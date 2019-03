Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kapott el egy párost, akik legalább hét lopott autót bontottak szét egy pilisvörösvári garázsban.","shortLead":"A rendőrség kapott el egy párost, akik legalább hét lopott autót bontottak szét egy pilisvörösvári garázsban.","id":"20190304_Lopott_autok_bontasa_innen_erkezik_az_olcso_alkatresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d175d2a-e641-4e93-b169-760ee42f0e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440dd42a-306e-492e-bf19-b309b72cc769","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Lopott_autok_bontasa_innen_erkezik_az_olcso_alkatresz","timestamp":"2019. március. 04. 09:33","title":"Rendszám a kazánban, matrica lekaparva – pillanatok alatt alkatrész lesz a lopott autóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung másfél hete bejelentett aktuális csúcskészüléke sem kerülhette el, hogy értő kezek szétszedjék, az értő szemek pedig felmérjék, mennyi pénzbe is kerül a benne lévő alkatrészek összessége, ha már az összeszerelésüket is beleszámítjuk.","shortLead":"A Samsung másfél hete bejelentett aktuális csúcskészüléke sem kerülhette el, hogy értő kezek szétszedjék, az értő...","id":"20190304_samsung_galaxy_s10_plus_ara_alkatreszek_koltsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08b04c0c-5728-4e87-b932-932de4dffcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb175e93-c059-4e88-89ed-1d56a1279e27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_samsung_galaxy_s10_plus_ara_alkatreszek_koltsege","timestamp":"2019. március. 04. 11:03","title":"Igazából ennyibe kerül egy Samsung Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ebcd23-b311-42da-b6ae-d5a76802e561","c_author":"D.B.G.","category":"itthon","description":"„Aggódva figyeljük az MTA átalakítását, különösen azt, hogy mi történik az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével” – üzenik Budapestre erdélyi társadalomkutató szakemberek.","shortLead":"„Aggódva figyeljük az MTA átalakítását, különösen azt, hogy mi történik az MTA TK Kisebbségkutató Intézetével” – üzenik...","id":"20190303_Erdelyi_kutatok_alltak_ki_az_MTA_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81ebcd23-b311-42da-b6ae-d5a76802e561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cb7caa-74cf-4279-a23c-2b51a86b8a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190303_Erdelyi_kutatok_alltak_ki_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. március. 03. 19:07","title":"Erdélyi kutatók álltak ki az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a470097b-c4e1-4891-92f7-25e6a205f59a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Biztos tudja majd, a nagyon is kézzelfogható kárt is rendezni virtuális pénzzel. ","shortLead":"Biztos tudja majd, a nagyon is kézzelfogható kárt is rendezni virtuális pénzzel. ","id":"20190303_lamborghini_huracan_performante_bitcoin_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a470097b-c4e1-4891-92f7-25e6a205f59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e371cc-20fc-4b5f-88ac-a7f6a13cb18f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_lamborghini_huracan_performante_bitcoin_baleset","timestamp":"2019. március. 03. 14:16","title":"Bitcoin milliárdosé az árokban elhagyott élénklila Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16dc6996-d033-4788-b855-0dbff78a9d1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztriában négyszer annyi ember jut el síelni, mint Magyarországon.","shortLead":"Ausztriában négyszer annyi ember jut el síelni, mint Magyarországon.","id":"20190303_Meg_valami_amiben_lemaradtunk_az_osztrakoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16dc6996-d033-4788-b855-0dbff78a9d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bb3306-7f5b-4ee4-80ce-4f775149d8bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Meg_valami_amiben_lemaradtunk_az_osztrakoktol","timestamp":"2019. március. 03. 09:31","title":"Még valami, amiben lemaradtunk az osztrákoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy, hogy közben a termelékenységük is nő.","shortLead":"Úgy, hogy közben a termelékenységük is nő.","id":"20190303_Itt_a_recept_hogyan_tudnak_a_vallalkozasok_sporolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcea970-2924-4037-a937-dfadb537fe7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Itt_a_recept_hogyan_tudnak_a_vallalkozasok_sporolni","timestamp":"2019. március. 03. 11:18","title":"Itt a recept, hogyan tudnak a vállalkozások spórolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat érinti a nyugdíjasokat, a munkavállalókat és az itt élő briteket is.","shortLead":"A javaslat érinti a nyugdíjasokat, a munkavállalókat és az itt élő briteket is.","id":"20190303_Igy_rendezne_a_kormany_a_no_deal_Brexit_miatti_kaoszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dd9e9a-0064-46f0-9297-415929def6b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Igy_rendezne_a_kormany_a_no_deal_Brexit_miatti_kaoszt","timestamp":"2019. március. 03. 21:00","title":"Így rendezné a kormány a no deal Brexit miatti káoszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6a992b-9cf1-475c-bb3b-da78fe07f673","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az idei évben már nemcsak a Vivo, de a OnePlus készülékében is megjelenik majd a gombnyomásra előbújó szelfikamera.","shortLead":"A jelek szerint az idei évben már nemcsak a Vivo, de a OnePlus készülékében is megjelenik majd a gombnyomásra előbújó...","id":"20190304_oneplus_7_okostelefon_kibujo_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6a992b-9cf1-475c-bb3b-da78fe07f673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9187b375-9124-4ec7-b175-2025a35932a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_oneplus_7_okostelefon_kibujo_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 04. 09:33","title":"A OnePlus 7 is megkaphatja az egyik legizgalmasabb mobilos újítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]