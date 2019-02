Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tünteti ki azt a civilt a rendőrség, aki segített a pénteki fegyveres szökés elkövetőjének elfogásában.\r

\r

","shortLead":"Nem tünteti ki azt a civilt a rendőrség, aki segített a pénteki fegyveres szökés elkövetőjének elfogásában.\r

\r

","id":"20190218_Fegyveres_szokes_Az_ORFK_nem_ertekeli_a_batorsagot_ha_civilnel_tapasztalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8a1f72-1e41-4c40-93c4-41b6d95f805e","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Fegyveres_szokes_Az_ORFK_nem_ertekeli_a_batorsagot_ha_civilnel_tapasztalja","timestamp":"2019. február. 18. 14:51","title":"Fegyveres szökés: Az ORFK nem értékeli a bátorságot, ha civilnél tapasztalja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645eeaaa-3fc6-42af-8c2a-6f77e4dbed43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus 38 láb hosszú hajó a nyolcvanas évek televíziós sorozatának egyik szimbóluma volt. Ebben feszített Sonny Croket nyomozó és Rico. ","shortLead":"Az ikonikus 38 láb hosszú hajó a nyolcvanas évek televíziós sorozatának egyik szimbóluma volt. Ebben feszített Sonny...","id":"20190218_miami_vice_motorcsonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=645eeaaa-3fc6-42af-8c2a-6f77e4dbed43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaec2345-f614-4bb5-adf6-54aecc797218","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_miami_vice_motorcsonak","timestamp":"2019. február. 18. 13:17","title":"Kicsit erősnek tűnik 5,6 milliárd forint a Miami Vice szivar alakú motorcsónakjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg véletlenül, de a Samsung még azelőtt leleplezte idei legfontosabb újdonságait, hogy azokat bejelentették volna.","shortLead":"Valószínűleg véletlenül, de a Samsung még azelőtt leleplezte idei legfontosabb újdonságait, hogy azokat bejelentették...","id":"20190217_samsung_galaxy_s10_galaxy_watch_active_galaxy_fit_galaxy_buds_fulhallgato_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342b4f21-f77b-4159-aee1-ea44246acc70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_samsung_galaxy_s10_galaxy_watch_active_galaxy_fit_galaxy_buds_fulhallgato_okosora","timestamp":"2019. február. 17. 19:03","title":"Ezért a bakiért valaki még nagyon megütheti a bokáját a Samsungnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3","c_author":"Éltető Andrea","category":"kultura","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

","id":"20190218_innovacios_miniszterium_csusztatasai_mta_kutatas_elteto_andrea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df516e6a-ecc2-4e4b-b32a-e0f37e404c38","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_innovacios_miniszterium_csusztatasai_mta_kutatas_elteto_andrea","timestamp":"2019. február. 18. 14:48","title":"Az innovációs minisztérium legfőbb csúsztatásai az MTA-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422e425d-62a4-4c55-a35c-3b0cf43e8b78","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A 20. század legnagyobb hatású szoprán énekesnője volt, lépten-nyomon lesifotósok követték, fiatal rajongói napokat álltak érte sorba az operaházak kasszáinál. Maria Callas körül olyan sztárkultusz alakult ki, amilyet addig csak Hollywoodban lehetett látni. A hangjával sokan nem voltak megelégedve, mégis halhatatlan lett, az egyéniségével, a botrányaival és legendás fogyásával pedig új életet lehelt az opera műfajába is. ","shortLead":"A 20. század legnagyobb hatású szoprán énekesnője volt, lépten-nyomon lesifotósok követték, fiatal rajongói napokat...","id":"20190217_Maria_Callas_radikalis_dietaja_igy_csinalt_tortenelmet_minusz_40_kilo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422e425d-62a4-4c55-a35c-3b0cf43e8b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca6f319-f3e9-496e-a80c-12fe1c037945","keywords":null,"link":"/elet/20190217_Maria_Callas_radikalis_dietaja_igy_csinalt_tortenelmet_minusz_40_kilo","timestamp":"2019. február. 17. 20:00","title":"Amikor mínusz 40 kiló történelmet csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","shortLead":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","id":"20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706cf60-566e-4a40-bc83-317717f882d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","timestamp":"2019. február. 16. 17:58","title":"Késsel fenyegettek diákokat egy pécsi iskola udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6e3961-cb0e-4f4d-8512-5f7cc3f61c86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A New York-i Metropolitan Múzeum visszaadott az egyiptomi kormánynak egy lopott ókori szarkofágot, amelyet állítása szerint két éve jóhiszeműen vásárolt.","shortLead":"A New York-i Metropolitan Múzeum visszaadott az egyiptomi kormánynak egy lopott ókori szarkofágot, amelyet állítása...","id":"20190218_Mossa_kezeit_a_Metropolitan_Muzeum_es_visszaadja_a_lopott_szarkofagot_Egyiptomnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e3961-cb0e-4f4d-8512-5f7cc3f61c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a2c8eb-bb14-425a-ac50-e19832d6ba30","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Mossa_kezeit_a_Metropolitan_Muzeum_es_visszaadja_a_lopott_szarkofagot_Egyiptomnak","timestamp":"2019. február. 18. 11:32","title":"Mossa kezeit a Metropolitan Múzeum, és visszaadja a lopott szarkofágot Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9923d59f-9142-41bc-b948-83b650b157bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, mennyi pénzébe fáj az adófizetőknek a politikus receptjeiről országos hírnévre szert tett önkormányzati lap.","shortLead":"Kiderült, mennyi pénzébe fáj az adófizetőknek a politikus receptjeiről országos hírnévre szert tett önkormányzati lap.","id":"20190216_Mit_gondol_kape_penzt_Nemeth_Szilard_a_receptjeiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9923d59f-9142-41bc-b948-83b650b157bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf9363-8d6a-4be8-b061-134ab74ba9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Mit_gondol_kape_penzt_Nemeth_Szilard_a_receptjeiert","timestamp":"2019. február. 16. 18:25","title":"Mit gondol, kap-e pénzt Németh Szilárd a receptjeiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]