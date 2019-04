Kismotor, nagy kockázat: 500 ezer robogó fut a magyar utakon biztosítás nélkül

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29c6c89d-3f7c-4d6c-b404-8ace03a05e60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Balesetet szenvedett a Summit Air egyik repülőgépe a nepáli repülőtéren, az ütközésben hárman vesztették életüket.","shortLead":"Balesetet szenvedett a Summit Air egyik repülőgépe a nepáli repülőtéren, az ütközésben hárman vesztették életüket.","id":"20190415_repulogep_baleset_nepali_repuloter_summit_air_let_l_410_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29c6c89d-3f7c-4d6c-b404-8ace03a05e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc96500-0e15-496c-95c5-df4c4fdc185c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_repulogep_baleset_nepali_repuloter_summit_air_let_l_410_video","timestamp":"2019. április. 15. 08:33","title":"Helikopterek közé csapódott egy repülőgép a világ legextrémebb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem másfélszeresére nőtt egy év alatt az építőipari termelés.","shortLead":"Majdnem másfélszeresére nőtt egy év alatt az építőipari termelés.","id":"20190415_Soha_nem_nott_meg_ekkorat_a_magyar_epitoipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b330b2a-a1bc-4219-b738-baea9d53fcaf","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Soha_nem_nott_meg_ekkorat_a_magyar_epitoipar","timestamp":"2019. április. 15. 11:04","title":"Soha nem nőtt még ekkorát a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisbabákat nem lehet megkérdezni a tudásukról, de a csecsemőkutatóknak sikerül megkerülniük ezt a korlátot. Hogyan tanulnak a kisgyerekek másoktól? Miben különbözik a másoktól szerzett tudás az egyénileg tanulttól? A CEU következő rendezvényén, április 25-én a legnagyobbaktól tudhatjuk meg, mi van a legkisebbek fejében.\r

\r

","shortLead":"A kisbabákat nem lehet megkérdezni a tudásukról, de a csecsemőkutatóknak sikerül megkerülniük ezt a korlátot. Hogyan...","id":"20190415_Honnan_szerzik_a_csecsemok_a_tudasukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4741cd12-f5d2-4580-824e-1cecaea680ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15e4564-bcfa-4f22-abba-3a0a303f8dd0","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Honnan_szerzik_a_csecsemok_a_tudasukat","timestamp":"2019. április. 15. 10:33","title":"Honnan szerzik a csecsemők a tudásukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra is nyomoz a brit rendőrség a tavaly decemberi gatwicki eset miatt, amikor drónnal kétszer is megbénították a repülőtér forgalmát, súlyos fennakadásokat okozva ezzel.","shortLead":"Továbbra is nyomoz a brit rendőrség a tavaly decemberi gatwicki eset miatt, amikor drónnal kétszer is megbénították...","id":"20190415_gatwick_repuloter_illegalis_dronreptetes_legikozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8868c360-17bf-44af-9476-f57a88d9b689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afedc8a6-03d6-4bed-8387-e1c53eb95d11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_gatwick_repuloter_illegalis_dronreptetes_legikozlekedes","timestamp":"2019. április. 15. 10:34","title":"\"Belső munka\" lehetett a Gatwick reptér megbénítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0bf83a9-9dc6-4d95-93dc-da1f506b936e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket.","shortLead":"Ötödikként állíthat listát az MSZP–P, ha nyilvántartásba veszik őket.","id":"20190416_EPvalasztas_Otvenezer_ajanlast_adott_le_az_MSZPParbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0bf83a9-9dc6-4d95-93dc-da1f506b936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f16e166-d185-4272-85e4-e42a663db106","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_EPvalasztas_Otvenezer_ajanlast_adott_le_az_MSZPParbeszed","timestamp":"2019. április. 16. 11:23","title":"EP-választás: Ötvenezer ajánlást adott le az MSZP–Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80b0772-0d79-48bb-a35b-4d9369687866","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Turisták és helyiek együtt siratták a lángokban álló katedrálist. ","shortLead":"Turisták és helyiek együtt siratták a lángokban álló katedrálist. ","id":"20190416_Video_ezrek_enekeltek_es_imadkoztak_a_NotreDame_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a80b0772-0d79-48bb-a35b-4d9369687866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f940b4-5f6b-4f01-87d1-fb92b4a59fef","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Video_ezrek_enekeltek_es_imadkoztak_a_NotreDame_elott","timestamp":"2019. április. 16. 07:23","title":"Videó: Ezrek énekeltek és imádkoztak a Notre-Dame előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kisfiú védelmére kelő élettársát is bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kisfiú védelmére kelő élettársát is bántalmazta.","id":"20190416_Letartoztattak_az_otvoskonyi_ferfit_aki_eltorte_a_csecsemoje_karjat_mert_idegesitette_a_siras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e53f08d-ae02-47d9-904f-36d4e0a70c38","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Letartoztattak_az_otvoskonyi_ferfit_aki_eltorte_a_csecsemoje_karjat_mert_idegesitette_a_siras","timestamp":"2019. április. 16. 08:50","title":"Letartóztatták az ötvöskónyi férfit, aki eltörte a csecsemője karját, mert idegesítette a sírás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20190415_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_Fehervarnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634f1702-8ddf-4d1f-b9d2-133da3b9ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_Fehervarnal","timestamp":"2019. április. 15. 07:35","title":"Felborult egy kisbusz az M7-esen Fehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]