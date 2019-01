Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A legújabb Portik-féle zsarolási ügyben a kilencvenes évek olajszőkítési csalássorozatáig vezetnek a szálak.","shortLead":"A legújabb Portik-féle zsarolási ügyben a kilencvenes évek olajszőkítési csalássorozatáig vezetnek a szálak.","id":"201904__portik_tamas__titkosszolgalatok__zsarolas__a_polip_karjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=482089cf-0fc5-4c5e-92c2-b9c55e87e04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ea0233-2403-42b0-b7c6-6b13c90117ae","keywords":null,"link":"/itthon/201904__portik_tamas__titkosszolgalatok__zsarolas__a_polip_karjai","timestamp":"2019. január. 27. 09:00","title":"Nagy segítséget kapott a Fidesz, hogy az MSZP-re húzhassa a Portik-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729af139-48b5-4fe8-b666-7f4e72d48755","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül érkezett Rómába, de nagyon kellenének a szuper képek? Egy római cég kölcsönpasit ajánl megoldásként.","shortLead":"Egyedül érkezett Rómába, de nagyon kellenének a szuper képek? Egy római cég kölcsönpasit ajánl megoldásként.","id":"20190125_Instagrampasit_ajanl_egy_romai_utazasi_iroda_a_varosba_erkezo_szingliknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729af139-48b5-4fe8-b666-7f4e72d48755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c771faf-7f27-490b-9f66-7443a92ae862","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Instagrampasit_ajanl_egy_romai_utazasi_iroda_a_varosba_erkezo_szingliknek","timestamp":"2019. január. 25. 13:30","title":"Instagram-pasit ajánl egy római utazási iroda a városba érkező szingliknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b68bd2-3956-474d-bf18-6a5a8fa74bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes önkormányzat napirendre sem vette az ellenzékiek közös javaslatát.","shortLead":"A fideszes önkormányzat napirendre sem vette az ellenzékiek közös javaslatát.","id":"20190125_Egy_perc_alatt_leszavazta_a_gyori_kozgyules_a_tuloratorvenyt_elutasito_javaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06b68bd2-3956-474d-bf18-6a5a8fa74bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cd3d0b-e5a8-45b7-970c-5e9eff25614e","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Egy_perc_alatt_leszavazta_a_gyori_kozgyules_a_tuloratorvenyt_elutasito_javaslatot","timestamp":"2019. január. 25. 17:47","title":"Egy perc alatt leszavazta a győri közgyűlés a túlóratörvényt elutasító javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00c2fd0-c4eb-4e5a-b968-5ce73f288fa7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Több filmjét is betiltották, az egyiket még Jugoszláviában, a Sweet Movie-t pornográf jelenetei miatt nyugati országokban. ","shortLead":"Több filmjét is betiltották, az egyiket még Jugoszláviában, a Sweet Movie-t pornográf jelenetei miatt nyugati...","id":"20190125_Meghalt_a_legendas_szerb_filmrendezo_Dusan_Makavejev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c00c2fd0-c4eb-4e5a-b968-5ce73f288fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b779a2-5084-427f-b5d2-75320a15a4bb","keywords":null,"link":"/kultura/20190125_Meghalt_a_legendas_szerb_filmrendezo_Dusan_Makavejev","timestamp":"2019. január. 25. 18:13","title":"Meghalt a legendás szerb filmrendező, Dusan Makavejev","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem volt ötös a lottón, a négyesekért másfél milliót fizetnek.","shortLead":"Nem volt ötös a lottón, a négyesekért másfél milliót fizetnek.","id":"20190126_Ebbol_a_nyeremenybol_nem_alapit_vallalkozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa19a67-f25d-4bc5-b533-bf3b16adf614","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Ebbol_a_nyeremenybol_nem_alapit_vallalkozast","timestamp":"2019. január. 26. 20:25","title":"Ebből a nyereményből nem alapít vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok, akárcsak öt éve, 21 képviselőt juttathatnak a testületbe.","shortLead":"A magyarok, akárcsak öt éve, 21 képviselőt juttathatnak a testületbe.","id":"20190125_Elindult_az_oldal_ahol_mindent_megtudhat_az_EPvalasztasokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a402b77a-e434-4849-8441-935b65cd28ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Elindult_az_oldal_ahol_mindent_megtudhat_az_EPvalasztasokrol","timestamp":"2019. január. 25. 14:38","title":"Elindult az oldal, ahol mindent megtudhat az EP-választásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0950c645-7871-49e8-b633-b878d99cf136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre erősebbé vált a melegek szembeni retorika, Jean Wyllys ezért az országot is elhagyta.","shortLead":"Egyre erősebbé vált a melegek szembeni retorika, Jean Wyllys ezért az országot is elhagyta.","id":"20190125_Halalos_fenyegeteseket_kapott_ezert_lemondott_Brazilia_meleg_kepviseloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0950c645-7871-49e8-b633-b878d99cf136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2484ba7c-f092-4c23-b2d7-a7561bb6e6c4","keywords":null,"link":"/elet/20190125_Halalos_fenyegeteseket_kapott_ezert_lemondott_Brazilia_meleg_kepviseloje","timestamp":"2019. január. 25. 13:02","title":"Halálos fenyegetéseket kapott, ezért lemondott Brazília első vállaltan meleg képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"-gd-","category":"gazdasag","description":"El kell felejtsünk mindent, amit eddig a várospolitikáról gondoltunk, közös cselekvésre van szükség, hogy Budapest újra Európa térképén legyen - hangoztatta Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt szombati programbemutatóján.","shortLead":"El kell felejtsünk mindent, amit eddig a várospolitikáról gondoltunk, közös cselekvésre van szükség, hogy Budapest újra...","id":"20190126_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_programbemutato_tarlos_istvan_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372e75f1-b83e-40cd-be47-06f833f3fdce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190126_karacsony_gergely_fopolgarmester_jelolt_programbemutato_tarlos_istvan_fidesz","timestamp":"2019. január. 26. 12:34","title":"Karácsony: Budapest a demokrácia hiánya miatt is fuldoklik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]