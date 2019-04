Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert szerte Európában számos helyen állnak kerítések, mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Sky Newsnak.\r

\r

","shortLead":"Mert szerte Európában számos helyen állnak kerítések, mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért...","id":"20190408_Kovacs_Zoltan_Magyarorszag_nem_egyoldaluan_zarta_le_a_hatart_2015ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bc537a-cd84-4119-b718-1b073ec98a92","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Kovacs_Zoltan_Magyarorszag_nem_egyoldaluan_zarta_le_a_hatart_2015ben","timestamp":"2019. április. 08. 12:27","title":"Kovács Zoltán: Magyarország nem egyoldalúan zárta le a határt 2015-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének visszavágóját, miután 1-0-ra legyőzte a vendég Manchester Cityt. A másik keddi mérkőzésen a Liverpool 2-0-ra verte a vendég FC Portót.","shortLead":"A Tottenham Hotspur várhatja kedvezőbb helyzetből a labdarúgó Bajnokok Ligája angol házi negyeddöntőjének...","id":"20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3fcaf6-1642-48a0-ba27-a247cb0a7433","keywords":null,"link":"/sport/20190410_BL_Nagyot_lepett_a_Liverpool_az_elodonto_fele_elonyben_a_Tottenham_is","timestamp":"2019. április. 10. 05:13","title":"BL: Nagyot lépett a Liverpool az elődöntő felé, előnyben a Tottenham is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f07c06-27fd-494d-bf1c-0613cc5a5cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz és a Jobbik is azt állította, hogy ők adták le elsőként az EP-lista állításához szükséges legalább 20 ezer aláírást. Az Országos Választási Irodánál rendbe tették a kérdést.","shortLead":"A Fidesz és a Jobbik is azt állította, hogy ők adták le elsőként az EP-lista állításához szükséges legalább 20 ezer...","id":"20190408_alairasgyujtes_ep_valasztas_2019_jobbik_fidesz_momentum_orszagos_valasztasi_iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f07c06-27fd-494d-bf1c-0613cc5a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ec4e98-ff23-4191-9148-b3f7905333a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_alairasgyujtes_ep_valasztas_2019_jobbik_fidesz_momentum_orszagos_valasztasi_iroda","timestamp":"2019. április. 08. 16:29","title":"Aláírásgyűjtés: A Jobbik megelőzte a Fideszt, de nincs jelentősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap a legújabb Androidban. ","shortLead":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap...","id":"20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d5073a-499e-47c7-a2e3-9785c4a53ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","timestamp":"2019. április. 08. 16:33","title":"Bekerül az iPhone-ok egyik legjobb funkciója az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt magyarországi cégnél, köztük a korábban a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó Eliosnál tartottak összehangolt ellenőrzést az Európai Bizottság ellenőrei – tudta meg az Index.","shortLead":"Öt magyarországi cégnél, köztük a korábban a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó...","id":"20190409_europai_bizottsag_brusszel_ellenorzes_elios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd900e98-6567-4c78-8c04-920801b83025","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_europai_bizottsag_brusszel_ellenorzes_elios","timestamp":"2019. április. 09. 07:19","title":"Tiltott kartellezés gyanúja miatt vizsgálódtak az Eliosnál brüsszeli ellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fdec209-4784-41ae-9a9b-66a1c9e675ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nagyon készül a hétvégére az Electronic Arts, akkor leplezik le ugyanis vadonatúj Star Wars-játékukat, amihez most közzétettek egy aprócska kedvcsinálót. ","shortLead":"Már nagyon készül a hétvégére az Electronic Arts, akkor leplezik le ugyanis vadonatúj Star Wars-játékukat, amihez most...","id":"20190409_star_wars_jedi_fallen_order_videojatek_csillagok_haboruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fdec209-4784-41ae-9a9b-66a1c9e675ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c36896-b374-4e64-8c0d-ec4c97b0b22b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_star_wars_jedi_fallen_order_videojatek_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. április. 09. 19:33","title":"Új Star Wars-játék jön, az első kép máris nagyon sejtelmes lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f1cd2c-7550-49e3-91d0-1ec67d5c155c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kevés kilométer van ebben a youngtimerben, de a neves tulajdonos miatt vélhetően igen drágán cserél majd gazdát. ","shortLead":"Nem kevés kilométer van ebben a youngtimerben, de a neves tulajdonos miatt vélhetően igen drágán cserél majd gazdát. ","id":"20190408_elado_mr_bean_kozel_30_eves_mercedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f1cd2c-7550-49e3-91d0-1ec67d5c155c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed543db-9e47-4a34-b2f7-fcb414cfa7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_elado_mr_bean_kozel_30_eves_mercedese","timestamp":"2019. április. 08. 11:21","title":"Eladó Mr. Bean közel 30 éves Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30a3a27-a490-4d23-bf8c-1427367ffe39","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hiába jár egyenlő munkáért egyenlő bér, ha a nőknek rosszabb az esélyük eljutni a magas fizetést kínáló állásokig.","shortLead":"Hiába jár egyenlő munkáért egyenlő bér, ha a nőknek rosszabb az esélyük eljutni a magas fizetést kínáló állásokig.","id":"20190409_37_ezer_forinttal_keres_tobbet_atlagosan_egy_magyar_ferfi_egy_nonel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30a3a27-a490-4d23-bf8c-1427367ffe39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7fb5faf-cc77-42cc-89ad-11501f92bdea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_37_ezer_forinttal_keres_tobbet_atlagosan_egy_magyar_ferfi_egy_nonel","timestamp":"2019. április. 09. 12:59","title":"37 ezer forinttal keres többet átlagosan egy magyar férfi egy nőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]