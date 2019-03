Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","shortLead":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","id":"20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251afeb4-f58e-4bb4-8591-a1b952fdf423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","timestamp":"2019. március. 22. 18:29","title":"14,5 milliárd forinttól eshet el Magyarország Donald Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cb2170-46b5-47a6-9128-ce21233931dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ISS asztronautái órák óta az űrben mászkálnak, persze jó okkal, fontos küldetést teljesítenek. 