[{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon soha nem látott mennyiségben rendelt tavasszal a MÁV jegykiadó automatákat, a tender után azonban a Közbeszerzési Döntőbizottság 8 millió forintra bírságolta a vasúttársaságot. A nyertes viszont marad, nemsokára szerződést is kötnek – de nem azokra az automatákra, melyekről a kiírás szólt.","shortLead":"Magyarországon soha nem látott mennyiségben rendelt tavasszal a MÁV jegykiadó automatákat, a tender után azonban...","id":"20190107_Sulyos_birsagot_kapott_a_MAV_egy_tender_miatt_megis_marad_a_nyertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c6b5d2-1a6b-4adc-9038-f7e34db2f93b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Sulyos_birsagot_kapott_a_MAV_egy_tender_miatt_megis_marad_a_nyertes","timestamp":"2019. január. 07. 10:25","title":"Súlyos bírságot kapott a MÁV egy tender miatt, mégis marad a nyertes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"59 éves volt.","shortLead":"59 éves volt.","id":"20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4829b3-6fd6-49bd-adb8-1c05e8dde61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","timestamp":"2019. január. 07. 15:36","title":"Meghalt Dallos Andor, az állami ménesgazdaság igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190108_Elvis_es_Bowie_is_ma_unnepelne_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127b7cfc-2896-4880-b224-e9f4656af3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_Elvis_es_Bowie_is_ma_unnepelne_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 08. 09:38","title":"Elvis és David Bowie is ma ünnepelné születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e7232f-beb7-434b-bf5a-f1a634eb1523","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Biológiai okai is vannak az evolúciós előnynek.","shortLead":"Biológiai okai is vannak az evolúciós előnynek.","id":"20190108_A_lanyok_nagyobb_tulelok_a_fiuknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e7232f-beb7-434b-bf5a-f1a634eb1523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00336468-6650-44f3-b4d7-3bbb2bc1fe6c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190108_A_lanyok_nagyobb_tulelok_a_fiuknal","timestamp":"2019. január. 08. 07:10","title":"A lányok nagyobb túlélők a fiúknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517566b4-29a5-4390-b4f1-8270856e6023","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Védjegy oltalmat kértek az O1G rövidítésre, vagyis úgynevezett szóvédjegyként kerülhet hamarosan bejegyzésre – tudta meg a hvg.hu. Ha ez megtörténik, csak a védjegy jogosultjának engedélyével lehet adott területeken használni a kormányellenes mozgalmak jelenleg legfontosabb szimbólumát.","shortLead":"Védjegy oltalmat kértek az O1G rövidítésre, vagyis úgynevezett szóvédjegyként kerülhet hamarosan bejegyzésre – tudta...","id":"20190107_Vedjegykent_levedenek_az_O1Gt_engedely_kell_majd_a_hasznalatahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517566b4-29a5-4390-b4f1-8270856e6023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf0ac27-5d44-40ea-ba54-1257e80bf220","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Vedjegykent_levedenek_az_O1Gt_engedely_kell_majd_a_hasznalatahoz","timestamp":"2019. január. 07. 10:06","title":"Védjegy lehet az O1G szóból, engedély kell majd a használatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó válogatott egykori kapitányát a Washingtont kiszolgáló Dulles repülőtéren vették őrizetbe még decemberben.","shortLead":"Az angol labdarúgó válogatott egykori kapitányát a Washingtont kiszolgáló Dulles repülőtéren vették őrizetbe még...","id":"20190106_Karomkodas_es_reszegseg_miatt_orizetbe_vettek_Wayne_Rooneyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1e6c9b-83ae-42ae-a779-4c964e57a7ee","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Karomkodas_es_reszegseg_miatt_orizetbe_vettek_Wayne_Rooneyt","timestamp":"2019. január. 06. 19:41","title":"Káromkodás és részegség miatt őrizetbe vették Wayne Rooney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6745eeeb-b66c-4d00-bf8f-45a096e6b0ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Óriási káosz várható, 100 perc feletti késésekkel. És ez még nőhet.","shortLead":"Óriási káosz várható, 100 perc feletti késésekkel. És ez még nőhet.","id":"20190106_Leallt_a_vonatkozlekedes_a_BudapestGyor_vonalon_potlobusz_sincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6745eeeb-b66c-4d00-bf8f-45a096e6b0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db53caaa-4ffd-4dfb-8543-a74b714af5c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Leallt_a_vonatkozlekedes_a_BudapestGyor_vonalon_potlobusz_sincs","timestamp":"2019. január. 06. 20:31","title":"Leállt a vonatközlekedés a Budapest-Győr vonalon, pótlóbusz sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450fa8c4-d224-4ac3-94bd-8e045348f063","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az agy fejlesztéséhez kitartásra van szükség, csak akkor lesz elég erős ahhoz, hogy meg tudjuk zabolázni szétfolyó elménket – vallja Ruby Wax, a tudatosjelenlét-alapú kognitív terápia szakértője. Cikkünkben az ő gyakorlatai közül mutatunk be négyet gondolataink megzabolázásához.","shortLead":"Az agy fejlesztéséhez kitartásra van szükség, csak akkor lesz elég erős ahhoz, hogy meg tudjuk zabolázni szétfolyó...","id":"20190108_mindfulness_ruby_wax_gyakorlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=450fa8c4-d224-4ac3-94bd-8e045348f063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e942fc6-ad64-4a3f-89b4-38396dc17966","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190108_mindfulness_ruby_wax_gyakorlat","timestamp":"2019. január. 08. 13:15","title":"Képtelen irányítani a gondolatait? Mutatunk 4 mindfulness gyakorlatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]