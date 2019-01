Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb közös akció a Jobbiktól, az MSZP-től, a Párbeszédtől, a DK-tól és az LMP-től. A törvény megsemmisítését várják az Ab-től a pártok.","shortLead":"Újabb közös akció a Jobbiktól, az MSZP-től, a Párbeszédtől, a DK-tól és az LMP-től. A törvény megsemmisítését várják...","id":"20190114_Tuloratorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulnak_az_ellenzeki_partok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0e4200-1fd8-4560-b9d8-38906fc6ef0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Tuloratorveny_az_Alkotmanybirosaghoz_fordulnak_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2019. január. 14. 12:52","title":"Túlóratörvény: az Alkotmánybírósághoz fordulnak az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jelentős béremeléseket jelentett be az Auchan és a Spar, kiemelve a versenyképes fizetések és az alkalmazottak megbecsülésének jelentőségét.","shortLead":"Jelentős béremeléseket jelentett be az Auchan és a Spar, kiemelve a versenyképes fizetések és az alkalmazottak...","id":"20190114_auchan_beremeles_fizetes_alkalmazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9aab4e-0ac8-48d0-ac52-18cc245afca4","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_auchan_beremeles_fizetes_alkalmazott","timestamp":"2019. január. 14. 21:13","title":"A Spar után az Auchan is nagyot emel a béreken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9490aee-ec6c-4385-b377-e1df2d162eba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában.","shortLead":"A magyar férfi kézilabda-válogatott 32-26-ra legyőzte Katar csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság...","id":"20190114_kezilabda_valogatott_katar_vilagbajnoksag_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9490aee-ec6c-4385-b377-e1df2d162eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da973a75-8265-4bd6-bf83-c6b7567f93e1","keywords":null,"link":"/sport/20190114_kezilabda_valogatott_katar_vilagbajnoksag_gyozelem","timestamp":"2019. január. 14. 17:27","title":"Fontos győzelmet aratott a kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Úgy vélik, Pawel Adamowicz a legutóbbi helyhatósági választásokon egyértelmű győzelmet aratott.","shortLead":"Úgy vélik, Pawel Adamowicz a legutóbbi helyhatósági választásokon egyértelmű győzelmet aratott.","id":"20190116_A_lengyel_kormanypart_nem_allit_jeloltet_a_meggyilkolt_gdanski_fopolgarmester_helyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce31eac2-5ddf-4557-84d7-70065a69c5e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_A_lengyel_kormanypart_nem_allit_jeloltet_a_meggyilkolt_gdanski_fopolgarmester_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 12:32","title":"A lengyel kormánypárt nem állít jelöltet a meggyilkolt gdanski főpolgármester helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","shortLead":"A kosárlabda és a kézilabda is dobogós.","id":"20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb21188-fea8-40ce-a739-6c11763ec378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2119f533-3e23-45eb-ad44-7a84cda4b47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tobb_milliardnyi_taopenzt_hasznaltak_fel_szabalytalanul_a_sportegyesuletek_a_legtobb_gond_a_fociban_van","timestamp":"2019. január. 16. 08:34","title":"Többmilliárdnyi tao-pénzt használtak fel szabálytalanul a sportegyesületek, a legtöbb gond a fociban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb8b655-cf70-4208-8735-924b46a58719","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megnövekedett költségigény miatt nem támogatják a beruházást.","shortLead":"A megnövekedett költségigény miatt nem támogatják a beruházást.","id":"20190115_Nemet_mondott_a_kormany_Meszaros_Lorinc_gyerekeinek_korhazfejlesztesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdb8b655-cf70-4208-8735-924b46a58719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c84a07-1fbe-46cc-8a30-fe0438228f56","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Nemet_mondott_a_kormany_Meszaros_Lorinc_gyerekeinek_korhazfejlesztesere","timestamp":"2019. január. 15. 19:30","title":"Nemet mondott a kormány Mészáros Lőrinc gyerekeinek kórházfejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld északi pólusának gyors mozgása miatt a kutatóknak hamarabb kellene frissíteniük a navigálást segítő mágneses modellt, ám ez az amerikai kormányzat leállása miatt egyelőre nem lehetséges. ","shortLead":"A Föld északi pólusának gyors mozgása miatt a kutatóknak hamarabb kellene frissíteniük a navigálást segítő mágneses...","id":"20190115_navigacios_rendszerek_fold_eszaki_polus_amerikai_kormanyzati_leallas_world_magnetic_model","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e11859b3-fa04-41ef-b897-7965670b669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97566518-1948-4442-9d88-89430e6d7d94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_navigacios_rendszerek_fold_eszaki_polus_amerikai_kormanyzati_leallas_world_magnetic_model","timestamp":"2019. január. 15. 12:33","title":"Nem sikerül átkalibrálni a navigációs rendszereket, mert nincs, aki megcsinálná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban egyelőre nem. Egyre közelebb a központi sztrájkbizottság létrejötte.","shortLead":"Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság már létrejött, a Liga is kész a tárgyalásra, a Munkástanácsok azonban...","id":"20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7958eef-01a9-4b82-a7ed-31e098b55bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e512c245-a376-4ca7-9c24-76c88213135d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Tuloratorveny_mar_a_hetvegere_felallhat_a_kozponti_sztrajkbizottsag","timestamp":"2019. január. 16. 08:28","title":"Túlóratörvény: már a hétvégére felállhat a központi sztrájkbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]