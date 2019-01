Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f62f35-a7a1-4d2d-a7c8-0b802dbafd1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges alkalmazással rukkolt elő nemrég a szépségálpolási termékeket gyártó Olay: a mesterséges intelligencia segítségével bárkiről megmondják egy szelfi alapján, hogy hogyan néz majd ki 20 év múlva. Vagy legalábbis hogyan nézhet majd ki.","shortLead":"Különleges alkalmazással rukkolt elő nemrég a szépségálpolási termékeket gyártó Olay: a mesterséges intelligencia...","id":"20190124_olay_future_you_simulation_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f62f35-a7a1-4d2d-a7c8-0b802dbafd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058f1fed-b0a6-4d64-9f0b-dc1d91e2e027","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_olay_future_you_simulation_applikacio","timestamp":"2019. január. 24. 08:03","title":"Megnézné, hogy fog kinézni 20 év múlva? Ez az program majd megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még jobban szeretem Misit, amióta letartóztatták” – mondta Szilvia.","shortLead":"„Még jobban szeretem Misit, amióta letartóztatták” – mondta Szilvia.","id":"20190124_Megszolalt_a_menyasszony_akinek_a_volegenyet_az_eskuvorol_vittek_el_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44ffd30e-6051-4889-9faf-45649aac1a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79e49d3-037d-4a55-8911-a9f8495ea264","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Megszolalt_a_menyasszony_akinek_a_volegenyet_az_eskuvorol_vittek_el_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 24. 09:17","title":"Megszólalt a menyasszony, akinek a vőlegényét az esküvőről vitték el a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem hagyná, hogy Hszi nevessen a végén.","shortLead":"Nem hagyná, hogy Hszi nevessen a végén.","id":"20190125_Kina_ellen_fordult_Soros_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eac0fa-35d7-4d7b-94d0-4aa93ecb5fee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Kina_ellen_fordult_Soros_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 25. 09:01","title":"Kína ellen fordult Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több új szabálynak is meg kell felelniük, de a szakszervezet szerint ki lesznek szolgáltatva a munkaadónak.","shortLead":"Több új szabálynak is meg kell felelniük, de a szakszervezet szerint ki lesznek szolgáltatva a munkaadónak.","id":"20190123_Atlatszo_Felforgatja_az_egyenruhasok_eletet_a_rendvedelmi_igazgatasi_szolgalati_viszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19e74dd0-aca5-4b1c-9cbe-1e71fecc7f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e869b63-05b2-43a5-8daf-47845657dec3","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Atlatszo_Felforgatja_az_egyenruhasok_eletet_a_rendvedelmi_igazgatasi_szolgalati_viszony","timestamp":"2019. január. 23. 13:53","title":"Átlátszó: Felforgatja az egyenruhások életét a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan két napja, hogy gondok vannak az Office 365-el. A problémát most is főként Nyugat-Európában tapasztalni, de hazánk is érintett. ","shortLead":"Lassan két napja, hogy gondok vannak az Office 365-el. A problémát most is főként Nyugat-Európában tapasztalni, de...","id":"20190125_microsoft_exchange_office_365_levelezes_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1016908-0f32-49c3-9935-bd198230c606","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_microsoft_exchange_office_365_levelezes_leallas","timestamp":"2019. január. 25. 10:45","title":"Megint gond van a Microsoftnál, sokak nem férnek hozzá az e-mailjeikhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik legismertebb amerikai napilap.","shortLead":"2019 után csak OLED-technológiával szerelt mobilokat készít majd az Apple, legalábbis ezt híreszteli az egyik...","id":"20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d74f2b-cb24-43a3-a3ae-64689ece0ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b30dd3-2971-4789-83cd-7c90d4e16e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_apple_iphone_lcd_oled_kijelzo","timestamp":"2019. január. 24. 10:03","title":"Nagy változás jöhet 2020-tól az iPhone-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Török sajtóhírek szerint Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott játékosa hárommillió eurós gázsit utasított vissza.","shortLead":"Török sajtóhírek szerint Szalai Ádám, a Hoffenheim magyar válogatott játékosa hárommillió eurós gázsit utasított vissza.","id":"20190123_szalai_adam_galatasaray_hoffenheim_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe316c-eb2d-4ee1-8379-3a112b01aca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30696f9-8d10-458d-b9cd-cdbdd1c7c467","keywords":null,"link":"/sport/20190123_szalai_adam_galatasaray_hoffenheim_atigazolas","timestamp":"2019. január. 23. 14:16","title":"Milliókat ajánl Szalainak a Galatasaray, de nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2eb0f0-19b9-4f8c-b40e-66cc119befb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivonultak a bajor parlamentben rendezett holokausztmegemlékezésről az AfD képviselői, miután Charlotte Knobloch, a müncheni zsidó közösség vezetője azzal vádolta a szélsőjobboldali pártot, hogy elbagatellizálja a nácik által elkövetett rémtetteket.","shortLead":"Kivonultak a bajor parlamentben rendezett holokausztmegemlékezésről az AfD képviselői, miután Charlotte Knobloch...","id":"20190124_AfDbotrany_a_bajor_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff2eb0f0-19b9-4f8c-b40e-66cc119befb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef9ad7c-51f9-4942-9a81-c6bed22df15a","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_AfDbotrany_a_bajor_parlamentben","timestamp":"2019. január. 24. 17:06","title":"AfD-botrány a bajor parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]