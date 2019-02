Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előzőleg a devizahiteles nyertesnek érezhette magát, mert szerződését a bíróság érvénytelennek mondta ki, amit a bank nem hagyott annyiban.","shortLead":"Előzőleg a devizahiteles nyertesnek érezhette magát, mert szerződését a bíróság érvénytelennek mondta ki, amit a bank...","id":"20190219_A_Kuria_a_banknak_adott_igazat_a_devizahitelessel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a339e1-c276-48e0-9564-97c28e9c2640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_A_Kuria_a_banknak_adott_igazat_a_devizahitelessel_szemben","timestamp":"2019. február. 19. 14:39","title":"A Kúria a banknak adott igazat a devizahitelessel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b72f09-13f9-4db2-af49-a3016568535c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Francia Vívószövetség hivatalosan is elismerte a fénykardpárbajt, mint versenysportot. Már a második nemzeti tornát tartották az országban.","shortLead":"A Francia Vívószövetség hivatalosan is elismerte a fénykardpárbajt, mint versenysportot. Már a második nemzeti tornát...","id":"20190218_Star_Warsrajongok_figyelem_a_franciaknal_hivatalos_sportag_lett_a_fenykardozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85b72f09-13f9-4db2-af49-a3016568535c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88ce3ef-d40c-4739-9270-6512109482fa","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Star_Warsrajongok_figyelem_a_franciaknal_hivatalos_sportag_lett_a_fenykardozas","timestamp":"2019. február. 18. 10:29","title":"Jedi lovagok figyelem: a franciáknál versenysport lett a fénykardozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01c560-f5ad-449c-ae0d-cf7e87a5cbbf","c_author":"Gergely Márton","category":"elet","description":"Már a műsor hírére sokan felpisszentek: az RTL kormányellenes törekvése lehet, hogy a külföldre költöző magyarokról készít sorozatot. Az első részben a direkt politikát nem találtuk, nagyon sok elgondolkodtató jelenetet viszont igen. ","shortLead":"Már a műsor hírére sokan felpisszentek: az RTL kormányellenes törekvése lehet, hogy a külföldre költöző magyarokról...","id":"20190219_Az_RTL_bemutatta_milyen_az_ha_valaki_meg_akarja_erteni_a_magyar_csaladokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b01c560-f5ad-449c-ae0d-cf7e87a5cbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498cb535-d61f-4bb4-9bc4-9939debff265","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Az_RTL_bemutatta_milyen_az_ha_valaki_meg_akarja_erteni_a_magyar_csaladokat","timestamp":"2019. február. 19. 12:10","title":"Az RTL Klub bemutatta, milyen az, ha valaki meg akarja érteni a magyar családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0b46ad-dc6e-4033-ac07-cf0b97a2fe15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint minden eddig napvilágott információ igaz a Galaxy S10-zel és S10 Plusszal kapcsolatban, egy frissen kiszivárgott videóban ugyanis épp ezt a két készüléket mutatják be.","shortLead":"A jelek szerint minden eddig napvilágott információ igaz a Galaxy S10-zel és S10 Plusszal kapcsolatban, egy frissen...","id":"20190218_samsung_galaxy_s10_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f0b46ad-dc6e-4033-ac07-cf0b97a2fe15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1989b86a-346a-409e-b28a-446ac1a18688","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_samsung_galaxy_s10_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","timestamp":"2019. február. 18. 12:33","title":"Kiszivárgott egy videó, minden látszik a szerdán érkező Galaxy S10-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és a követési távolságot sem tartotta be, majd emiatt tömegbalesetet okozott.","shortLead":"A debreceni ügyészség emelt vádat a férfi ellen, aki tehergépkocsijával túl gyorsan hajtott egy útszakaszon és...","id":"20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e97a442-9952-472f-a8fc-08740837f521","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190219_karambol_letavertes_ugyeszseg","timestamp":"2019. február. 19. 14:25","title":"Négy autós karambolozott, mert száguldozott egy teherautós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német szövetségi kormány tanácsadójaként is dolgozó Julia von Weiler gyerekpszichológus szerint egyszerűen nem lenne szabad telefont adni a gyerekek kezébe.","shortLead":"A német szövetségi kormány tanácsadójaként is dolgozó Julia von Weiler gyerekpszichológus szerint egyszerűen nem lenne...","id":"20190220_14_eves_kor_okostelefon_hasznalata_mikor_kapjon_okostelefont_a_gyerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca55885c-409f-453f-9075-92ae16bb3b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_14_eves_kor_okostelefon_hasznalata_mikor_kapjon_okostelefont_a_gyerek","timestamp":"2019. február. 20. 09:03","title":"14 éves kor alatt megtiltaná az okostelefonok használatát egy német gyerekpszichológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb18984-27cd-4b9f-bef9-8956bd6206e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell sokat várnunk az amerikai gyártó első itthoni értékesítő pontjának átadására, olyannyira, hogy már most hazai tesztvezetésre hív a cég.","shortLead":"Nem kell sokat várnunk az amerikai gyártó első itthoni értékesítő pontjának átadására, olyannyira, hogy már most hazai...","id":"20190220_hivatalos_teslakereskedes_nyilik_budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb18984-27cd-4b9f-bef9-8956bd6206e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b306f56-8112-46bc-acbd-1e55780b8697","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_hivatalos_teslakereskedes_nyilik_budapesten","timestamp":"2019. február. 20. 08:21","title":"Hivatalos: Tesla-kereskedés nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ha többen költözködnek, többet kell vásárolni – ebben bíznak a kereskedelemben dolgozók.","shortLead":"Ha többen költözködnek, többet kell vásárolni – ebben bíznak a kereskedelemben dolgozók.","id":"20190219_Dorzsolhetik_a_tenyeruket_a_butorboltok_es_a_barkacsaruhazak_tulajdonosai_a_kormany_terveit_latva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580b754b-0fef-424a-a834-97de33b8716c","keywords":null,"link":"/kkv/20190219_Dorzsolhetik_a_tenyeruket_a_butorboltok_es_a_barkacsaruhazak_tulajdonosai_a_kormany_terveit_latva","timestamp":"2019. február. 19. 06:26","title":"Dörzsölhetik a tenyerüket a bútorboltok és a barkácsáruházak tulajdonosai a kormány terveit látva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]