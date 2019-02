Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88ef644b-d13b-4eca-807e-28e9d07fe048","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sok minden volt igaz a kormánysrác körözéséről írt cikkben.","shortLead":"Nem sok minden volt igaz a kormánysrác körözéséről írt cikkben.","id":"20190223_Cafolja_a_torvenyszek_a_Pesti_Sracok_allitasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ef644b-d13b-4eca-807e-28e9d07fe048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6909c10-1e1f-4347-914a-e0f26ad869fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Cafolja_a_torvenyszek_a_Pesti_Sracok_allitasait","timestamp":"2019. február. 23. 12:01","title":"Cáfolja a törvényszék a Pesti Srácok állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e77586-a774-4d25-8015-a3f1855b826b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túrázó tévedt el szombaton délután a Pilisborosjenő határában található Papp Ferenc barlangban. Négy óra elteltével a barlangi mentők találták meg és kísérték a felszínre, a 33 éves férfi nem sérült meg - közölte a Magyar Barlangi Mentőszolgálat.","shortLead":"Túrázó tévedt el szombaton délután a Pilisborosjenő határában található Papp Ferenc barlangban. Négy óra elteltével...","id":"20190223_Barlangi_turazot_mentettek_ki_a_Pilisben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e77586-a774-4d25-8015-a3f1855b826b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346b4a2c-9563-44b8-b114-eab1e674eccb","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Barlangi_turazot_mentettek_ki_a_Pilisben","timestamp":"2019. február. 23. 22:44","title":"Barlangi túrázót mentettek ki a Pilisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a15362-0fe3-4d5a-b760-eff832cbfed0","c_author":"Szegő Péter","category":"itthon","description":"Ma van a cigányok elleni, rasszista gyilkosságsorozat talán legmegrázóbb állomásának, egy fiatal apa és ötéves kisfia hidegvérű kivégzésének tizedik évfordulója.","shortLead":"Ma van a cigányok elleni, rasszista gyilkosságsorozat talán legmegrázóbb állomásának, egy fiatal apa és ötéves kisfia...","id":"20190223_Tatarszentgyorgy_tiz_ev_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79a15362-0fe3-4d5a-b760-eff832cbfed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75397298-49c4-4b15-8643-446ccaf95ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Tatarszentgyorgy_tiz_ev_utan","timestamp":"2019. február. 23. 16:35","title":"Szegő Péter: Tatárszentgyörgy tíz év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt ellenzéki párt kötött koalíciós megállapodást a közelgő EP-választásokra. A tömörülésnek lehet esélye megszorongatni vagy akár legyőzni a kormánypártot.","shortLead":"Öt ellenzéki párt kötött koalíciós megállapodást a közelgő EP-választásokra. A tömörülésnek lehet esélye megszorongatni...","id":"20190224_Koalicio_szall_szembe_a_kormannyal_az_EPvalasztason_Lengyelorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ebfcd3-40be-4357-845d-e721b8071d59","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Koalicio_szall_szembe_a_kormannyal_az_EPvalasztason_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. február. 24. 18:35","title":"Koalíció száll szembe a kormánnyal az EP-választáson Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rékasi Károly képtelen anyagilag összeszedni magát a 2015-ös motorbalesete óta, a színész azt mondja, anyukájától kellett kölcsönkérnie, és az öngyilkosságra is gondolt.","shortLead":"Rékasi Károly képtelen anyagilag összeszedni magát a 2015-ös motorbalesete óta, a színész azt mondja, anyukájától...","id":"20190223_Nyomorek_lettem__mondja_Rekasi_Karoly_aki_mar_az_ongyilkossagon_gondolkodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c987c538-825e-4219-bf54-d8181af28d61","keywords":null,"link":"/elet/20190223_Nyomorek_lettem__mondja_Rekasi_Karoly_aki_mar_az_ongyilkossagon_gondolkodott","timestamp":"2019. február. 23. 09:15","title":"\"Nyomorék lettem\" - mondja Rékasi Károly, aki már az öngyilkosságon gondolkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7c0d4d-399a-49e2-a1b7-a0d7ed4e75ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit tudni, hogy fehér por.","shortLead":"Annyit tudni, hogy fehér por.","id":"20190223_Ismeretlen_kabitoszer_bukkant_fel_Salgotarjan_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7c0d4d-399a-49e2-a1b7-a0d7ed4e75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b287467a-7913-4bbf-8c2e-35a52864c422","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Ismeretlen_kabitoszer_bukkant_fel_Salgotarjan_korul","timestamp":"2019. február. 23. 10:43","title":"Ismeretlen kábítószer bukkant fel Salgótarján körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc80244f-9db5-4389-8412-24b5898f690f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harminc év után először műsorvezető nélkül zajlott az egyre kevesebb nézőt vonzó gála, de felpörgetni sajnos idén sem sikerült. A Netflix a legjobb idegen nyelvű film kategóriában nyert Oscart, a Bohém rapszódia, a Fekete Párduc és a Roma nyerte a legtöbb díjat. Ez volt percről percre tudósításunk az idei díjátadó gáláról.","shortLead":"Harminc év után először műsorvezető nélkül zajlott az egyre kevesebb nézőt vonzó gála, de felpörgetni sajnos idén sem...","id":"20190225_Oscar_2019_gala_dijatado_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc80244f-9db5-4389-8412-24b5898f690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32e1164-5cfb-4303-bc67-36dc9193daec","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Oscar_2019_gala_dijatado_percrol_percre","timestamp":"2019. február. 25. 01:15","title":"A Zöld könyv lett a legjobb film, tarolt a Bohém rapszódia: ez volt a 91. Oscar-gála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak az egyes papok, a Vatikán is bűnös - hangzott el a pápa részvételével rendezett konferencián.","shortLead":"Nemcsak az egyes papok, a Vatikán is bűnös - hangzott el a pápa részvételével rendezett konferencián.","id":"20190223_Alszentseg_iratmegsemmisites__kemeny_szavak_a_pedofiliarol_a_Vatikanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32ea332-1c1b-4dfe-88d6-8c46d8719174","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Alszentseg_iratmegsemmisites__kemeny_szavak_a_pedofiliarol_a_Vatikanban","timestamp":"2019. február. 23. 15:21","title":"Álszentség, iratmegsemmisítés - kemény szavak a pedofíliáról a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]