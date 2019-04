Mercedes CLA Coupé-menetpróba: mit tud az új kecskeméti autó?

A Mercedes kompakt méretű dizájn-limuzinjából itt a második generáció. A négyajtós kupé szépen beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a Mercedes közönségének megfiatalítását. Ráadásul,továbbra is ott virít a „Made in Hungary” felirat a B-oszlop tövében.

Nem véletlen, hogy jelenleg a Mercedes-Benz vezeti a prémium márkák rangsorát. Ügyes húzás volt egy évtizede rámenniük még a klasszikus prémium világon kicsit kívül eső kompakt kategóriára is. Mostanra minden negyedik eladott Mercedes ebből a szegmensből kerül ki, tavaly például több mint 600 ezer ilyen autót értékesítettek.

Ettől persze talán még mindig nem világos, miért is egyértelmű siker a Kecskeméten készülő Mercedes CLA, amiből mifelénk azért sokat nem látni. De haladjunk csak szépen sorban.

A számok egyértelműen őket igazolják: 2013-as bevezetése óta több mint 750 ezer CLA és Shooting Brake modell adtak el, amelynek legnagyobb piaca Kína, USA és Németország. Önmagában ez sem meglepetés, de a CLA-nak van egy nagyon fontos mutatója: ennek a modellnek a legfiatalabb vásárlóközönsége a Mercedesen belül. Olyannyira, hogy az USA-béli vevői átlagosan 10 évvel fiatalabbak, mint a szokásos Mercedes-ügyfelek. Kínában pedig mindössze 34 év az átlagéletkora a CLA vevőinek. Ilyen fiatalon megvan az első új Mercijük, amihez a legtöbbjük hű is marad.

Nem csoda tehát, hogy a márkánál egyre fontosabb szerepet kapnak ezek a „bébiprémium” modellek. Mostanra a korábban még kifogásolható „prémium light” kategóriából át is pozícionálták őket, a célcsoportot igényeit kitapasztalva, egy igazán technológiai fókuszú, divatos és valóban majdnem prémium kategóriájú autóvá.

Látványos volt elsőként az A-osztály ilyesmi megújítása, abból egy, az elődjétől teljesen eltérő autó lett. Úgy tűnik, a gyártó tartja is ezt az irányt, mert a teljes kompaktmodell-választék sokat lépett előre - az A-osztály Sedan, a B-osztály, majd a CLA Coupé is.

Y generációs

Rátérve a csak Magyarországon gyártott új CLA-ra, ennek fontos méretbeli változásai is vannak. A korábbi típushoz képest az új generáció 48 milliméterrel hosszabb, a szélessége 57 millimétert nőtt, de alacsonyabb lett 2 milliméterrel. A tengelytáv 2729 milliméter, ami 30 milliméter pluszt jelent a korábbihoz képest. A megnövekedett tér négy átlagos termetű felnőtt számára elegendő, bár a hátsó ülések még mindig nem igazán felnőtteknek valók, de legalább be lehet ülni oda is. A csomagtér 460 literes, tízzel kisebb, mint az előző generációs modellé volt.

A kecskeméti autó kabintere a nagytestvér, a CLS elegáns stílusát próbálja átvinni az A-osztály fiatalosságába. Az elődhöz képest sokkal jobb a minőségérzet, minimalista a műszerfal, a technológiai komponensek kaptak igazán nagy hangsúlyt.

Az egész autó legmegnőbb része az MBUX nevű multimédiás rendszer. Egyre többet tud ez a mesterséges intelligenciával megáldott autó, már beszélgetni is egész jókat lehet vele. Stuttgartban a „Hey Mercedes” megszólítás dukál a járműnek, amire jön is a válasz tőle: "Miben segíthetek?" Úticélok, időjárás, tankolás, zeneszámkeresés – a webről, vagyis végtelen mennyiségben –, mindent tud az MBUX. Sőt, a Mercedes némi iróniát is beépített robotagyba. A "Hey Mercedes, mondj egy viccet" kérésre, csak annyit válaszol rezignáltan: "Sajnálom, a mérnökeim németek voltak." A másik „fun feature” a GPS-hez kapcsolódó, kiterjesztett valóság alkalmazás, amikor egy csomóponthoz, elágazáshoz érünk, a központi képernyő kamera nézetre vált, majd virtuálisan rávetíti a szükséges navigációs infókat. Remek.

A CLA Coupé a vezetési asszisztensek terén is elég jól áll. A félig önvezető rendszer a városban magától tartja a sebességhatárokat, lassít a körforgalom előtt, és kicsit kormányoz is. Az aktív sávtartó rendszer szépen kezeli a kormánykereket – igaz, a fékeket kicsit drasztikusan használja, ha a sávközép felé sodródik a kocsi. Viszont az automata pilótamód tud két olyasmit, amit eddig másnál ebben a kategóriában nem nagyon láttunk. Az indexkar hosszú lenyomása vagy megemelése után megcsinálja magától a sávváltást az autó, akárcsak a visszasorolást. Ezen kívül azt tapasztaltuk, hogy az ideiglenes felfestések – sárga vonalak – sem hozzák zavarba a rendszert, akkor is tudja a dolgát.

Még nem három hengeres

A motorháztető alatt a CLA-ban egyelőre csak négyhengeres motorok vannak. Két benzinmotor, két dízel, összesen hétféle teljesítményszinttel. Az alap a 136 lóerős CLA 180, amiben a Renault, Nissan és Dacia modellekből is ismert 1,33 literes motor dolgozik. Ezen kívül, ugyanez létezik erősebb, 163 lóerős változatban is CLA 200 néven, hengerlekapcsolós üzemmóddal. A benzines választék erősebb motorja a két literes, 190 vagy 224 lóerős változatokkal.

A dízeleknél az igazán költségérzékenyeknek az 1,5 literes 116 lóerős egység lehet a kedvenc, a gyár szerint 4,0 literes fogyasztással. A motorja ugyanúgy egy Renault egység, de a Mercedes mérnökei technikai és szoftveres szempontból újratervezték. A 2,0 literes, 190 lóerős vagy 150 lóerős turbódízelek, amelyek a gázolajos paletta erősebb darabjai, AdBlue-s motorok, és így a 2021-től érvényes Euro 6d károsanyagkibocsátási normát is teljesítik.

Próbaként nekünk először a 163 lóerős 1,33-as motorú CLA 200 jutott, hétfokozatú, duplakuplungos automata váltóval. Függetlenül attól, hogy mennyivel mentünk éppen, az autó nagyon halk volt, még a keret nélküli ablakok ellenére is, pedig ez sokat ronthana zajkomforton. Bár alapvetően nem egy sportos motor, de az 1,4 tonnás autóval németországi autópályán is vállalható tempót lehetett autózni. Az új CLA-knak ráadásul többlengőkaros-futóműve van hátul, ez pedig akkorát lendít bármilyen autó úttartásán, hogy csoda lenne rosszat menni vele. Az elődjéhez képest jelentősen kiszélesedett nyomtávok miatt – elöl 63 milliméterrel nagyobb a kerekek távolsága, hátul pedig 55 milliméterrel – az egész kocsiszerkezet nagyon stabilan fekszik az úton.

A tesztelhető darabok közül még a CLA 250 AMG-csomagos 2,0 literes 4Matic-hajtásút sikerült elvinni, amelyen egy kis futóműültetés és a vadabb lökhárítószett a leginkább feltűnő átalakítás. Itt már 224 lóerővel lehet garázdálkodni, ráadásul a sportosabb futómű révén valóban komolyat lehet autózni a dinamikus autóval, amely 6,3 másodperc alatt van százon. Persze a takarékosság nem ennek a változatnak lesz az erénye, a 12 literes fogyasztás simán összejött százas átlagban.

Árak, konklúzió

A műszaki fejődés mellett továbbra is komoly előnye a CLA-nak, hogy valójában nincs közvetlen riválisa. A kupé megjelenés négy ajtóval egy vitathatatlanul vonzó forma, amit ilyen komplex csomagban, ebben a kategóriában csak a Mercedes kínál. Legolcsóbban 9,7 millió forint ellenében lehet ilyen autónk, ezért egy CLA 180-at vezethetünk haza. Ebben a modellben a 136 lóerős benzinmotor egy hatfokozatú kéziválóval van tálalva. A 163 lóerős benzines egységgel és ugyancsak hatfokozatú kéziváltóval felvértezett CLA 200 alapára már 10,4 millió forint.

Dízelfronton egyelőre csak a CLA 180d érhető el: a 116 lóerős gázolajos motorral, illetve hétfokozatú duplakuplungos automataváltóval rendelkező modell indulóára 10,6 millió forint. Összehasonlításképp: a nagyon hasonló méretű A-osztály szedánból a 180d kivitel 9,8 millió forinttól indul, vagyis a sportosabb CLA-életérzés felára körülbelül 800 ezer forint.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.