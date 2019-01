Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99da3b61-01b2-428b-9f24-338815130191","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa nyugati felén bezárták a szénbányákat. Lengyelországban még működnek, de a lényeg: a szén jövője nem Európáról szól, hanem Ázsiáról, és ott is a legnépesebb országokról.","shortLead":"Európa nyugati felén bezárták a szénbányákat. Lengyelországban még működnek, de a lényeg: a szén jövője nem Európáról...","id":"20190114_Nyugaton_kiszorulo_forrasbol_kaszalhatnak_dollarmilliardokat_az_oroszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99da3b61-01b2-428b-9f24-338815130191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5342bd-f2fd-4d09-aba9-816ee76ea77a","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Nyugaton_kiszorulo_forrasbol_kaszalhatnak_dollarmilliardokat_az_oroszok","timestamp":"2019. január. 14. 06:45","title":"Nyugaton kiszoruló forrásból kaszálhatnak dollármilliárdokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon: Ráadásként az ezüstérmet öccse, Liu Shaoang nyerte meg. A többi magyar versenyző is jól szerepelt: a férfi váltó első, a női pedig harmadik lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190113_Aratott_a_magyar_csapat_a_gyorskorcsolya_EBn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64c2ae-c9d5-4958-be3f-696d536eb522","keywords":null,"link":"/sport/20190113_Aratott_a_magyar_csapat_a_gyorskorcsolya_EBn","timestamp":"2019. január. 13. 18:02","title":"Aratott a magyar csapat a gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a39e0b-355a-4e05-a824-1a9903216f97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarországi hajléktalanokról, a hajléktalanszállásokon uralkodó állapotokról és a menekültekről beszélt egy interjúban Szalma Balázs, a Jezsuita Menekültszolgálat szociális programokért felelős koordinátora. A beszélgetést a jezsuita.hu-n olvashatják.","shortLead":"A magyarországi hajléktalanokról, a hajléktalanszállásokon uralkodó állapotokról és a menekültekről beszélt...","id":"20190113_Igy_latja_a_hajlektalanok_es_a_migransok_ugyet_a_Jezsuita_Menekultszolgalat_koordinatora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20a39e0b-355a-4e05-a824-1a9903216f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef0b56e-5500-40da-ae05-226300b5d6f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Igy_latja_a_hajlektalanok_es_a_migransok_ugyet_a_Jezsuita_Menekultszolgalat_koordinatora","timestamp":"2019. január. 13. 21:52","title":"Így látja a hajléktalanok és a migránsok ügyét a Jezsuita Menekültszolgálat koordinátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02f6787-602f-4d8d-b748-aabb7e1a36a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 21-én, jövő hétfőn ismét vörösben izzik majd a Hold. Ha érdekli, mindenképp kövesse a jelenséget, mert utána csak három év múlva, 2022-ben láthat hasonlót. ","shortLead":"Január 21-én, jövő hétfőn ismét vörösben izzik majd a Hold. Ha érdekli, mindenképp kövesse a jelenséget, mert utána...","id":"20190115_hold_holfogyatkozas_januar_21_voros_hold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a02f6787-602f-4d8d-b748-aabb7e1a36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038f74e-7792-43de-883b-a244daf1522e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_hold_holfogyatkozas_januar_21_voros_hold","timestamp":"2019. január. 15. 14:33","title":"Az évtized utolsó holdfogyatkozása lesz január 21-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ok a német biztonsági szolgálatok sztrájkja.","shortLead":"Az ok a német biztonsági szolgálatok sztrájkja.","id":"20190114_sztrajk_repuloter_biztonsagi_szolgalat_jarattorles_lufthansa_eurowings_frankfurt_hamburg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ff5ec7-3e33-484a-9457-03fcfca94a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867f59bf-0173-4d05-8528-84bb0380fd6c","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_sztrajk_repuloter_biztonsagi_szolgalat_jarattorles_lufthansa_eurowings_frankfurt_hamburg","timestamp":"2019. január. 14. 18:36","title":"Budapesti járatokat is törölt a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi az egytrillió a tízediken. Utána pedig a válaszra valami zenét kell produkálni. ","shortLead":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi...","id":"20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288def33-b430-45ab-8334-e2664da4a65f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","timestamp":"2019. január. 13. 16:13","title":"Ilyen (mulatságos), amikor a zenészek megkérdezik a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyetem azt szeretné, ha Magyarország a szívtranszplantációk számát tekintve az Eurotransplant listájának élére kerülne.","shortLead":"Az egyetem azt szeretné, ha Magyarország a szívtranszplantációk számát tekintve az Eurotransplant listájának élére...","id":"20190114_Rekordszamu_szervatultetest_vegeztek_tavaly_a_Semmelweis_Egyetem_klinikain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fef635-b828-4b4b-8863-74ff52347055","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Rekordszamu_szervatultetest_vegeztek_tavaly_a_Semmelweis_Egyetem_klinikain","timestamp":"2019. január. 14. 13:39","title":"Rekordszámú szervátültetést végeztek tavaly a Semmelweis Egyetem klinikáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990ae5b1-0916-4457-b7ce-3c7c03ede94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egészen estig nagy szélre kell számítani az ország háromnegyedén.","shortLead":"Egészen estig nagy szélre kell számítani az ország háromnegyedén.","id":"20190114_15_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_viharos_szel_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990ae5b1-0916-4457-b7ce-3c7c03ede94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ca20d8-1dfc-4a54-bd1c-2c4cc6c56bd0","keywords":null,"link":"/idojaras/20190114_15_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_a_viharos_szel_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 07:24","title":"15 megyére adtak ki figyelmeztetést a viharos szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]