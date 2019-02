Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Így győzte le a Debrecen a Ferencvárost.","shortLead":"Így győzte le a Debrecen a Ferencvárost.","id":"20190216_bajnoksag_labdarugas_debrecen_ferencvaros_zsori_daniel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a28af-aa30-43f4-b9fb-cf5ad1ad3e0f","keywords":null,"link":"/sport/20190216_bajnoksag_labdarugas_debrecen_ferencvaros_zsori_daniel","timestamp":"2019. február. 16. 17:15","title":"Élete első NB I-es meccsén az év gólját lőtte Zsóri Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190216_A_Momentum_az_ujsagban_olvasta_a_nyomozast_pikirten_reagaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d507bc5d-1827-4aca-ae46-1f73d1bc68dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_A_Momentum_az_ujsagban_olvasta_a_nyomozast_pikirten_reagaltak","timestamp":"2019. február. 16. 12:10","title":"A Momentum az újságban olvasta a nyomozást, pikírten reagáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves fekete palában olyan organizmus nyomát találták, amely önerejéből volt képes helyváltoztatásra.","shortLead":"A földtörténet forradalmi fejlődésének legkorábbi bizonyítékára leltek kutatók egy gaboni kőfejtőben: 2,1 milliárd éves...","id":"20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe4f000-e127-4b43-8561-d90d83e72eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2499e8ae-d91c-4d0f-a2b3-8f3c3cb00319","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_2_1_milliard_eves_organizmus_helyvaltoztatas","timestamp":"2019. február. 17. 17:03","title":"Megtaláltak egy 2 100 000 000 éves organizmus árulkodó „lábnyomait”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cb8cfa-3876-4923-a273-1b2d8bb9d420","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mennyiségben és értékben is csúcsot döntött a skót whisky exportja tavaly - áll a skót whiskygyártók szövetségének (SWA) közleményében, amely a brit vámhatóság adataira hivatkozik. ","shortLead":"Mennyiségben és értékben is csúcsot döntött a skót whisky exportja tavaly - áll a skót whiskygyártók szövetségének...","id":"20190217_Rekordot_dontott_a_skot_whisky_exportja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64cb8cfa-3876-4923-a273-1b2d8bb9d420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61edea5c-9e85-4ff6-a33e-3caf10ae0b8f","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Rekordot_dontott_a_skot_whisky_exportja","timestamp":"2019. február. 17. 14:06","title":"Rekordot döntött a skót whisky exportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lion Air indonéz légitársaságnak néhány hónapon belül ez már a harmadik balesete volt, a mostani azonban az időjárás számlájára írható.","shortLead":"A Lion Air indonéz légitársaságnak néhány hónapon belül ez már a harmadik balesete volt, a mostani azonban az időjárás...","id":"20190216_lion_air_boeing_repulogep_baleset_leszallas_landolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c92438d2-3616-4121-9289-c28b7174a028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86606353-0b6f-47fb-81e6-fd7b02648889","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_lion_air_boeing_repulogep_baleset_leszallas_landolas","timestamp":"2019. február. 16. 18:03","title":"Fotók: landolás közben szenvedett balesetet egy utasszállító Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c495fd-c2d8-4308-808b-288bd6cb78c3","c_author":"","category":"itthon","description":"Ő volt az a férfi, aki 2017-ben, miután megkísérelt kirabolni egy kőbányai bankfiókot, menekülni próbált, ám egy kisteherautó elgázolta - írja a Blikk. ","shortLead":"Ő volt az a férfi, aki 2017-ben, miután megkísérelt kirabolni egy kőbányai bankfiókot, menekülni próbált, ám...","id":"20190216_Blikk_hirhedt_bankrablo_a_meglott_tuszejto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c495fd-c2d8-4308-808b-288bd6cb78c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35672f9c-37c5-49ae-9b65-a24d354937e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Blikk_hirhedt_bankrablo_a_meglott_tuszejto","timestamp":"2019. február. 16. 10:30","title":"Blikk: hírhedt bankrabló a meglőtt túszejtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg véletlenül, de a Samsung még azelőtt leleplezte idei legfontosabb újdonságait, hogy azokat bejelentették volna.","shortLead":"Valószínűleg véletlenül, de a Samsung még azelőtt leleplezte idei legfontosabb újdonságait, hogy azokat bejelentették...","id":"20190217_samsung_galaxy_s10_galaxy_watch_active_galaxy_fit_galaxy_buds_fulhallgato_okosora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98dbbf1-8cfb-4d7c-8613-ae923af8d90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342b4f21-f77b-4159-aee1-ea44246acc70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_samsung_galaxy_s10_galaxy_watch_active_galaxy_fit_galaxy_buds_fulhallgato_okosora","timestamp":"2019. február. 17. 19:03","title":"Ezért a bakiért valaki még nagyon megütheti a bokáját a Samsungnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes válogatni.","shortLead":"Van, ami nem annyival jobb, mint amennyivel drágább – az autós navigáció esetében is e gyakori szempont szerint érdemes...","id":"201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e124035-4145-4935-a25e-702ebca4966f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f915c5-030d-491c-b6c7-9e41b7e3c08c","keywords":null,"link":"/tudomany/201907__autos_navigacio__ingyen_is_jo__kerulo_utak__csupa_terkep_e_taj","timestamp":"2019. február. 16. 20:00","title":"Melyik navigációs app a legjobb? Melyik mennyi mobilnetet fogyaszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]