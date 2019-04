Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","shortLead":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","id":"20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb060-f60b-4a87-aed2-cc2c30d809a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","timestamp":"2019. április. 10. 14:10","title":"Vállalkozók, diákok és újságírók profitálhatnak Áder János alapítványából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonyára ugyanaz történt, mint a Fidesszel a néppártban: a Tv2 hírműsora, a Tények önként felfüggesztette tagságát a közösségi oldalon, leállt a hírszolgáltatásuk, méghozzá a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Bizonyára ugyanaz történt, mint a Fidesszel a néppártban: a Tv2 hírműsora, a Tények önként felfüggesztette tagságát...","id":"20190410_Mi_van_nincs_mit_hazudni___a_lefagyott_Tenyeket_ekezik_a_Facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b34e23a5-53cf-4634-a0e6-800269afcb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722634a9-3cc9-4c01-9030-eb3fba5d0f85","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Mi_van_nincs_mit_hazudni___a_lefagyott_Tenyeket_ekezik_a_Facebookon","timestamp":"2019. április. 10. 11:43","title":"„Mi van, nincs mit hazudni? ” – a bedöglött Tényeket ekézik a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8014e668-1a5a-454f-971b-4eecf7c10156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írta, hogy nem lehet magyar viseletet hordani a pártban. ","shortLead":"Azt írta, hogy nem lehet magyar viseletet hordani a pártban. ","id":"20190409_Magatol_elismerte_a_Lokal_hogy_hazudtak_a_Jobbikrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8014e668-1a5a-454f-971b-4eecf7c10156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23956096-4bd9-457e-b154-23fe50430943","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Magatol_elismerte_a_Lokal_hogy_hazudtak_a_Jobbikrol","timestamp":"2019. április. 09. 17:21","title":"Magától elismerte a Lokál, hogy hazudott a Jobbikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270f18ab-1fb4-46d3-8e31-f416218ed5ef","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A saját sírját ássa egy könyvtár, mikor tanfolyamokkal segíti az olvasóit, hogy ne vesszenek el az online térben? És hogyan lehet rábírni több száz kamaszt, hogy lelkesen olvassanak fél éven keresztül? Egyáltalán, a digitalizáció térnyerésével elavult intézménnyé válik a könyvtár? Megnéztük, miként veszik fel a kesztyűt a magyar könyvtárak a 21. századi kihívásaival szemben.","shortLead":"A saját sírját ássa egy könyvtár, mikor tanfolyamokkal segíti az olvasóit, hogy ne vesszenek el az online térben? És...","id":"20190409_Miert_ne_masirozhatnanak_legorobotok_egy_21_szazadi_konyvtarban_digitalizacio_olvasas_konyvtar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270f18ab-1fb4-46d3-8e31-f416218ed5ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804c0336-f768-4988-84c5-a7b2d1a08f15","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Miert_ne_masirozhatnanak_legorobotok_egy_21_szazadi_konyvtarban_digitalizacio_olvasas_konyvtar","timestamp":"2019. április. 09. 17:30","title":"Túléli-e a 21. századot a könyvtár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258f2dbe-b655-4bf9-8234-2b38c77c9cf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állna meg a Fenyő-gyilkosság ügyében a felbujtás vádja a most kiszivárogtatott hangfelvétel alapján.","shortLead":"Nem állna meg a Fenyő-gyilkosság ügyében a felbujtás vádja a most kiszivárogtatott hangfelvétel alapján.","id":"20190410_Pesti_Sracok_Portik_Tamas_ki_akart_csikarni_egy_vallomast_Gyarfas_Tamastol_de_hiaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=258f2dbe-b655-4bf9-8234-2b38c77c9cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ae5392-5bae-433a-92e8-bbdf88d652ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Pesti_Sracok_Portik_Tamas_ki_akart_csikarni_egy_vallomast_Gyarfas_Tamastol_de_hiaba","timestamp":"2019. április. 10. 09:21","title":"Pesti Srácok: Portik Tamás ki akart csikarni egy vallomást Gyárfás Tamástól, de hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk, és azóta nőtt, már a lakosság teljes vagyonának 56 százaléka a legfölső tized kezében van. A háztartások szegényebbik felének csak az összvagyon 8,9 százaléka jut. ","shortLead":"Már 2014-ben is nagyobb volt a magyarok leggazdagabb egytizedének vagyonkoncentrációja, mint amivel eddig számoltunk...","id":"20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268ce47e-c122-4a48-8596-676b01bd8865","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Sokkal_nagyobb_az_egyenlotlenseg_Magyarorszagon_mint_eddig_hittuk","timestamp":"2019. április. 11. 14:20","title":"Annyit is ér? Kiderült, mennyit keres és mennyije van a 100 ezer leggazdagabb magyarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b399dbdb-ed2a-43a3-9098-25915d46cbea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kadhafi tisztjeként kezdte, majd amerikai száműzetésben kapcsolatba került a CIA-vel, az utóbbi években viszont lázadóként az oroszok líbiai emberévé vált. Khalifa Haftar tábornok Líbiát legújabban azzal akarja kirángatni a káoszból, hogy támadást indított Tripoli ellen, ahol a nemzetközileg elismert kormány tartózkodik. Az összecsapások immár a főváros nemzetközi repülőterénél folynak, több tucatra rúg a halottak száma, és ezrek menekülnek a harcok elől.","shortLead":"Kadhafi tisztjeként kezdte, majd amerikai száműzetésben kapcsolatba került a CIA-vel, az utóbbi években viszont...","id":"20190409_Khalifa_Haftar_Libia_regiuj_konyortelen_lazadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b399dbdb-ed2a-43a3-9098-25915d46cbea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5ee2b3-2a89-41c7-b066-4a55d2176521","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Khalifa_Haftar_Libia_regiuj_konyortelen_lazadoja","timestamp":"2019. április. 09. 17:40","title":"Khalifa Haftar: Líbia régi-új, könyörtelen lázadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec8cd50-d301-4bdf-b877-23a4523dc663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok iskola a rossz minőségű állami tankönyvek helyett az általuk jobbnak tartott magánkiadóktól rendel – a szülők beleegyezésével – tankönyveket. Az oktatási államtitkárnak ez nem tetszik, levélben utasítja a pedagógusokat a helyes magatartásra, és meg is fenyegeti őket.\r

\r

","shortLead":"Sok iskola a rossz minőségű állami tankönyvek helyett az általuk jobbnak tartott magánkiadóktól rendel – a szülők...","id":"20190410_Csak_azert_is_allami_tankonyv_fenyegeto_levelet_kaptak_az_iskolak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bec8cd50-d301-4bdf-b877-23a4523dc663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7475ced-1ac8-45c4-9df5-3bc07afb47fb","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Csak_azert_is_allami_tankonyv_fenyegeto_levelet_kaptak_az_iskolak","timestamp":"2019. április. 10. 11:42","title":"Csak azért is állami tankönyv: fenyegető levelet kaptak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]