Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már mindenki hallott róla. Éppen úgy, mint az egykori terroristavezérről, Oszama bin Ladenről. Ezért emlegetik a francia sajtóban „Bin Laden-bankó”-ként ezt a nagy címletű, nagyjából 160 ezer forintot érő bankjegyet.","shortLead":"Sok európai polgár pénztárcájában még soha nem volt 500 eurós bankjegy, nem is látott ilyen bankót. De hallani már...","id":"20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91aaed94-2e28-4aa4-9c40-664900160868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb923b0-0a85-4775-9e4b-23ed493fc1ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Aprilistol_nem_nyomnak_tobb_Bin_Laden_bankot_az_eurozonaban","timestamp":"2019. január. 07. 06:52","title":"Áprilistól nem nyomnak több „Bin Laden-bankót” az eurózónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump amerikai elnök a svájci városkában megrendezésre kerülő világgazdasági csúcs alkalmából eszmecserét folytat majd Vang Csi-san kínai alelnökkel – erről értesült a Hongkongban megjelenő South China Morning Post. De miért nevezik tűzoltónak a kínai politikust?","shortLead":"Trump amerikai elnök a svájci városkában megrendezésre kerülő világgazdasági csúcs alkalmából eszmecserét folytat majd...","id":"20190107_Trump_megkapja_a_kinaiak_tuzoltojat_targyalopartnernek_Davosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdd2fe8-a8e8-4ef3-b9fc-b4b120e78d1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Trump_megkapja_a_kinaiak_tuzoltojat_targyalopartnernek_Davosban","timestamp":"2019. január. 07. 13:02","title":"Trump megkapja a kínaiak tűzoltóját tárgyalópartnernek Davosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b29b8c-bffd-4d78-8500-808102ec3aa3","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb a kiégés is fenyegetheti. De mi is pontosan a kiégés, mik a tünetei, mikortól beszélhetünk róla, és végül, de nem utolsósorban, hogyan védekezhetünk ellene? ","shortLead":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb...","id":"remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b29b8c-bffd-4d78-8500-808102ec3aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63711b57-ac34-4bdd-9e25-c1c838be6122","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","timestamp":"2019. január. 07. 07:22","title":"Mennyire jár közel a kiégéshez? 8+1 jel, amire figyelnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatók szerint a tealeveleken maradt rovarirtó szerek játszhatnak szerepet a dologban, de további vizsgálatok szükségesek. ","shortLead":"A kutatók szerint a tealeveleken maradt rovarirtó szerek játszhatnak szerepet a dologban, de további vizsgálatok...","id":"20190107_Cukorbetegseget_okoz_a_zold_tea_ivasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae75900-4212-40b1-bfe3-803d850fdb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d0331-2ea2-40d1-81fc-8c44533e3754","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Cukorbetegseget_okoz_a_zold_tea_ivasa","timestamp":"2019. január. 07. 16:22","title":"Cukorbetegséget okoz a zöld tea ivása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője megérkezett Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel tárgyal.","shortLead":"Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője megérkezett Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel tárgyal.","id":"20190108_kim_dzsong_un_eszak_korea_kina_hszi_csin_ping_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7434789b-a524-4913-abce-c8192169b512","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_kim_dzsong_un_eszak_korea_kina_hszi_csin_ping_targyalas","timestamp":"2019. január. 08. 07:08","title":"Megint Kínában tárgyal az észak-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b","c_author":"","category":"vilag","description":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai haditengerészet egyik hadihajója elleni terrorista támadást. A Cole felrobbantásában 2000-ben 17 tengerész vesztette életét és 39 sebesült meg.","shortLead":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai...","id":"20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6c9dca-9f82-4c80-97db-0d219072ed90","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","timestamp":"2019. január. 06. 17:02","title":"Az amerikaiak megölték a Cole-hadihajó elleni robbantásos merénylet kitervelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1eb718-74fe-4723-871b-784d3274791c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, Tüttő Kata, az MSZP budapesti alelnöke és Horváth Csaba, az MSZP főpolgármester-jelöltje „Szabad Budapestet most!” címmel programbemutató sajtótájékoztatót tartott kedden a Városházán.","shortLead":"Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, Tüttő Kata, az MSZP budapesti alelnöke és Horváth Csaba, az MSZP...","id":"20190108_Elkezdte_a_kampanyt_Horvath_Csaba_Budapestert_neki_is_van_5_pontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1eb718-74fe-4723-871b-784d3274791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c480a3f8-eee8-4f48-9b72-e0a2aca0fa14","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Elkezdte_a_kampanyt_Horvath_Csaba_Budapestert_neki_is_van_5_pontja","timestamp":"2019. január. 08. 11:09","title":"Elkezdte a kampányt Horváth Csaba Budapestért, neki is van 5 pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc98eb1e-01f5-4dfd-8d26-ee6fa9006276","c_author":"Index","category":"itthon","description":"Debrecenben az után lett hirtelen szünet az egyetem előtti havas teret mutató webkamera élő adásában, miután valakik egy hatalmas O1G feliratot tapostak a tér közepére.","shortLead":"Debrecenben az után lett hirtelen szünet az egyetem előtti havas teret mutató webkamera élő adásában, miután valakik...","id":"20190106_Micsoda_veletlen__adasszunet_miutan_hatalmas_O1Gt_tapostak_a_hoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc98eb1e-01f5-4dfd-8d26-ee6fa9006276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74244dd-f080-4f66-8819-4f618c895d86","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Micsoda_veletlen__adasszunet_miutan_hatalmas_O1Gt_tapostak_a_hoba","timestamp":"2019. január. 06. 18:04","title":"Micsoda véletlen – adásszünet, miután hatalmas O1G-t tapostak a hóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]