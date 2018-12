Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2de86cb0-9b0e-48d8-86ee-05da93aac432","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táblajáték 16 éven felülieknek szól, pénzt kell felhalmozni.



","shortLead":"A táblajáték 16 éven felülieknek szól, pénzt kell felhalmozni.



","id":"20181215_Tarsasjatek_hose_lett_a_Viszkis_rablo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2de86cb0-9b0e-48d8-86ee-05da93aac432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf133d83-684b-4b60-9252-863e56489e7a","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Tarsasjatek_hose_lett_a_Viszkis_rablo","timestamp":"2018. december. 15. 08:38","title":"Társasjáték hőse lett a Viszkis rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","shortLead":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","id":"20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa2865f-0b58-4ea6-b0cd-1a3da67d80af","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","timestamp":"2018. december. 14. 08:21","title":"Itt a 450 kW-os villanyautótöltés, ami olyan gyors, hogy hűteni kell a kábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dob utcai Kisüzemben minden vendégtől elkérték az iratokat. ","shortLead":"A Dob utcai Kisüzemben minden vendégtől elkérték az iratokat. ","id":"20181213_Igazoltattak_a_rendorok_egy_belvarosi_kocsma_vendegeit_az_esti_tuntetes_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548adc94-107c-4bc7-884e-573287be6d1c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Igazoltattak_a_rendorok_egy_belvarosi_kocsma_vendegeit_az_esti_tuntetes_utan","timestamp":"2018. december. 13. 14:34","title":"Igazoltatták a rendőrök egy belvárosi kocsma vendégeit az esti tüntetés után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén, és beálltak a sor elejére. A diákok nem hagyták ezt.","shortLead":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén...","id":"20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d676b3-5a1d-4bfa-ab25-b7b30db0f4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","timestamp":"2018. december. 13. 18:08","title":"A Margit hídról a Lánchídra mennek át a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is. Az alábbiakban bemutatjuk, mire érdemes figyelni, ha úgy döntünk, mostantól intelligens, profi kávéfőzőre bíznánk a koffeinbevitelünket. ","shortLead":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is...","id":"20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc45680-dabd-4338-88ce-f0d3cdae3d0b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","timestamp":"2018. december. 14. 07:30","title":"Funkciók, amiket lelkiismeret-furdalás nélkül elvárhatunk kávéfőzőnktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy amerikai tanulmány szerint a szülők és gyermekeik többet beszélgetnek az általuk használt mobileszközök működéséről, mint az azokon megtekintett tartalmakról.\r

\r

","shortLead":"Egy amerikai tanulmány szerint a szülők és gyermekeik többet beszélgetnek az általuk használt mobileszközök...","id":"20181213_mobileszkozok_gyerek_mobilja_szulok_felugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2acb9ba-8103-4233-964b-8fe0f167e9d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_mobileszkozok_gyerek_mobilja_szulok_felugyelet","timestamp":"2018. december. 13. 16:03","title":"Kedves szülők, nem jól csinálják! Sokan félreértik, miről kéne beszélgetni a gyerekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a legfőbb ügyész csak a vállát vonogatta.","shortLead":"De a legfőbb ügyész csak a vállát vonogatta.","id":"20181213_Hadhazy_meg_akarta_mutatni_Polt_Peternek_mennyi_alairast_szedett_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f516bfdc-5f1e-472e-ae42-321733486ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4877e987-64fd-4155-ab1d-e5f4f6d4ec3e","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Hadhazy_meg_akarta_mutatni_Polt_Peternek_mennyi_alairast_szedett_ossze","timestamp":"2018. december. 13. 13:50","title":"Hadházy meg akarta mutatni Polt Péternek, mennyi aláírást szedett össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap szerint R. Szilveszter lesben állt, várta, hogy a nő a közelébe érjen, majd nekihajtott.","shortLead":"A lap szerint R. Szilveszter lesben állt, várta, hogy a nő a közelébe érjen, majd nekihajtott.","id":"20181213_Blikk_Biciklivel_gazolhatta_el_gyilkosa_a_soroksari_futonot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b01d19-4716-4e6b-bb16-f09d98857ced","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Blikk_Biciklivel_gazolhatta_el_gyilkosa_a_soroksari_futonot","timestamp":"2018. december. 13. 21:20","title":"Blikk: Biciklivel gázolhatta el gyilkosa a soroksári futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]