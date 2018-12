Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6cad23d-7b26-4943-9dce-565b989c9db1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aero Packkal felvértezett stuttgarti szedán már álló helyzetben is komoly dinamikát sugároz magáról.","shortLead":"Az Aero Packkal felvértezett stuttgarti szedán már álló helyzetben is komoly dinamikát sugároz magáról.","id":"20181227_ime_a_mercedesamg_legszigorubb_4_ajtos_kupeja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6cad23d-7b26-4943-9dce-565b989c9db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d840ad-ddf9-4ebd-b301-b164c9e70d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_ime_a_mercedesamg_legszigorubb_4_ajtos_kupeja","timestamp":"2018. december. 27. 09:21","title":"Íme a Mercedes-AMG legszigorúbb 4 ajtós kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4e2f89-11c8-4520-a644-5507998eac63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai énekesnő ausztrál színész párjával, Liam Hemsworthszel kötötte össze az életét.","shortLead":"Az amerikai énekesnő ausztrál színész párjával, Liam Hemsworthszel kötötte össze az életét.","id":"20181227_miley_cyrus_liam_hemsworth_hazassag_eskuvo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f4e2f89-11c8-4520-a644-5507998eac63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7434b0-28cd-4e5c-b621-39b41a278bf5","keywords":null,"link":"/elet/20181227_miley_cyrus_liam_hemsworth_hazassag_eskuvo","timestamp":"2018. december. 27. 09:32","title":"Megházasodott Miley Cyrus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e5e85c-5ef9-47ca-b7e7-d4bddee5d8a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig jóval kevesebből és jóval hamarabb meglehetett volna. 