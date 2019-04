Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban egy adag nukleáris fűtőelemet.","shortLead":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban...","id":"20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c54973-47cb-4800-879e-8f879e1f43c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","timestamp":"2019. április. 15. 06:25","title":"Fukusima: kiemelték az első adag fűtőanyagot a sérült atomerőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény fenntartója azt írta, a 2063/2016-os kormányhatározatban van leírva, hogy mi lesz a fóti otthon sorsa. Csakhogy ilyen határozat nincsen. Az intézmény fenntartója azt is írta: van terv, csak ők még nem látták.","shortLead":"Az intézmény fenntartója azt írta, a 2063/2016-os kormányhatározatban van leírva, hogy mi lesz a fóti otthon sorsa...","id":"20190414_Nem_letezo_kormanyhatarozattal_probalta_atverni_Szel_Bernadettet_a_foti_gyerekotthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a90b35-ce89-4e17-bf8d-48166e4e380c","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Nem_letezo_kormanyhatarozattal_probalta_atverni_Szel_Bernadettet_a_foti_gyerekotthon","timestamp":"2019. április. 14. 18:31","title":"Nem létező kormányhatározatot küldtek Szél Bernadettnek a fóti gyermekotthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb419ef-f557-4ae8-8223-43dc335a0166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes fotót készített a NASA a Mars felszínén egy porlavináról. A kép többek szerint a Trónok harcából ismerős Stark-ház jelképére hasonlít. ","shortLead":"Érdekes fotót készített a NASA a Mars felszínén egy porlavináról. A kép többek szerint a Trónok harcából ismerős...","id":"20190416_tronok_harca_porlavina_nasa_foto_stark_haz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb419ef-f557-4ae8-8223-43dc335a0166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5d7d2-7db8-43de-a781-88446494cec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_tronok_harca_porlavina_nasa_foto_stark_haz","timestamp":"2019. április. 16. 12:33","title":"Úgy tűnik, már a Marsra is betette a lábát a Trónok harca – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A megbízható minősítést megszerző adózók sok előnyt élveznek az adóeljárásoknál, míg a kockázatos adózói kategóriába soroltaknak hátrányokkal kell szembesülniük. ","shortLead":"A megbízható minősítést megszerző adózók sok előnyt élveznek az adóeljárásoknál, míg a kockázatos adózói kategóriába...","id":"20190415_Nagy_konnyitest_kap_a_NAVtol_aki_odafigyel_nehany_fontos_reszletre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786abdc0-636e-45c9-96df-25623f6ab5b2","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190415_Nagy_konnyitest_kap_a_NAVtol_aki_odafigyel_nehany_fontos_reszletre","timestamp":"2019. április. 15. 13:13","title":"Nagy könnyítést kap a NAV-tól, aki odafigyel néhány fontos részletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre Szaúd-Arábiában rendezik a hagyományos januári terepraliversenyt.","shortLead":"Jövőre Szaúd-Arábiában rendezik a hagyományos januári terepraliversenyt.","id":"20190415_dakar_rali_tereprali_autosport_szaud_arabia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f14d165-5a79-4ecd-90e2-a1bed16a2cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc20ee7e-f448-49e3-b909-4fe02e126f5c","keywords":null,"link":"/sport/20190415_dakar_rali_tereprali_autosport_szaud_arabia","timestamp":"2019. április. 15. 16:11","title":"Elköltözik Dél-Amerikából a Dakar-rali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gregg Favre szerint a magas tornyok, a hatalmas terek és a tűzvédelem hiánya mind hozzájárult a pusztításhoz. ","shortLead":"Gregg Favre szerint a magas tornyok, a hatalmas terek és a tűzvédelem hiánya mind hozzájárult a pusztításhoz. ","id":"20190416_Egy_volt_tuzolto_leirta_miert_volt_olyan_nehez_a_NotreDame_oltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cbdc79-d675-472d-89db-3ffa3225c1e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Egy_volt_tuzolto_leirta_miert_volt_olyan_nehez_a_NotreDame_oltasa","timestamp":"2019. április. 16. 09:38","title":"Egy volt tűzoltó leírta, miért volt olyan nehéz a Notre-Dame oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fcd366-d835-46cb-961a-01d4a3fbd2b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Pontosan olyan nem lehet a Notre-Dame födéme az újjáépítés után, mint a tűzvész előtt volt, új technológiát kell felhasználni - mondta el egy örökségvédelmi szakértő.","shortLead":"Pontosan olyan nem lehet a Notre-Dame födéme az újjáépítés után, mint a tűzvész előtt volt, új technológiát kell...","id":"20190416_Nincs_olyan_nagy_fa_Franciaorszagban_amelybol_ujja_lehetne_epiteni_a_NotreDame_fodemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95fcd366-d835-46cb-961a-01d4a3fbd2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e913e2-d524-494e-9d93-e430c24f822b","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Nincs_olyan_nagy_fa_Franciaorszagban_amelybol_ujja_lehetne_epiteni_a_NotreDame_fodemet","timestamp":"2019. április. 16. 12:29","title":"Nincs olyan nagy fa Franciaországban, amelyből újjá lehetne építeni a Notre-Dame födémét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","shortLead":"Reggel 5 és 9 óra között lett volna sztrájk a Malév Ground Handlingnél. ","id":"20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77afba8f-e3ae-4708-a740-3b8f37524994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0ce91-c7ab-411e-8b59-5ab9c1204c2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Lefujtak_a_hetfo_reggeli_ferihegyi_sztrajkot","timestamp":"2019. április. 15. 07:26","title":"Lefújták a hétfő reggeli ferihegyi sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]