[{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szerint a bank Budapestre költözése biztonsági kockázatot jelent, a kormány szerint viszont a székhely Budapestre helyezésével új lehetőségeket kapnak a magyar gazdasági szereplők.","shortLead":"Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő szerint a bank Budapestre költözése biztonsági kockázatot jelent, a kormány szerint...","id":"20190317_Lopakodo_hazaarulas__Brusszelhez_fordul_az_MSZP_a_volt_KGSTbank_kivaltsagai_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6e21dd-6413-41d0-bb65-a96bf82173d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Lopakodo_hazaarulas__Brusszelhez_fordul_az_MSZP_a_volt_KGSTbank_kivaltsagai_miatt","timestamp":"2019. március. 17. 14:59","title":"\"Lopakodó hazaárulás\" - Brüsszelhez fordul az MSZP a volt KGST-bank kiváltságai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac9e569-fed7-4c5a-8b94-740b5e4d56d2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 24-en meghaltak, köztük sok gyerek, amikor kisiklott egy vonat a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A vonat tehervonat volt, de sok potyautas volt rajta.\r

A vonat...","id":"20190318_Vonatszerencsetlenseg_Kongoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac9e569-fed7-4c5a-8b94-740b5e4d56d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b8e827-f09f-4736-a563-a42d205ae38a","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Vonatszerencsetlenseg_Kongoban","timestamp":"2019. március. 18. 05:34","title":"Vonatszerencsétlenség Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":" Az Európai Néppárt (EPP) szerdán vitatja meg azon tagpártjai kezdeményezését, amelyek a Fidesz kizárását kérték, de egyelőre minden lehetőség nyitva áll - közölte Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője és csúcsjelöltje az európai parlamenti választásokon Bukarestben, ahol a pártcsalád helyi és regionális vezetőinek értekezletén vett részt.","shortLead":" Az Európai Néppárt (EPP) szerdán vitatja meg azon tagpártjai kezdeményezését, amelyek a Fidesz kizárását kérték, de...","id":"20190316_Weber_ami_a_Fideszt_illeti_minden_lehetoseg_nyitva_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5313c0-e221-47db-9218-5dc029b115ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Weber_ami_a_Fideszt_illeti_minden_lehetoseg_nyitva_all","timestamp":"2019. március. 16. 17:10","title":"Weber: Ami a Fideszt illeti, minden lehetőség nyitva áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e71c819-4ed1-4413-8fb3-c5c227af843e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárman haltak meg a frontális ütközésben.","shortLead":"Hárman haltak meg a frontális ütközésben.","id":"20190316_Hiaba_kertek_a_halalos_balesetet_okozo_sofort_hogy_ne_vezessen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e71c819-4ed1-4413-8fb3-c5c227af843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be1a918-32f3-4240-8f38-99ca57bdefdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Hiaba_kertek_a_halalos_balesetet_okozo_sofort_hogy_ne_vezessen","timestamp":"2019. március. 16. 20:58","title":"Hiába kérték a halálos balesetet okozó sofőrt, hogy ne vezessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre-másra zavarják meg Ukrajnában a jelenlegi elnök Petro Porosenko választási rendezvényeit, aktivisták olykor plüssmalacokat dobálnak a rendőröknek, de össze is csapnak velük. Az elnök szerint az elnökválasztást akarják meghiúsítani.","shortLead":"Egyre-másra zavarják meg Ukrajnában a jelenlegi elnök Petro Porosenko választási rendezvényeit, aktivisták olykor...","id":"20190317_Az_ukran_elnok_szerint_a_plussmamalacos_dobalozok_a_valasztast_akarjak_meghiusitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa76bc63-26da-4a10-8e6b-1d7fd2a6e81a","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Az_ukran_elnok_szerint_a_plussmamalacos_dobalozok_a_valasztast_akarjak_meghiusitani","timestamp":"2019. március. 17. 15:31","title":"Az ukrán elnök szerint a plüssmalacos dobálózók a választást akarják meghiúsítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha sikerül egyszerre alkalmaznunk néhány, kutatáson alapuló általános elvet azzal, hogy folyamatosan tudatosak vagyunk, felkészülten állunk a gyereknevelésben rejlő kihívások elé - vallja Erica Reischer pszichológus. Szerinte azonban nem elég tudni, hogyan kell valamit csinálni, hanem ténylegesen a meggyőződéseink mentén is kell cselekednünk.","shortLead":"Ha sikerül egyszerre alkalmaznunk néhány, kutatáson alapuló általános elvet azzal, hogy folyamatosan tudatosak vagyunk...","id":"20190317_Mi_a_jo_gyerekneveles_titka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2809335-a1a6-4acc-a5ce-030ccb39a739","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190317_Mi_a_jo_gyerekneveles_titka","timestamp":"2019. március. 17. 19:15","title":"Mi a jó gyereknevelés titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6ac390-6583-4c9a-bd1e-e205ff42db71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz weboldalán minap megjelent közlemény szerzője a március 15-e alkalmából kiosztott állami kitüntetések, elismerések kapcsán arra hívja a kulturális kormányzat figyelmét, hogy vannak nagyszerű és nem rasszista magyar irodalmárok, akár közülük is lehetne válogatni.","shortLead":"A Mazsihisz weboldalán minap megjelent közlemény szerzője a március 15-e alkalmából kiosztott állami kitüntetések...","id":"20190316_Mazihisz_Egy_nemzeti_unnepen_eleg_egy_rasszista_antiszemita_irodalmart_kituntetni_a_ketto_mar_tulzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db6ac390-6583-4c9a-bd1e-e205ff42db71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e642ba-65ee-45bb-9f97-ffd886a4d44f","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Mazihisz_Egy_nemzeti_unnepen_eleg_egy_rasszista_antiszemita_irodalmart_kituntetni_a_ketto_mar_tulzas","timestamp":"2019. március. 16. 13:10","title":"Mazsihisz: \"Egy nemzeti ünnepen elég egy rasszista, antiszemita irodalmárt kitüntetni, a kettő már túlzás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ade3e-efa7-4743-a9c7-4d094a8af4f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lehetséges alternatíva azoknak, akik unják már a német szedánokat és a japán társaikkal sem igazán szimpatizálnak. ","shortLead":"Egy lehetséges alternatíva azoknak, akik unják már a német szedánokat és a japán társaikkal sem igazán szimpatizálnak. ","id":"20190318_amerikai_valasz_az_5os_bmwre_es_az_eosztalyos_mercire_itt_a_legujabb_cadillac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ade3e-efa7-4743-a9c7-4d094a8af4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca782e8d-5f00-4c0a-881b-4f6dbd584b8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_amerikai_valasz_az_5os_bmwre_es_az_eosztalyos_mercire_itt_a_legujabb_cadillac","timestamp":"2019. március. 18. 11:21","title":"Amerikai válasz az 5-ös BMW-re és az E-osztályos Mercire, itt a legújabb Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]