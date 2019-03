Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1a76150-b609-4c24-a2af-40969f6f5404","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Szentirmay László újságíró a kádári Magyarország egyik „legszabadabb” helyén vezette az egyik legfontosabb politikai vitafórumot. Most jelent meg az erről és a félszabad politizálás egykori világáról szóló könyve.","shortLead":"Szentirmay László újságíró a kádári Magyarország egyik „legszabadabb” helyén vezette az egyik legfontosabb politikai...","id":"20190326_Polvax_a_Kozgazon_Amikor_Aczel_Gyorgy_teljesen_megetette_a_tarsasagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a76150-b609-4c24-a2af-40969f6f5404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dfffc9-6595-4364-b1f2-6929e72cc640","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Polvax_a_Kozgazon_Amikor_Aczel_Gyorgy_teljesen_megetette_a_tarsasagot","timestamp":"2019. március. 26. 20:00","title":"Amikor Aczél György teljesen megetette a társaságot a Közgázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Natúr és csokoládés zabkásákat teszteltek a Nébih szakemberei. ","shortLead":"Natúr és csokoládés zabkásákat teszteltek a Nébih szakemberei. ","id":"20190327_Ezek_a_zabkasak_a_legjobbak_a_Nebih_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100452ef-886a-44ac-9027-a6fa0ba5ca9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Ezek_a_zabkasak_a_legjobbak_a_Nebih_szerint","timestamp":"2019. március. 27. 09:47","title":"Ezek a zabkásák a legjobbak a Nébih szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Étterembe egyelőre nem kerül.","shortLead":"Étterembe egyelőre nem kerül.","id":"20190326_Dobozos_froccsot_dob_piacra_Tibi_atya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a10493-e0db-46c3-b531-92bac1b5ac95","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Dobozos_froccsot_dob_piacra_Tibi_atya","timestamp":"2019. március. 26. 13:52","title":"Dobozos fröccsöt dob piacra Tibi atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz. ","shortLead":"A cég tavaly a forgalmát is tudta növelni, az idei év nagy dobása az online vásárlás bevezetése lesz. ","id":"20190327_Online_webshopot_indit_a_Spar_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca744177-6c3e-4bb5-90b4-6c23d0e6d2e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Online_webshopot_indit_a_Spar_is","timestamp":"2019. március. 27. 12:21","title":"Hamarosan indul a Spar webshopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Ahogy az ismert és örökérvényű filmből kiderül, a csapatépítés régóta és minden területen meghatározta és meghatározza sikerorientált mindennapjainkat. Minarik Ede mosodás egyetlen álma, hogy a Csabagyöngye bejusson az első osztályba és ezért a célért hajlandó mindent feláldozni, amije van. De nincsen semmije, játékosa is alig.","shortLead":"Ahogy az ismert és örökérvényű filmből kiderül, a csapatépítés régóta és minden területen meghatározta és meghatározza...","id":"HVG_konferencia_20190322_Kell_egy_Csapat__A_komplexitas_vilagaban_meg_inkabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adac79e-c3fc-4a8b-b0b5-54145b13e2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744f7180-3c84-4fa0-a7a2-2b0b6d91e396","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190322_Kell_egy_Csapat__A_komplexitas_vilagaban_meg_inkabb","timestamp":"2019. március. 25. 13:21","title":"Kell egy Csapat! – A komplexitás világában még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"547fa52b-661c-43c9-b4ec-99472538aa42","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tojásával a hasüregében kövesedett meg egy nagyjából 110 millió évvel ezelőtt élt madár, amelynek maradványait az északnyugat-kínai Kanszu tartományban fedezték fel a kutatók. A csapatnak a világon elsőként sikerült ilyen leletre bukkanniuk.","shortLead":"Tojásával a hasüregében kövesedett meg egy nagyjából 110 millió évvel ezelőtt élt madár, amelynek maradványait...","id":"20190326_110_millio_eve_elt_osmadar_kina_tojas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=547fa52b-661c-43c9-b4ec-99472538aa42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a45492-50e0-45aa-8c6e-f5d9c4e32841","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_110_millio_eve_elt_osmadar_kina_tojas","timestamp":"2019. március. 26. 19:03","title":"110 millió éves madár maradványaira bukkantak Kínában, de van nagyobb meglepetés is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"46 ezer védőoltásra jogosult lány közül csak 37 ezernél kezdhették meg az oltási sorozatot.","shortLead":"46 ezer védőoltásra jogosult lány közül csak 37 ezernél kezdhették meg az oltási sorozatot.","id":"20190326_A_lanyok_otodenek_nem_engedtek_a_szulei_a_HPVoltast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3dac229-2c29-4462-87d6-6d1973149bc9","keywords":null,"link":"/elet/20190326_A_lanyok_otodenek_nem_engedtek_a_szulei_a_HPVoltast","timestamp":"2019. március. 26. 05:08","title":"A lányok ötödének nem engedték a szülei a HPV-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházi tartozások kétharmadát 28 kórház hozza össze, 10-nél változtatna igazgatót az Emmi, de őket általában védi a Fidesz, amelynek nem hiányzik egy botrány a kampányba.\r

\r

","shortLead":"A kórházi tartozások kétharmadát 28 kórház hozza össze, 10-nél változtatna igazgatót az Emmi, de őket általában védi...","id":"20190327_Lefejezne_a_veszteseges_korhazakat_Kasler_de_eros_az_ellenszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25904d1c-e35d-477c-abee-65390fb122e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Lefejezne_a_veszteseges_korhazakat_Kasler_de_eros_az_ellenszel","timestamp":"2019. március. 27. 07:31","title":"Lefejezné a veszteséges kórházakat Kásler, de erős az ellenszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]