Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdd72ee8-6d49-4aaa-bc2a-2512d86bcf13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg maradnak egy darabig.","shortLead":"Valószínűleg maradnak egy darabig.","id":"20190119_Tuntetok_Lanchid_lezaras_demonstracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd72ee8-6d49-4aaa-bc2a-2512d86bcf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d8061a-f204-4be1-b673-525645a5324e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Tuntetok_Lanchid_lezaras_demonstracio","timestamp":"2019. január. 19. 16:47","title":"A tüntetők lezárták a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három hónapja szerzett Andy Vajna tulajdonrészt az Est Mediában, most a cég mindenkit nyugtat: Vajna halála sem változtat a terveiken.","shortLead":"Három hónapja szerzett Andy Vajna tulajdonrészt az Est Mediában, most a cég mindenkit nyugtat: Vajna halála sem...","id":"20190121_Mi_lesz_a_ceggel_amelybe_nemreg_bevasarolta_magat_Andy_Vajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dcc08d-17c8-46b8-b1cc-34dbea7e71d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Mi_lesz_a_ceggel_amelybe_nemreg_bevasarolta_magat_Andy_Vajna","timestamp":"2019. január. 21. 08:28","title":"Mi lesz a céggel, amelybe nemrég bevásárolta magát Andy Vajna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövei Róbertet keresték.","shortLead":"Lövei Róbertet keresték.","id":"20190120_Eltunt_egy_ferfi_a_VII_keruletbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f093398f-5c7a-4cc6-aadb-f7b59b09b075","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Eltunt_egy_ferfi_a_VII_keruletbol","timestamp":"2019. január. 20. 08:46","title":"Eltűnt egy férfi a VII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2786309d-b5f9-4ec8-875a-671d39336c69","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz rezsim legkonokabb bírálója, a 2006-ban meggyilkolt oknyomozó újságíró és jogvédő magyarul megjelent naplókötetében rekonstruálja, hogyan működik egy pokoli szisztéma.","shortLead":"Az orosz rezsim legkonokabb bírálója, a 2006-ban meggyilkolt oknyomozó újságíró és jogvédő magyarul megjelent...","id":"201903__politkovszkaja_naploja__putyin_vilaga__csecsen_szal__halott_lelkiismeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2786309d-b5f9-4ec8-875a-671d39336c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae69da1-f456-4d18-886b-b535068eb875","keywords":null,"link":"/vilag/201903__politkovszkaja_naploja__putyin_vilaga__csecsen_szal__halott_lelkiismeret","timestamp":"2019. január. 20. 18:15","title":"Halott lelkiismeret: a Putyin-korszak vádirata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét izraeli rakétát semmisített meg a szíriai légvédelem - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Hét izraeli rakétát semmisített meg a szíriai légvédelem - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","id":"20190120_Orosz_hadsereg_izraeli_raketakat_lott_le_a_sziriai_legvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f01d92d-96da-4ef8-9127-b3ea9c36f318","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Orosz_hadsereg_izraeli_raketakat_lott_le_a_sziriai_legvedelem","timestamp":"2019. január. 20. 16:43","title":"Orosz hadsereg: izraeli rakétákat lőtt le a szíriai légvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen demonstráltak Pécsett is.","shortLead":"A munka törvénykönyvének módosítása ellen demonstráltak Pécsett is.","id":"20190119_Gundelmenut_az_iskolakba__a_pecsiek_is_tuntettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d15fb3f-3656-4218-a44c-1faf0838962c","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Gundelmenut_az_iskolakba__a_pecsiek_is_tuntettek","timestamp":"2019. január. 19. 18:26","title":"\"Gundel-menüt az iskolákba!\" - a pécsiek is tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8626d-6885-4590-82df-004e30169cc6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem praktikus, nem is olcsó és korántsem sem olyan brutális, mint egy keményvonalas AMG-Mercedes. A C 43 a többségnek mégis bőven elégséges vezetési élményt adna – ha csak ez volna a lényeg egy AMG-ben, nem pedig a \"mindenkit azonnal lenyomok\" elv.","shortLead":"Nem praktikus, nem is olcsó és korántsem sem olyan brutális, mint egy keményvonalas AMG-Mercedes. A C 43 a többségnek...","id":"20190120_mercedes_amg_c_43_coupe_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8626d-6885-4590-82df-004e30169cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876aee87-853f-425f-a822-74952967c83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_mercedes_amg_c_43_coupe_teszt","timestamp":"2019. január. 20. 16:00","title":"Mercedes-AMG C 43 Coupe-teszt: ez nem a bikanyakú izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","shortLead":"A nemzetközi és a hazai filmgyártásban is komoly nyomot hagyott.","id":"20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e1f954-5c64-4245-895d-8871b09c7867","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Kivalo_szakember_volt__bucsuzik_Andy_Vanatol_az_RTL","timestamp":"2019. január. 20. 17:03","title":"Kiváló szakember volt - búcsúzik Andy Vajnától az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]