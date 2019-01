Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok, akárcsak öt éve, 21 képviselőt juttathatnak a testületbe.","shortLead":"A magyarok, akárcsak öt éve, 21 képviselőt juttathatnak a testületbe.","id":"20190125_Elindult_az_oldal_ahol_mindent_megtudhat_az_EPvalasztasokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a402b77a-e434-4849-8441-935b65cd28ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Elindult_az_oldal_ahol_mindent_megtudhat_az_EPvalasztasokrol","timestamp":"2019. január. 25. 14:38","title":"Elindult az oldal, ahol mindent megtudhat az EP-választásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36108319-67c1-47fd-ae32-c00de36f8527","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszerváltozás éve volt, és ahogyan sok más mindent, a szocialista autókínálatot is kisöpörte a következő néhány év. Az akkor új autók pedig mára – jól megőrzött állapotban – milliós ritkaságok lettek. ","shortLead":"A rendszerváltozás éve volt, és ahogyan sok más mindent, a szocialista autókínálatot is kisöpörte a következő néhány...","id":"20190124_merkur_lada_autoarak_30_ev_rendszervaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36108319-67c1-47fd-ae32-c00de36f8527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d52441e-8ccc-41bc-aab7-88e6b53a5b1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190124_merkur_lada_autoarak_30_ev_rendszervaltas","timestamp":"2019. január. 24. 12:22","title":"Itt egy ’89-es fotó, ami szerint 5 évet kell várni egy 1300-as Zsigulira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pink Floyd frontembere kihozott két trinidadi kisfiút egy menekülttáborból, és visszajuttatta őket az édesanyjukhoz. ","shortLead":"A Pink Floyd frontembere kihozott két trinidadi kisfiút egy menekülttáborból, és visszajuttatta őket az édesanyjukhoz. ","id":"20190124_Roger_Waters_trinidadi_gyerekeket_mentett_es_tovabbi_mentoakciokat_tervez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba7ea90-82d9-4d30-be18-340bd7f7951c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2333679f-4334-446f-9924-940eb6089eb9","keywords":null,"link":"/elet/20190124_Roger_Waters_trinidadi_gyerekeket_mentett_es_tovabbi_mentoakciokat_tervez","timestamp":"2019. január. 24. 17:43","title":"Roger Waters trinidadi gyerekeket mentett, és további mentőakciókat tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Football Leaks mögött álló, Budapesten elfogott portugál hacker-gyanúsított ügyvédje - aki már Edward Snowdent is képviselte - abban bízik, hogy a magyar törvények megfelelő védelmet nyújtanak majd ahhoz, hogy ügyfelét ne zsarolónak, hanem kiszivárogtatónak minősítsék.","shortLead":"A Football Leaks mögött álló, Budapesten elfogott portugál hacker-gyanúsított ügyvédje - aki már Edward Snowdent is...","id":"20190124_Egy_magyar_biro_donti_el_Rui_Pinto_vedendo_kiszivarogtato_vagy_zsarolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5a0d77-f97d-4463-a078-f31e2a8c239d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a44fc8-7f04-4d8d-ba84-5281942d1d33","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_Egy_magyar_biro_donti_el_Rui_Pinto_vedendo_kiszivarogtato_vagy_zsarolo","timestamp":"2019. január. 24. 12:19","title":"Rui Pinto, a szivárogtató ügyvédje: A magyar bíróság történelmi döntés előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e01771-5e10-4b54-9bbd-06c464936ffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százan várnak a várólistán.","shortLead":"Több százan várnak a várólistán.","id":"20190123_Nincs_orvos_mar_idopontos_sem_tudnak_adni_hasi_ultrahangra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e01771-5e10-4b54-9bbd-06c464936ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354540a8-6167-4338-a7a5-f82753b05791","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Nincs_orvos_mar_idopontos_sem_tudnak_adni_hasi_ultrahangra","timestamp":"2019. január. 23. 17:39","title":"Nincs orvos, már időpontot sem tudnak adni hasi ultrahangra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a","c_author":"","category":"itthon","description":"A Magyar Hírlap szerint itt tartják majd a kormánypártok kihelyezett frakcióülésüket februárban.","shortLead":"A Magyar Hírlap szerint itt tartják majd a kormánypártok kihelyezett frakcióülésüket februárban.","id":"20190125_Balatonalmadiban_lesz_a_FideszKDNP_evadnyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03cb9da-4b3a-41c3-99b5-9c6b7d08b33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fde99a-d75e-491d-bc6a-8dd584be9ead","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Balatonalmadiban_lesz_a_FideszKDNP_evadnyito","timestamp":"2019. január. 25. 11:37","title":"Balatonalmádiban lesz a Fidesz–KDNP évadnyitója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","shortLead":"Nem talál fogást Pécs a Zsolnayn, most 300 millió forint forgott kockán. ","id":"20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fe8f4f-2ae2-4cbe-afd1-2c40192dfd87","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Az_utolso_pert_is_megnyerte_a_Zsolnaygyar_Peccsel_szemben","timestamp":"2019. január. 25. 14:01","title":"Az utolsó pert is megnyerte a Zsolnay-gyár Péccsel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6a7188-a550-4f2c-a0f3-ed58d929e688","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hercsel Adél újságíró Láthatatlan pokol című új könyvében olyanok osztják meg a múltjukat, akiknek sikerült kiszabadulniuk egy bántalmazó kapcsolatból. A kötetből a 38 éves Nóra történetét választottuk. ","shortLead":"Hercsel Adél újságíró Láthatatlan pokol című új könyvében olyanok osztják meg a múltjukat, akiknek sikerült...","id":"20190124_Tulelesi_osztontol_vezerelve_leptem_ki_a_kapcsolatbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6a7188-a550-4f2c-a0f3-ed58d929e688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc09ea1-8c82-4b71-b1de-5f11921c1619","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190124_Tulelesi_osztontol_vezerelve_leptem_ki_a_kapcsolatbol","timestamp":"2019. január. 24. 12:15","title":"„Túlélési ösztöntől vezérelve léptem ki a kapcsolatból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]