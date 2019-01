Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Csúszás nélkül is 14 hónaposra tervezett felújítás kezdődhet tavasszal.","shortLead":"Csúszás nélkül is 14 hónaposra tervezett felújítás kezdődhet tavasszal.","id":"20190103_florian_ter_felujitas_dugo_budapest_obuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261e92f4-ef5a-472b-b071-81e8c2285f3d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190103_florian_ter_felujitas_dugo_budapest_obuda","timestamp":"2019. január. 03. 10:04","title":"Kemény időszak vár Óbudára, szétkapják a Flórián teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északnyugati megyékben 5 centit meghaladó mennyiség jöhet. ","shortLead":"Az északnyugati megyékben 5 centit meghaladó mennyiség jöhet. ","id":"20190104_Ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_a_havazas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06799816-faea-498b-b0c2-45a57a129335","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_a_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 04. 08:08","title":"Két megyére is figyelmeztetést adtak ki a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cf66ed-508d-4453-9c9c-01204fb86649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 5 centi hó is eshet.","shortLead":"Akár 5 centi hó is eshet.","id":"20190104_Kis_napsutes_utan_erkezik_a_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5cf66ed-508d-4453-9c9c-01204fb86649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040e253a-3415-455f-bfe1-5b8113c939b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Kis_napsutes_utan_erkezik_a_havazas","timestamp":"2019. január. 04. 05:11","title":"Egy kis napsütés után érkezik a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6943a7-d1ff-4fa0-8fbc-075d3aa517bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Együtt autóztak, de aztán vitatkozni kezdtek, végül a nő kiugrott a kocsiból, és rázárta az ajtót a férfira.","shortLead":"Együtt autóztak, de aztán vitatkozni kezdtek, végül a nő kiugrott a kocsiból, és rázárta az ajtót a férfira.","id":"20190103_Osszeveszett_baratjaval_ezert_gyalogolt_az_uttesten_az_M3ason_halalra_gazolt_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6943a7-d1ff-4fa0-8fbc-075d3aa517bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e93e0-73f7-4368-b7ed-eae3ecb9f4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Osszeveszett_baratjaval_ezert_gyalogolt_az_uttesten_az_M3ason_halalra_gazolt_no","timestamp":"2019. január. 03. 08:49","title":"Összeveszett barátjával, ezért gyalogolt az úttesten az M3-ason halálra gázolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó csomagtartójába is benézhetnek, de akár épületeket is átvizsgálhatnak.","shortLead":"Az autó csomagtartójába is benézhetnek, de akár épületeket is átvizsgálhatnak.","id":"20190103_Februarig_barkit_igazoltathatnak_es_atvizsgalhatnak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1cf26d-87a1-483e-864e-6ef90f8921a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Februarig_barkit_igazoltathatnak_es_atvizsgalhatnak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2019. január. 03. 13:08","title":"Februárig bárkit igazoltathatnak és átvizsgálhatnak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ba7bee-54ca-4308-899e-a5d33821e8d2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"New Yorkban a Bloomberg portál szúrta ki a furcsa tételt. Az Egyesült Államok katonai költségvetése 717 milliárd dollár – minden eddigi rekordot megdönt. Egy kocsi ára ebben szinte láthatatlan tétel. A jelenség a fontos, amelyre rávilágít.","shortLead":"New Yorkban a Bloomberg portál szúrta ki a furcsa tételt. Az Egyesült Államok katonai költségvetése 717 milliárd dollár...","id":"20190102_Miert_vett_a_Pentagon_egy_Dacia_Sanderot_a_roman_hadugyminiszteriumnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6ba7bee-54ca-4308-899e-a5d33821e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76707439-1568-4401-ae9a-45ce8cd3955a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Miert_vett_a_Pentagon_egy_Dacia_Sanderot_a_roman_hadugyminiszteriumnak","timestamp":"2019. január. 02. 12:27","title":"Miért vett a Pentagon egy Dacia Sanderót a román hadügyminisztériumnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik biztonsági őrt is fellökték.","shortLead":"Az egyik biztonsági őrt is fellökték.","id":"20190103_A_sineken_verekedett_egy_ferfi_es_egy_no_a_tarnoki_vasutallomason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13abf0c7-2f25-42e4-a459-dfd5e604a3d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_A_sineken_verekedett_egy_ferfi_es_egy_no_a_tarnoki_vasutallomason","timestamp":"2019. január. 03. 10:13","title":"A síneken verekedett egy férfi és egy nő a tárnoki vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","shortLead":"Ne hagyjuk életünk történetét nyom nélkül elhalványulni.","id":"20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e454436c-35a1-4f73-9a2b-9427ae25cfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0b983e-b8dd-4b53-9929-f48bb25e319d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190103_8_ok_amiert_erdemes_naplot_irnunk_az_uj_evben","timestamp":"2019. január. 03. 12:15","title":"8 ok, amiért érdemes naplót írnunk az új évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]