[{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem annyi pénz megy el lakhatásra, mint az ennivalókra, alkoholos italokra pedig másfélszer annyit költenek el, mint alkoholmentesekre.","shortLead":"Majdnem annyi pénz megy el lakhatásra, mint az ennivalókra, alkoholos italokra pedig másfélszer annyit költenek el...","id":"20181219_Napi_616_forintot_kolt_etelre_egy_atlagos_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0622e3-e9be-4914-8ff0-db29c563ac6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Napi_616_forintot_kolt_etelre_egy_atlagos_magyar","timestamp":"2018. december. 19. 05:30","title":"Napi 616 forintot költ ételre egy átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondjuk nem egy nagy táv a három kilométer, amit most külön útdíj nélkül lehet használni.","shortLead":"Mondjuk nem egy nagy táv a három kilométer, amit most külön útdíj nélkül lehet használni.","id":"20181218_m35_autopalya_debrecen_berettyoujfalu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4497a81-6b67-4ac2-9b20-ec6a92a48320","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_m35_autopalya_debrecen_berettyoujfalu","timestamp":"2018. december. 18. 17:24","title":"Még két hétig ingyenes a legújabb autópálya-szakaszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel alacsonyabb a fővárosinál.","shortLead":"Budapest és egyetlen vidéki terület húzza fel az országos kereseti átlagot. A szabolcsi átlagfizetés 120 ezerrel...","id":"20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc1f69a-daf6-4855-a4c1-c4737d78db1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Hiaba_mer_a_KSH_215_ezres_atlagfizetest_18_megyeben_az_atlag_alatt_keresnek","timestamp":"2018. december. 18. 15:22","title":"Hiába mér a KSH 215 ezres átlagfizetést, 18 megyében az átlag alatt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava szerint a pénzintézet egyetlen év alatt igencsak nagyot nőtt, pedig a működésre is sokkal többet költöttek, mint korábban.","shortLead":"A Népszava szerint a pénzintézet egyetlen év alatt igencsak nagyot nőtt, pedig a működésre is sokkal többet költöttek...","id":"20181219_Szemerey_Tamas_Matolcsy_Gyorgy_NHB_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb1528-e64c-4ada-8d13-1f523356273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d1db5-1d68-4528-a944-5980819f6a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Szemerey_Tamas_Matolcsy_Gyorgy_NHB_MNB","timestamp":"2018. december. 19. 07:18","title":"700 százalékkal nőtt a nyeresége, mégis bajba került Matolcsy unokatestvérének bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De a vezérigazgatói feladatok mellett miniszteri biztos is lesz. ","shortLead":"De a vezérigazgatói feladatok mellett miniszteri biztos is lesz. ","id":"20181218_Allamtitkarbol_lesz_a_Szerencsejatek_Zrt_uj_vezere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e963d2-29c6-4ea3-a7a8-83976791bb7e","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_Allamtitkarbol_lesz_a_Szerencsejatek_Zrt_uj_vezere","timestamp":"2018. december. 18. 11:19","title":"Államtitkárból lesz a Szerencsejáték Zrt. új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","shortLead":"A képviselő ezt a Facebookon jelentette be, a magánéleti okokkal indokolta.","id":"20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78731e81-9c8f-425e-bfbb-276485ee8f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46f851c-e45d-454e-8ca1-9f3afeee25b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_A_jobbikos_Staudt_Gabor_lemondott_a_parlamenti_mandatumarol","timestamp":"2018. december. 18. 14:02","title":"A jobbikos Staudt Gábor lemondott a parlamenti mandátumáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A garázdaság elítélésében és az ellene való fellépésben ne legyen érzékelhető különbség aszerint, hogy mellettünk vagy ellenünk garázdálkodnak-e. Vélemény.","shortLead":"A garázdaság elítélésében és az ellene való fellépésben ne legyen érzékelhető különbség aszerint, hogy mellettünk vagy...","id":"20181218_Revesz_Repul_a_nehez_Koszeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a091b0c8-170f-458f-821d-b430897d5603","keywords":null,"link":"/velemeny/20181218_Revesz_Repul_a_nehez_Koszeg","timestamp":"2018. december. 18. 16:40","title":"Révész: Repül a nehéz Kőszeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokon múlt, hogy baleset lett. ","shortLead":"Nem sokon múlt, hogy baleset lett. ","id":"20181218_80_meterre_egymastol_szemben_allt_meg_ket_vonat_Gyalnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17afa3fc-ffb9-45ca-bf1f-583ab721b46e","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_80_meterre_egymastol_szemben_allt_meg_ket_vonat_Gyalnal","timestamp":"2018. december. 18. 12:33","title":"80 méterre egymástól szemben állt meg két vonat Gyálnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]