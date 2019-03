Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat pedig be sem vitték.","shortLead":"A 168 Óra úgy tudja, kedd reggel ugyan betolták a műtétre az első beteget, de aztán ki is tolták onnan. A másodikat...","id":"20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69365790-94f8-4f0c-8fff-9b86097802d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Nincs_eleg_mutosseged_elmaradtak_a_mutetek_a_Fiumei_uti_baleseti_sebeszeten","timestamp":"2019. március. 20. 06:43","title":"Nincs elég műtőssegéd, elmaradtak a műtétek a Fiumei úti baleseti sebészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c76b800-1756-41e0-8b8d-e0020be5cabe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó egyik legkeményebb közúti sportkocsija a jelek szerint igen jól gyorsul. És a villanyautóktól eltérően 250 felett sem szakad vége a sprintelésének. ","shortLead":"A brit gyártó egyik legkeményebb közúti sportkocsija a jelek szerint igen jól gyorsul. És a villanyautóktól eltérően...","id":"20190320_video_igy_katapultal_0rol_kozel_300ra_egy_mclaren_senna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c76b800-1756-41e0-8b8d-e0020be5cabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a019af00-89a1-42c1-89a9-04b741f4afcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_video_igy_katapultal_0rol_kozel_300ra_egy_mclaren_senna","timestamp":"2019. március. 20. 08:21","title":"Videó: így katapultál 0-ról közel 300-ra egy McLaren Senna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai nagytakarítást, és kérdőre kell vonnia Orbán Viktort, hogy milyen viszonyt kíván ápolni a pártcsaláddal ,és hogyan viszonyul az EPP által képviselt politikához – jelentette ki Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő Brüsszelben újságíróknak.","shortLead":"Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai...","id":"20190319_Sargentini_Kerdore_kell_vonni_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49fc518-b11e-4d61-b35f-87d1cdc61dce","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Sargentini_Kerdore_kell_vonni_Orbant","timestamp":"2019. március. 19. 12:54","title":"Sargentini: Kérdőre kell vonni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelzésértékű az Európai Néppárt csúcsjelöltje által kidolgozott javaslat, ugyanis az azt bemutató német változatot Orbán Viktor fényképével illusztrálták. ","shortLead":"Jelzésértékű az Európai Néppárt csúcsjelöltje által kidolgozott javaslat, ugyanis az azt bemutató német változatot...","id":"20190320_Szigoritana_Weber_aki_piros_lapot_kap_bukja_az_unios_penzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e81735-2f22-4fe5-b7a1-48f1b6191599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df53525-666b-4399-9763-5a110083d836","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Szigoritana_Weber_aki_piros_lapot_kap_bukja_az_unios_penzeket","timestamp":"2019. március. 20. 07:15","title":"Szigorítana Weber: aki piros lapot kap, bukja az uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A párt a tekintélyes lap szerint a felfüggesztésre szavaz, ami a Fidesznek elfogadhatatlan.\r

