:33","title":"Itt vannak az ötös lottó eheti nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új kihívás, a biztosítások lassú érvényesítése sújtja a kaliforniai erdőtüzek károsultjait.","shortLead":"Új kihívás, a biztosítások lassú érvényesítése sújtja a kaliforniai erdőtüzek károsultjait.","id":"20181202_Lassu_a_karfelmeres_a_kaliforniai_erdotuzek_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080380d1-e8d4-47a3-86ee-3d671be44756","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Lassu_a_karfelmeres_a_kaliforniai_erdotuzek_utan","timestamp":"2018. december. 02. 14:47","title":"Lassú a kárfelmérés a kaliforniai erdőtüzek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek volta a legnézettebb anyagaink az autó rovatban. ","shortLead":"Ezek volta a legnézettebb anyagaink az autó rovatban. ","id":"20181202_Tolatoradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e3d104-bd2d-462d-9612-2bedf15e2271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b0de2d-cae0-4892-84e0-1f553c862dd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Tolatoradar","timestamp":"2018. december. 02. 13:38","title":"Tolatóradar: Száz kilométert ment ez az autós 26 perc alatt, végig padlógázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen még nem volt: már a dark weben üzletelő nehézfiúk sem mernek hozzányúlni a droghoz, amit még a heroinnál is könnyebb túladagolni.","shortLead":"Ilyen még nem volt: már a dark weben üzletelő nehézfiúk sem mernek hozzányúlni a droghoz, amit még a heroinnál is...","id":"20181202_Meg_a_legkemenyebb_drogterjesztok_is_felnek_a_fentaniltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74d03f4-5b8f-4d0a-8490-f7a62a805e33","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Meg_a_legkemenyebb_drogterjesztok_is_felnek_a_fentaniltol","timestamp":"2018. december. 02. 15:14","title":"Még a legkeményebb drogterjesztők is félnek a fentaniltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]