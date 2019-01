Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70bc4a2e-c5bb-4874-85a3-600636bdc934","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tragédia során használhatatlanná vált az épület, így azoknak, akik nem végeztek a vizsgáikkal, egyéni tanrendet biztosítanak.","shortLead":"A tragédia során használhatatlanná vált az épület, így azoknak, akik nem végeztek a vizsgáikkal, egyéni tanrendet...","id":"20190124_Felfuggesztik_a_vizsgaidoszakot_a_Karoli_hittudomanyi_karan_a_kollegiumtuz_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bc4a2e-c5bb-4874-85a3-600636bdc934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5813f7-03a4-497e-bd25-9f9b76f050d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Felfuggesztik_a_vizsgaidoszakot_a_Karoli_hittudomanyi_karan_a_kollegiumtuz_miatt","timestamp":"2019. január. 24. 14:58","title":"Felfüggesztik a vizsgaidőszakot a Károli hittudományi karán a kollégiumtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két halott, hét súlyos sérülés a gyorshajtás eredménye.","shortLead":"Két halott, hét súlyos sérülés a gyorshajtás eredménye.","id":"20190125_Halalos_balesetet_okozott_a_kisbusz_soforje_vadat_emelt_az_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8afb0da-5922-402a-9dcf-54710a594468","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Halalos_balesetet_okozott_a_kisbusz_soforje_vadat_emelt_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 25. 11:49","title":"Halálos balesetet okozott a kisbusz sofőrje, vádat emelt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A pápa szerint felesleges egy második kerítés építése, főleg, hogy elképesztő pénzt költene rá Trump. ","shortLead":"A pápa szerint felesleges egy második kerítés építése, főleg, hogy elképesztő pénzt költene rá Trump. ","id":"20190123_Ferenc_papa_Trump_hatarfalarol_a_felelem_megorjiti_az_embereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7904656e-c830-4e55-980a-513df9d54b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabed7f2-90c7-4e1b-a4aa-9357496e8a87","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Ferenc_papa_Trump_hatarfalarol_a_felelem_megorjiti_az_embereket","timestamp":"2019. január. 23. 17:50","title":"Ferenc pápa Trump határfaláról: A félelem megőrjíti az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának ingatlancégétől azt a belvárosi ingatlant, ahová nemrég átköltöztették az Agrárminisztériumot. A hvg.hu ezért pert indított a kormányszerv ellen a közérdekű adatok kiadásáért, hogy kiderüljön, nem volt-e költséghatékonyabb megoldás, mint a Vigadó melletti \"impozáns\" irodaházból igazgatni az agrárium ügyeit, és mennyire jár jól a biznisszel Schmidt Mária és Ungár Péter.","shortLead":"Hiába fizetik közpénzből, nem hajlandóak elárulni, mennyiért bérli az Orbán-kormány a saját kormánybiztosának...","id":"20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdca2a-f9db-4957-bc98-1937e53bb151","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Siman_eltitkolnak_mennyi_kozpenz_landol_Schmidt_Maria_cegenel","timestamp":"2019. január. 24. 06:38","title":"Simán eltitkolnák, mennyi közpénz landol Schmidt Mária cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cb2be0-e04d-4e86-99ca-d4edafaf7f63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok külföldön dolgozó magyarnak fogalma sincs arról, hogy továbbra is keletkezik Magyarországon adókötelezettsége – például akkor is, ha külföldön ad el valamilyen ingóságot. A NAV most 25 oldalon át részletezi, hogy kitől, mikor és mennyit kér, és az kiderül, miért nem érdemes \"lapítani\".","shortLead":"Sok külföldön dolgozó magyarnak fogalma sincs arról, hogy továbbra is keletkezik Magyarországon adókötelezettsége –...","id":"20190125_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokat_is_megadoztatja_a_magyar_allam__meg_ha_nem_is_tudnak_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13cb2be0-e04d-4e86-99ca-d4edafaf7f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6c121a-1876-49ac-aabb-34a91710c54a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokat_is_megadoztatja_a_magyar_allam__meg_ha_nem_is_tudnak_rola","timestamp":"2019. január. 25. 12:24","title":"A külföldön dolgozó magyarokat is megadóztatja a magyar állam – még ha nem is tudnak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem Ráday utcai, háromszintes kollégiumában keletkezett tűzről beszéltek az érintett diákok. ","shortLead":"Hatalmas lángok, kiabálás, rohanás, a szobákban a tűz martalékává vált holmik – a Károli Gáspár Református Egyetem...","id":"20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74951d8a-da4f-4955-857a-5cbf456d749b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bennegett_cuccokrol_panikrol_beszelnek_a_kollegiumi_tuzben_erintett_diakok","timestamp":"2019. január. 24. 18:26","title":"Bennégett cuccokról, pánikról beszélnek a kollégiumi tűzben érintett diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","shortLead":"Az Equilor elemzői szerint mozgalmas év áll előttünk.","id":"20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db88f41-35b3-45f7-880e-55735d70e3a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Gyengulhet_a_forint_akar_lesz_Brexit_akar_nem","timestamp":"2019. január. 24. 15:44","title":"Gyengülhet a forint, akár lesz Brexit, akár nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","shortLead":"A magyar–francia kettős a korábbi egyes világelső Samantha Stusurtól és kínai partnerétől kapott ki.","id":"20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a562edf-b442-45b8-b99b-a95eff62041e","keywords":null,"link":"/sport/20190125_Nem_sikerult_a_cimvedes_Babosek_kikaptak_az_AusOpen_paros_dontojeben","timestamp":"2019. január. 25. 07:58","title":"Nem sikerült a címvédés, Babosék kikaptak az AusOpen páros döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]