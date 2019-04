Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén összesen egy tankönyv közül „választhatnak” a franciatanárok, az viszont rossz.","shortLead":"Idén összesen egy tankönyv közül „választhatnak” a franciatanárok, az viszont rossz.","id":"20190416_FranciatanFranciatanarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzekarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4dc5d18-c4cc-4997-af0e-c708e7c1375e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2acbb3-fd72-475a-813c-0200bb957dcd","keywords":null,"link":"/elet/20190416_FranciatanFranciatanarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzekarok_teljes_oncsonkitas_a_tankonyvjegyzek","timestamp":"2019. április. 16. 11:28","title":"Franciatanárok: teljes öncsonkítás a tankönyvjegyzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tarlós István azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, \"értelmezhető összegről\" van szó. ","shortLead":"Tarlós István azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, \"értelmezhető összegről\" van szó. ","id":"20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b9703b-bba3-4519-8d84-0ebab8ed3ad0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","timestamp":"2019. április. 16. 15:37","title":"Budapest is pénzt küld a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Isten áldását kérte a székesegyház újjáépítéséhez, anyagi segítséget azonban nem ajánlott föl.","shortLead":"Isten áldását kérte a székesegyház újjáépítéséhez, anyagi segítséget azonban nem ajánlott föl.","id":"20190416_Orban_Viktor_is_uzent_a_franciaknak_a_NotreDame_leegese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c430e81c-a404-4fbf-9fc2-86061a9c14fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Orban_Viktor_is_uzent_a_franciaknak_a_NotreDame_leegese_utan","timestamp":"2019. április. 16. 17:12","title":"Orbán Viktor is üzent a franciáknak a Notre-Dame tragédiája után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","shortLead":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","id":"20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e631f-cb98-429c-aaf0-297ecccfb19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","timestamp":"2019. április. 16. 17:53","title":"Kormány: Demszky akarta, mi nem támogatjuk a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin literenkénti átlagára 400 forintra, a gázolajé 405 forintra nő szerdán. ","shortLead":"A benzin literenkénti átlagára 400 forintra, a gázolajé 405 forintra nő szerdán. ","id":"20190415_Elerte_a_400_forintot_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eeb4fa-31f8-469a-920b-680bdbf4e393","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Elerte_a_400_forintot_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. április. 15. 12:38","title":"Eléri a 400 forintot az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el: a nagyböjt idején részt vett egy szépségversenyen, sőt még meg is nyerte azt.","shortLead":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el...","id":"20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ec4f9-2a8d-47b4-a8ee-06122edd8c79","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","timestamp":"2019. április. 15. 16:23","title":"Száműzték az orosz papot, mert szépségversenyen indult a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf10077-417b-4689-ba70-778504c9275e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem a migránsok miatti PC-érzékenység az ok, hanem restaurálás.\r

\r

","shortLead":"De nem a migránsok miatti PC-érzékenység az ok, hanem restaurálás.\r

\r

","id":"20190415_16_lefejezett_szobrot_emeltek_le_helikopterrel_a_parizsi_Notre_Damerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bf10077-417b-4689-ba70-778504c9275e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4922b58b-b6b8-4283-b60e-29aeb0b8ab57","keywords":null,"link":"/elet/20190415_16_lefejezett_szobrot_emeltek_le_helikopterrel_a_parizsi_Notre_Damerol","timestamp":"2019. április. 15. 10:22","title":"16 \"lefejezett\" szobrot emeltek le helikopterrel a párizsi Notre Dame-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8d8545-2529-47ba-b51c-acb5bf9197bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáron lesz a premierje a Hatalmas kis hazugságok második évadjának. ","shortLead":"Nyáron lesz a premierje a Hatalmas kis hazugságok második évadjának. ","id":"20190415_Visszater_az_ot_duhos_no_az_HBOra_felkeszul_Meryl_Streep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8d8545-2529-47ba-b51c-acb5bf9197bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffae5c11-fe8a-4db0-aa7d-493f0d6c8cf9","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Visszater_az_ot_duhos_no_az_HBOra_felkeszul_Meryl_Streep","timestamp":"2019. április. 15. 10:05","title":"Visszatér az öt dühös nő az HBO-ra, felkészül Meryl Streep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]