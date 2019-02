Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"836f1eba-87e2-4a32-979c-1dd15c9266db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat egy névrokon.","shortLead":"Az áldozat egy névrokon.","id":"20190202_Penztaros_Lorinc_meghekkeltek_az_utcatablakat_Kispesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=836f1eba-87e2-4a32-979c-1dd15c9266db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb596f8-7b94-4ae0-8d4e-b9c408a8e894","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Penztaros_Lorinc_meghekkeltek_az_utcatablakat_Kispesten","timestamp":"2019. február. 02. 10:22","title":"Pénztáros Lőrinc: meghekkelték az utcatáblákat Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b7c0f5-a8f2-4ba7-a2ce-c21e52eb7c3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zebrán parkolni nem szép dolog, Splitben viszont most extra büntetés járt érte.","shortLead":"A zebrán parkolni nem szép dolog, Splitben viszont most extra büntetés járt érte.","id":"20190131_Kalapaccsal_vert_szet_egy_gyalogos_egy_zebran_parkolo_autot_Horvatorszagban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4b7c0f5-a8f2-4ba7-a2ce-c21e52eb7c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e08a37-75f0-452f-ae7a-50d31f10c8bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Kalapaccsal_vert_szet_egy_gyalogos_egy_zebran_parkolo_autot_Horvatorszagban__video","timestamp":"2019. január. 31. 17:58","title":"Kalapáccsal vert szét egy gyalogos egy zebrán parkoló autót Horvátországban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e8652e-3465-4d8c-a22d-aafc3595419f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.","shortLead":"Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.","id":"20190201_Nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2e8652e-3465-4d8c-a22d-aafc3595419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47852ffd-fcec-4a1a-b972-135d3065278b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid","timestamp":"2019. február. 01. 13:43","title":"Nagyon rossz állapotban van a medvei híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A medvék ilyenkor már nem bújnak vissza a barlangjukba.","shortLead":"A medvék ilyenkor már nem bújnak vissza a barlangjukba.","id":"20190202_Szokatlanul_meleg_ido_varhato_ma_de_napsutes_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495020f4-b07e-450c-829c-5979c7900913","keywords":null,"link":"/idojaras/20190202_Szokatlanul_meleg_ido_varhato_ma_de_napsutes_nelkul","timestamp":"2019. február. 02. 10:43","title":"Szokatlanul meleg idő várható ma, de napsütés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3ba883-2dee-44f2-b6ac-702933d6fefa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezentúl csak bizonyos rendezvényekhez kapnak kedvezményt a természetjárók. ","shortLead":"Ezentúl csak bizonyos rendezvényekhez kapnak kedvezményt a természetjárók. ","id":"20190131_Mar_nem_jar_automatikus_kedvezmeny_a_termeszetjaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3ba883-2dee-44f2-b6ac-702933d6fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9345b60-307d-4284-b32d-cf8f8b4fee0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Mar_nem_jar_automatikus_kedvezmeny_a_termeszetjaroknak","timestamp":"2019. január. 31. 17:17","title":"Már nem jár automatikus kedvezmény a természetjáróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A forgalomba helyezett új személygépkocsik hatoda magyarországi gyártmány volt.","shortLead":"A forgalomba helyezett új személygépkocsik hatoda magyarországi gyártmány volt.","id":"20190202_szemlyauto_eladasok_carinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a03d24-cb31-42ad-98e5-46f09da5c437","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_szemlyauto_eladasok_carinfo","timestamp":"2019. február. 02. 08:40","title":"Pörög az autópiac, ezeket a márkákat veszik leginkább a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1713cd5-f052-442c-97fc-be9b05ffb81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem 450 ezer forinttal tudta növelni a megtakarításait, és még a bankhiteléből is le tudott faragni fél év alatt 667 ezer forintot Orbán Viktor. A felcsúti és XII. kerületi ingatlanokon túl a miniszterelnök továbbra is teljesen vagyontalan: se autó, se ingóság, se értéktárgy, se értékpapír nincs a nevén.","shortLead":"Majdnem 450 ezer forinttal tudta növelni a megtakarításait, és még a bankhiteléből is le tudott faragni fél év alatt...","id":"20190201_Orban_Viktor_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1713cd5-f052-442c-97fc-be9b05ffb81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdc3a0c-e608-46c5-b3d4-aa3712fa0a97","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Orban_Viktor_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:13","title":"Orbán Viktor szerényen spórolt és törlesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mi értelme a vagyonnyilatkozatoknak? És ha már létezik ez az intézmény, hogyan kezeljük őket? Erről, valamint a magyar korrupciós természetrajzról szól a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Mi értelme a vagyonnyilatkozatoknak? És ha már létezik ez az intézmény, hogyan kezeljük őket? Erről, valamint a magyar...","id":"20190202_Fulke_A_korrupcio_a_Fidesz_alapveto_eszkoze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c7ae7b-eb45-4ff0-bf6e-35e1bf72fbea","keywords":null,"link":"/itthon/20190202_Fulke_A_korrupcio_a_Fidesz_alapveto_eszkoze","timestamp":"2019. február. 02. 10:00","title":"„A korrupció a Fidesz alapvető eszköze” - a Fülke vendége a K-Monitor vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]